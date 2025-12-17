Política

El peronismo en el Senado volvió a cambiar de nombre y se unificó con la bancada más chica desde 1983

El senador José Mayans, que presidirá el espacio, logró integrar los bloques de legisladores de “Convicción Federal” y “Frente Cívico por Santiago”. El exgobernador santiagueño Gerardo Zamora había amagado con una ruptura

Guardar
José Mayans logró retener la
José Mayans logró retener la presidencia del interbloque y sumar al Frente Cívico por Santiago y Convicción Federal bajo un nuevo sello

Después de múltiples negociaciones, los senadores peronistas en el Senado se reunificaron y formalizaron la conformación de un nuevo interbloque. Lo bautizaron con el título “Popular”, dejando atrás la anterior denominación de “Unión por la Patria”. Con otro sello, la oposición más frontal al gobierno de Javier Milei llega debilitada para encarar la agenda de reformas, a partir del reseteo político del Congreso tras las elecciones del 26 de octubre.

El presidente de la bancada, José Mayans (Formosa), informó a la vicepresidenta Victoria Villarruel la nueva composición del espacio, con los integrantes de los bloques Justicialista, Convicción Federal y Frente Cívico por Santiago en una sola fuerza parlamentaria.

El nuevo interbloque contará con 28 integrantes, el número más bajo de representación peronista desde la recuperación democrática en 1983. Hasta el 9 de diciembre, el espacio sumaba 34 miembros. El espacio quedará conformado por 22 senadores del bloque Justicialista - resultado de la unidad de los bloques “Frente Nacional y Popular”, referenciado en Mayans, y “Unidad Ciudadana”, que lideraba Juliana Di Tullio—, 4 de Convicción Federal y 2 del Frente Cívico por Santiago, estos últimos elegidos en los últimos comicios.

La reducción en la cantidad de escaños se produjo pese a los esfuerzos de negociación de los últimos días para evitar más fracturas. Tanto Convicción Federal como el Frente Cívico por Santiago, encabezado por el exgobernador Gerardo Zamora, presentaron inicialmente resistencia a integrarse en el nuevo esquema, aunque finalmente accedieron para sostener la estructura en la Cámara alta y evitar una mayor dispersión en la capacidad de resistencia del peronismo.

Zamora transmitió a distintos referentes peronistas que una salida abrupta y sin conexión legislativa tendría consecuencias negativas para el peronismo, algo que no está dispuesto a provocar. “Néstor y Cristina siempre se portaron bien conmigo. No voy a dañar al peronismo”, repite a quienes lo consultan sobre su futuro dentro del espacio. Esta posición contrasta con la decisión del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que confirmó la ruptura a pesar de integrar las listas de Fuerza Patria.

La nota enviada a Victoria
La nota enviada a Victoria Villarruel

El reagrupamiento del peronismo quedó configurado con los siguientes nombres, de acuerdo a cada sector. El bloque Justicialista está integrado por los legisladores Adán Humberto Bahl (Entre Ríos), Daniel Pablo Bensusán (La Pampa), Jorge Milton Capitanich (Chaco), Lucía Benigna Corpacci (Catamarca), Eduardo Enrique de Pedro (Buenos Aires), Juliana di Tullio (Buenos Aires), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), María Celeste Giménez Navarro (San Juan), María Teresa Margarita González (Formosa), Alicia Margarita Antonia Kirchner (Santa Cruz), Marcelo Néstor Lewandowski (Santa Fe).

También forman parte Carlos Alberto Linares (Chubut), Cándida Cristina López (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), María Florencia López (La Rioja), Juan Luis Manzur (Tucumán), Ana Inés Marks (Río Negro), José Miguel Ángel Mayans (Formosa), Sandra Mariela Mendoza (Tucumán), José Emilio Neder (Santiago del Estero), Mariano Recalde (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Martin Ignacio Soria (Río Negro) y Sergio Mauricio Uñac (San Juan).

Tras rumores de ruptura, Gerardo
Tras rumores de ruptura, Gerardo Zamora se mantendrá en el peronismo

Desde Convicción Federal ingresan al interbloque Guillermo Eduardo Andrada (Catamarca), María Carolina Moises (Jujuy), Jesús Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Aldo Salino (San Luis), y por el Frente Cívico por Santiago (Santiago del Estero), participan Elia Esther del Carmen Moreno y Gerardo Zamora.

El futuro debate parlamentario emerge desafiante para el peronismo, tras el avance de los libertarios y de los aliados denominados “dialoguistas”. Ayer, La Libertad Avanza (LLA) junto a bloques como UCR, PRO, Provincias Unidas y representantes provinciales independientes consiguieron articular un acuerdo que sumó 44 de los 72 votos posibles en el Senado, desplazando así al kirchnerismo en la asignación de las comisiones legislativas.

El bloque de Convicción Federal,
El bloque de Convicción Federal, con los senadores ﻿Aldo Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Rejal (La Rioja)

El oficialismo y sus aliados definieron que, en las comisiones compuestas por 19 integrantes, 13 corresponderán a su grupo y solo seis estarán reservadas para el interbloque del peronismo opositor. En las comisiones de 17 miembros, el reparto será de 12 para el oficialismo y cinco para el sector peronista.

La jornada estuvo marcada por una notoria preocupación de Mayans y de la senadora Juliana di Tullio, ante el retroceso en la correlación de fuerzas y las discusiones clave que se inician esta semana en el Senado, incluidas la reforma laboral y la ley de glaciares.

Temas Relacionados

Peronismo José Mayans Gerardo Zamora Juliana di Tullio La Libertad Avanza Argentina Santiago del Estero Reforma laboralSenadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cristina Kirchner cuestionó las nuevas medidas: “Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta”

La expresidenta se refirió a la decisión del gobierno de indexar las bandas cambiarias. “Una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar”, planteó

Cristina Kirchner cuestionó las nuevas

“Defiende un sistema que condena a millones”: el cruce entre Bullrich y Kicillof por la reforma laboral

La ministra de Seguridad respondió a las críticas del gobernador bonaerense, quien denunció que el proyecto empeora las condiciones de los trabajadores

“Defiende un sistema que condena

Congreso intenso: aceleración violeta con el Presupuesto, señales contradictorias y dudas de arrastre con la reforma laboral

El oficialismo negocia al límite en Diputados para cerrar el ajuste presupuestario. Deja trascender confianza para la votación, aunque con inquietud por temas en particular. En el Senado estará a prueba si el acuerdo con gobernadores alcanza a la legislación del trabajo

Congreso intenso: aceleración violeta con

Rechazo a la reforma laboral: los movimientos sociales y las CTA se sumarán a la movilización de mañana junto a la CGT a Plaza de Mayo

Acusan al gobieno de Javier Milei de recortar derechos laborales, debilitar la negociación colectiva y profundizar la desigualdad social. La medida forma parte de un plan de lucha que incluirá “medidas graduales” contra la administración de La Libertad Avanza

Rechazo a la reforma laboral:

El Gobierno buscará hoy darle media sanción al Presupuesto 2026 en Diputados

En el proyecto, el oficialismo incluyó un apartado para eliminar las leyes de financiamiento del Hospital Garrahan, universidades y discapacidad. Además, se comprometería a pagar la deuda coparticipable a CABA para sumar respaldo

El Gobierno buscará hoy darle
DEPORTES
Flamengo y PSG se enfrentarán

Flamengo y PSG se enfrentarán en la final de la Copa Intercontinental en Qatar: hora, TV y formaciones

Las tres condiciones que se deben dar para que Barcelona pueda fichar a Julián Álvarez

Cuánto dinero ganó cada escudería de F1 por su posición en el Campeonato Constructores: la abismal diferencia entre McLaren y Alpine

El doloroso relato del ex jugador Juan Esnáider sobre la muerte de su hijo de 17 años: “Nunca te recuperas de algo así”

Sorpresa en el boxeo por el retiro de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez: su impactante récord como campeón mundial

TELESHOW
Zaira Nara debió ser internada

Zaira Nara debió ser internada durante unas horas: qué le pasó

Flor Torrente defendió a Araceli González tras su llanto en lo de Mirtha Legrand: “La guerrera que me dio la vida”

Malena Guinzburg detrás del humor: “Me maltraté tanto mendigando amor que me avergüenzo”

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

INFOBAE AMÉRICA

Meloni le respondió a Lula:

Meloni le respondió a Lula: “Para Italia sería prematuro firmar el acuerdo de la UE con el Mercosur en los próximos días”

La Corte Suprema de Brasil condenó a los últimos cinco implicados en la trama golpista

Juan Orlando Hernández descartó regresar a Honduras en medio de la crisis electoral

Shakira anunció una residencia musical de tres conciertos en El Salvador

El cumpleaños de Julio María Sanguinetti en Uruguay reunió a Yamandú Orsi y a los expresidentes