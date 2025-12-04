Política

Tras rumores de ruptura, Gerardo Zamora se mantendrá en el peronismo para formar un interbloque en el Senado

El santiagueño seguirá asociado al PJ, pero con un bloque aparte en la Cámara baja. En Diputados los siete legisladores seguirán en el bloque de Fuerza Patria

Guardar
El santiagueño Gerardo Zamora armará
El santiagueño Gerardo Zamora armará un interbloque con el peronismo en la Cámara alta

Gerardo Zamora no va a sacar los pies del plato. Después de terminar su mandato como gobernador de Santiago del Estero, su desembarco en el Congreso será alineado al peronismo. Seguirá formando parte de la coalición donde se mezclan el massismo, el kirchnerismo, el kicillofismo y los gobernadores del PJ.

En el Senado, donde tiene un mandato de seis años, el santiagueño formará el bloque del Frente Cívico por Santiago del Estero junto a Elia Esther del Carmen Moreno, la candidata que fue elegida junto a él en las elecciones del 26 de octubre, en las que también los santiagueños eligieron a Elías Suárez como nuevo gobernador. Un hombre de confianza de Zamora.

Ese bloque, con sello provincial, se integrará a un interbloque con el bloque Justicialista, que conduce José Mayans, y el bloque Convicción Federal, que integran cuatro legisladores que tomaron distancia del kirchnerismo. Todos son parte de la misma familia pero marcan sus diferencias. La decisión está tomada aunque aún no fue formalizada en la Cámara alta.

Zamora justifica el armado de su bloque provincial con el los hechos históricos. Cuando le tocó estar en la Cámara alta en otra oportunidad hizo lo mismo. La que siguió un camino diferente fue Claudia Ledesma Abdala, a la que Cristina Kirchner convención de integrar el bloque peronista durante la gestión de Alberto Fernández y le dio la presidencia provisional del Senado.

Gerard Zamora formará un interbloque
Gerard Zamora formará un interbloque con el bloque Justicialista, que conduce José Mayans (NA)

El santiagueño tiene en claro que una salida abrupta, sin ningún tipo de conexión legislativa, iba a dañar al peronismo. Y no tiene intenciones de hacer eso. “Néstor y Cristina siempre se portaron bien conmigo. No voy a dañar al peronismo”, suele decirle a dirigentes peronistas que frecuentan y que le preguntan sobre su futuro.

Esa postura se mantendrá en el bloque de diputados de Fuerza Patria. Los siete santiagueños seguirán dentro del esquema que conduce Germán Martínez. Son Cecilia Campitelli, Ricardo Daives, José Gómez, Bernardo Herrera, María Luisa Montoto, Nilda Moyano y Estela Neder.

La decisión es una buena noticia para el peronismo, que sufrió algunas bajas en los últimos días, que le dieron al Gobierno la posibilidad de convertirse en la primera minoría y exponer las debilidades de un armado nacional justicialista que está resquebrajado y que tiene la necesidad de reiventarse durante el 2026 para encarar una nueva carrera hacia las elecciones ejecutivas.

La del nuevo senador santiageño es una una postura distinta a la que decidió tener el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que el martes confirmó la ruptura del bloque peronista, al sacar a tres legisladores que le responden, armar un bloque propio y acelerar las negociaciones para armar un interbloque con los gobernadores de Salta, Tucumán y Misiones.

Gerardo Zamora junto su esposa,
Gerardo Zamora junto su esposa, Claudia Ledesma Abdala, también integrante del Frente Cívico de Santiago del Estero (@frentecivicosde)

Zamora va a mantener su perfil opositor aunque sea un equilibrista con el que el Gobierno tiene intenciones de negociar. Tiene voluntad de acompañar el Presupuesto, aunque espera que la Casa Rosada tenga en cuenta los planteos que él y varios de los gobernadores opositores le plantearon al ministro del Interior, Diego Santilli, y al presidente Javier Milei.

Cuestiona los efectos de la política económica que, según cree, más temprano que tarde, fracasará. El mandatario cree que el modelo económico libertario va a fracasar y que, hasta acá, lo que triunfo es el modelo político. La sociedad tomó al gobierno nacional como un mal menor y lo eligió, aún pasándola mal en el día a día, frente a la propuesta peronista.

El santiagueño también es de los que cree que debe darse una discusión de fondo respecto a la reforma laboral. “Hay que hacer cambios. La ley laboral no puede seguir así”, aseguran en su entorno. Sin embargo, advierte que será una tarea difícil para el Gobierno juntar voluntades para lograr el objetivo final.

Temas Relacionados

Gerardo ZamoraPeronismoFuerza PatriaCongresoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Senado: el oficialismo da por cerrado el caso Villaverde y se activa su reemplazo

Tras el comunicado de ayer dirigido a Javier Milei, la actual diputada presentará la renuncia formal al cargo -que ganó en los recientes comicios de octubre- en las próximas horas ante la justicia electoral. Será suplantada por Enzo Fullone

Senado: el oficialismo da por

Hugo Moyano reclamó reabrir las paritarias de Camioneros y sumó una exigencia que jaqueará a las pymes del sector

En una nota a las cámaras, el líder sindical solicitó una suma no remunerativa en diciembre ante el alza de la inflación y la mejora del 20% en los adicionales de algunas ramas. Cuáles son los argumentos del gremio

Hugo Moyano reclamó reabrir las

El concejal de Salta denunciado por extorsión sexual volvió a asumir su banca tras ser expulsado del cuerpo

Su presencia generó un clima de tensión en el recinto, especialmente durante su juramento. “¡Qué vergüenza, cómo lo van a aplaudir! Por eso tenemos la Argentina que tenemos", gritaron desde el palco

El concejal de Salta denunciado

Uno por uno, quiénes son los nuevos miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas

El jefe de Gabinete dio a conocer los nombres de los altos mandos. Los cambios se dan en el marco de la jura de Luis Petri como diputado nacional y la designación de Carlos Presti, como nuevo ministro de Defensa

Uno por uno, quiénes son

El Gobierno ultima los detalles de la reforma del Código Penal y se ilusiona con la nueva composición del Congreso

El equipo técnico debate el borrador final que será girado al Parlamento después del 10 de diciembre para ser tratado en sesiones extraordinarias durante el verano. Optimismo tras la conquista de la primera minoría legislativa

El Gobierno ultima los detalles
DEPORTES
Cambios en River Plate: cómo

Cambios en River Plate: cómo quedó el vestuario tras la salida de los héroes de Madrid y las figuras que ganaron terreno

Mitos y verdades de los sorteos en Mundiales: de las bolillas frías o marcadas a la iniciativa que impulsó Grondona

La emoción de Martín Palermo tras ganar el cuarto partido al hilo con Fortaleza y salir de la zona del descenso en el Brasileirao

7 frases de Lionel Messi: del enorme elogio a Guardiola a la respuesta sobre el Mundial que ilusionó a los fanáticos de Argentina

El dato que ilusiona a Max Verstappen de cara la definición del título de Fórmula 1

TELESHOW
Pamela David: “Perdimos la batalla”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

La fuerte reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre formará parte de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Miguel Ángel Oliver, presidente de

Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE: “En estos tiempos, hay que tener la voluntad de relatar la realidad con honestidad”

Pinta Miami se consolida como referencia del arte latinoamericano en la Semana del Arte

La frágil red submarina que nos comunica: por qué internet no es tan segura como creemos

Las claves detrás del retraso en el conteo electoral de Honduras

Israel y Líbano retomaron los contactos civiles tras más de 40 años bajo supervisión de la ONU