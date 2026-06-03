Integridad Republicana cuestionó el retiro del pliego de Michelli y advirtió sobre una posible actitud persecutoria

María Verónica Michelli

La asociación Integridad Republicana expresó este martes su “profunda preocupación” por la decisión del Poder Ejecutivo de retirar del Senado el pliego de la doctora María Verónica Michelli, quien se encontraba postulada para ocupar un cargo de jueza federal.

La declaración se difundió en medio de la controversia generada por la decisión del presidente Javier Milei de retirar la candidatura de la magistrada, una medida que despertó cuestionamientos de distintos sectores políticos y jurídicos y que además derivó en gestos de respaldo institucional hacia Michelli.

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En el comunicado, Integridad Republicana sostuvo que observa con inquietud el procedimiento adoptado por el Gobierno respecto de una postulación que ya se encontraba bajo análisis de la Cámara alta.

“Integridad Republicana expresa su profunda preocupación por el retiro por parte del Poder Ejecutivo del pliego de la doctora María Verónica Michelli como postulante a jueza federal que se halla a consideración del Senado para su acuerdo”, señaló la entidad.

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La organización también hizo referencia a las versiones periodísticas que circularon en torno a los motivos de la decisión presidencial. En ese sentido, indicó: “Conforme a muy serias sospechas de las que dan cuenta las informaciones periodísticas, el motivo de ese inusual proceder sería el parentesco que une a la doctora Michelli con Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación de larga trayectoria y reconocido prestigio por sus investigaciones independientes respecto de todos los gobiernos”.

El caso adquirió especial relevancia luego de que trascendiera que Michelli mantiene un vínculo familiar con el periodista, quien publicó investigaciones sobre distintos asuntos de interés público vinculados al Gobierno.

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Un dictamen del Senado de la Nación, con múltiples firmas de senadores, oficializa la aprobación para la designación de María Verónica Michelli como jueza federal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.

La declaración también aludió a los antecedentes existentes en materia de retiro de pliegos judiciales. Según señaló la entidad, existen casos previos asociados a cambios de administración, aunque remarcó diferencias respecto de la situación actual.

“Si bien el retiro de pliegos ya enviados al Senado tiene antecedentes en casos de cambios de gobierno, en esta oportunidad la falta de fundamentación de esa decisión del presidente torna verosímil el motivo de una actitud persecutoria”, afirmó Integridad Republicana.

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La organización advirtió además sobre las implicancias institucionales que tendría una eventual confirmación de esas sospechas. “Si así fuera, se trataría de un hecho sumamente grave porque indicaría que el gobierno no prioriza en la selección de magistrados la probidad, el conocimiento, la imparcialidad y la independencia, sino otras condiciones poco compatibles con la defensa del sistema republicano”, expresó.

En el mismo párrafo, la entidad vinculó el episodio con la situación del periodismo y sostuvo que podría interpretarse como una nueva forma de presión sobre la actividad profesional de los comunicadores.

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“Sería, asimismo, un nuevo ataque al periodismo, mediante una acción más directa que la cotidiana distribución de insultos y agravios”, indicó el documento.

Este miércoles se conoció que la vicepresidenta Victoria Villarruel recibiera a Michelli en el Senado y le transmitió el respaldo institucional frente al pedido del Ejecutivo de retirar su pliego. El encuentro sumó un nuevo capítulo a la controversia política generada por el caso.

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En el tramo final del comunicado, Integridad Republicana sostuvo que decisiones de esta naturaleza tienen consecuencias sobre la calidad institucional del país y sobre la confianza en el sistema judicial.

“Actitudes de esta naturaleza no hacen más que profundizar el deterioro institucional de nuestro país”, afirmó la organización.

La entidad agregó que “la República se asienta en último término en una justicia confiable y transparente, sin la cual no existe seguridad jurídica para garantizar los derechos de los ciudadanos y, entre otras cosas, favorecer las inversiones”.

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El documento llevó las firmas de Carlos Negri, presidente de Integridad Republicana, y de Horacio Moavro, secretario de la entidad. También acompañaron la declaración Osvaldo Pérez Sammartino, Marta Oyhanarte, Graciela Fernández Meijide, José Octavio Bordón, Alejandro Drucaroff, Alberto Garay, Fabio Quetglas, Luis Katz y Marcela Campagnoli.