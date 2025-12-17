El peronismo en el Senado volvió a cambiar de nombre y se unificó con la bancada más chica desde 1983

José Mayans logró retener la presidencia del interbloque y sumar al Frente Cívico por Santiago y Convicción Federal bajo un nuevo sello

Después de múltiples negociaciones, los senadores peronistas en el Senado se reunificaron y formalizaron la conformación de un nuevo interbloque. Lo bautizaron con el título “Popular”, dejando atrás la anterior denominación de “Unión por la Patria”. Con otro sello, la oposición más frontal al gobierno de Javier Milei llega debilitada para encarar la agenda de reformas, a partir del reseteo político del Congreso tras las elecciones del 26 de octubre.

El presidente de la bancada, José Mayans (Formosa), informó a la vicepresidenta Victoria Villarruel la nueva composición del espacio, con los integrantes de los bloques Justicialista, Convicción Federal y Frente Cívico por Santiago en una sola fuerza parlamentaria.

El nuevo interbloque contará con 28 integrantes, el número más bajo de representación peronista desde la recuperación democrática en 1983. Hasta el 9 de diciembre, el espacio sumaba 34 miembros. El espacio quedará conformado por 22 senadores del bloque Justicialista - resultado de la unidad de los bloques “Frente Nacional y Popular”, referenciado en Mayans, y “Unidad Ciudadana”, que lideraba Juliana Di Tullio—, 4 de Convicción Federal y 2 del Frente Cívico por Santiago, estos últimos elegidos en los últimos comicios.

La reducción en la cantidad de escaños se produjo pese a los esfuerzos de negociación de los últimos días para evitar más fracturas. Tanto Convicción Federal como el Frente Cívico por Santiago, encabezado por el exgobernador Gerardo Zamora, presentaron inicialmente resistencia a integrarse en el nuevo esquema, aunque finalmente accedieron para sostener la estructura en la Cámara alta y evitar una mayor dispersión en la capacidad de resistencia del peronismo.

Zamora transmitió a distintos referentes peronistas que una salida abrupta y sin conexión legislativa tendría consecuencias negativas para el peronismo, algo que no está dispuesto a provocar. “Néstor y Cristina siempre se portaron bien conmigo. No voy a dañar al peronismo”, repite a quienes lo consultan sobre su futuro dentro del espacio. Esta posición contrasta con la decisión del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que confirmó la ruptura a pesar de integrar las listas de Fuerza Patria.

La nota enviada a Victoria Villarruel

El reagrupamiento del peronismo quedó configurado con los siguientes nombres, de acuerdo a cada sector. El bloque Justicialista está integrado por los legisladores Adán Humberto Bahl (Entre Ríos), Daniel Pablo Bensusán (La Pampa), Jorge Milton Capitanich (Chaco), Lucía Benigna Corpacci (Catamarca), Eduardo Enrique de Pedro (Buenos Aires), Juliana di Tullio (Buenos Aires), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), María Celeste Giménez Navarro (San Juan), María Teresa Margarita González (Formosa), Alicia Margarita Antonia Kirchner (Santa Cruz), Marcelo Néstor Lewandowski (Santa Fe).

También forman parte Carlos Alberto Linares (Chubut), Cándida Cristina López (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), María Florencia López (La Rioja), Juan Luis Manzur (Tucumán), Ana Inés Marks (Río Negro), José Miguel Ángel Mayans (Formosa), Sandra Mariela Mendoza (Tucumán), José Emilio Neder (Santiago del Estero), Mariano Recalde (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Martin Ignacio Soria (Río Negro) y Sergio Mauricio Uñac (San Juan).

Tras rumores de ruptura, Gerardo Zamora se mantendrá en el peronismo

Desde Convicción Federal ingresan al interbloque Guillermo Eduardo Andrada (Catamarca), María Carolina Moises (Jujuy), Jesús Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Aldo Salino (San Luis), y por el Frente Cívico por Santiago (Santiago del Estero), participan Elia Esther del Carmen Moreno y Gerardo Zamora.

El futuro debate parlamentario emerge desafiante para el peronismo, tras el avance de los libertarios y de los aliados denominados “dialoguistas”. Ayer, La Libertad Avanza (LLA) junto a bloques como UCR, PRO, Provincias Unidas y representantes provinciales independientes consiguieron articular un acuerdo que sumó 44 de los 72 votos posibles en el Senado, desplazando así al kirchnerismo en la asignación de las comisiones legislativas.

El bloque de Convicción Federal, con los senadores ﻿Aldo Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Rejal (La Rioja)

El oficialismo y sus aliados definieron que, en las comisiones compuestas por 19 integrantes, 13 corresponderán a su grupo y solo seis estarán reservadas para el interbloque del peronismo opositor. En las comisiones de 17 miembros, el reparto será de 12 para el oficialismo y cinco para el sector peronista.

La jornada estuvo marcada por una notoria preocupación de Mayans y de la senadora Juliana di Tullio, ante el retroceso en la correlación de fuerzas y las discusiones clave que se inician esta semana en el Senado, incluidas la reforma laboral y la ley de glaciares.