La Justicia citó formalmente a Javier Faroni y deberá regresar de Uruguay a mediados de enero

Faroni había regresado de Uruguay por algunas horas, pero no pudo volver a salir del territorio tras ordenarse el allanamiento

Luego de que el empresario teatral Javier Faroni fuera interceptado cuando intentaba viajar hacia Uruguay durante la madrugada del martes y se impusiera una prohibición para salir del país, el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2 confirmó que tendrá que regresar a mediados de enero para declarar en la causa por presunto lavado de activos y desvío de fondos de la AFA.

Según las fuentes a las que accedió Infobae, el juez federal Luis Armella ratificó la citación del empresario, que es investigado por presuntamente haber sido parte de un circuito de lavado de dinero y desvío de fondos pertenecientes a la AFA. Por esto, deberá comparecer ante la Justicia el próximo 19 de enero de 2026 a las 10:00 horas en la Sede Judicial.

Previo a esto, el tribunal había informado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) que Faroni ya se encontraba en condiciones para viajar al exterior. “Se dispuso dejar sin efecto su prohibición de salida del país”, anunció el magistrado.

De esta manera, la habilitación permitió que el empresario recuperara su pasaporte. El documento había quedado retenido este martes a la madrugada, luego de que fuera interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Aeroparque, cuando intentaba viajar hacia el país vecino.

En paralelo, se allanó la casa en Nordelta que posee el empresario

La reconstrucción de los hechos reveló que el empresario se encontraba en Uruguay, pero que habría decidido regresar a la Argentina el lunes a la mañana. La decisión habría sido motivada por las acusaciones que surgieron en su contra y que lo vincularon a la investigación sobre el manejo de fondos de la asociación deportiva de fútbol.

Su estadía en territorio nacional pretendía durar aproximadamente 12 horas, pero Faroni fue notificado en Aeroparque sobre una nueva prohibición para abandonar Argentina, medida dispuesta por el juez Armella tras un requerimiento de la Procelac. Tenía previsto abordar un vuelo privado.

En ese momento, el investigado habría descartado un teléfono celular, para evitar que el mismo fuera secuestrado y peritado. Cuando las autoridades se lo solicitaron, este habría contestado que no lo tenía consigo. Solo encontraron un chip, que será analizado para determinar si pertenecía a su dispositivo.

Según informaron investigadores del caso a este medio, los investigadores buscaban contratos y documentación que permitan aclarar los movimientos económicos de su empresa, el destino de dinero recaudado en el exterior y posibles deudas con la Asociación del Fútbol Argentino.

El procedimiento incluyó allanamientos en una residencia de Nordelta y en dos sedes de la AFA, con el objetivo de identificar pruebas sobre la actividad empresarial del involucrado. De hecho, el expediente judicial reveló que el nombre de Faroni cobró relevancia al investigarse los lazos financieros entre la AFA y TourProdEnter LLC, sociedad registrada a su nombre en Florida desde agosto de 2021.

Además, por decisión de la asociación de fútbol, la firma había recibido el rol de agente comercial exclusivo para el exterior, con potestad para recaudar ingresos fuera de Argentina, administrar pagos internacionales, gestionar gastos logísticos y transferir fondos excedentes al ente deportivo.

Nota en desarrollo