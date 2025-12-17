Política

El Senado inicia el debate de la reforma laboral: irán funcionarios y el Gobierno quiere un trámite exprés

Expondrá el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Economía envía líneas menores. Libertarios sueñan con una mega sesión el viernes 26, con un paquete que incluiría el Presupuesto, que se trata esta tarde en Diputados

Guardar
El secretario de Trabajo, Julio
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, expuso en octubre pasado en la Cámara baja. Hoy lo hará en el Senado para defender la reforma laboral que empuja el Ejecutivo (Prensa Diputados)

Como si se tratara de un tren bala, el Senado comenzará hoy con el debate de la reforma laboral empujada por el Gobierno libertario. Será en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda, que se constituirán desde las 9 junto a otras y recibirá la exposición de funcionarios nacionales desde las 11, con un objetivo máximo de dictaminar pasado mañana y llevar al recinto el viernes 26.

La integración de las comisiones intervinientes en el temario de las sesiones extraordinarias fue definida ayer, en una reunión de Labor Parlamentaria en la que el oficialismo y la oposición -de nuevo- “dialoguista” se repartieron la mayor tajada y provocaron, al igual que en diciembre de 2023, un duro traspié al interbloque kirchnerista, que apuesta a resistir bajo el muy ingenioso nombre de “Popular”.

Para la reforma laboral, la de Trabajo será cabecera. La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quiere presidirla sólo para el análisis de la iniciativa en cuestión. El global de este cuerpo son 17 legisladores y, tras el consenso de horas atrás, La Libertad Avanza tendrá cinco propios y siete potenciales aliados dialoguistas. El cristinismo quedó en cinco, no presentó sus nombres y se espera que, para las 9 de hoy, haya algún revuelo por esto. Este espacio, que durante largos años hizo lo que quiso y olvidó en reiteradas ocasiones el reglamento -por momentos, casi al punto de destrozarlo-, ahora prepara discursos monumentales en defensa del mismo. Un logro impensado, por ejemplo, durante la “década ganada”.

Además de Bullrich estarán la ex macrista y hoy violácea plena Carmen Álvarez Rivero -la cordobesa fue titular de Trabajo hasta el recambio-, y sus colegas Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), Juan Cruz Godoy (Chaco) y Bruno Olivera Lucero (San Luis). Son cinco. Para firmar un despacho se precisan, al menos, nueve voluntades. Pueden encontrarse en diversos dictámenes o en uno solo. Algo muy similar sucederá en Presupuesto y Hacienda, que seguirá en manos del oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy).

La jefa libertaria en el
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Maximiliano Luna)

Entre los invitados a explicar la ley se encuentran el secretario de Trabajo, Julio Cordero; la subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, Daniela Ramos; y los referentes de ARCA Javier Rufail -subdirector general de Fiscalización- y Agustín Rojo, en calidad de subdirector General Institucional.

Más allá del incipiente buen clima que impera en la Congreso, lo cierto es que, desde hace al menos dos o tres semanas, los eventuales votos de aliados son buscados por la Casa Rosada y Bullrich a través de un frenético ida y vuelta de borradores y sugerencias de cambios. Lo que se intenta es no llegar a la instancia de firmas en disidencia -inevitable, por ahora- o, lo que es peor: modificar la iniciativa en el recinto. Ahí es donde algunas bancadas vislumbran inconvenientes por el apuro libertario.

En simultáneo a la reforma laboral, otro plenario -Ambiente; y Minería- dará el puntapié por los retoques que la Casa Rosada quiere sobre los glaciares. En la Cámara hermana, Diputados se aprestará a aprobar el Presupuesto 2026 y la inocencia. La idea de Bullrich es dictaminar la ley de gastos este viernes y llevar todo el 26 al recinto, aunque alguna traba o demora postergaría todo -no es el plan- al lunes 29 de diciembre, al filo del cierre de las sesiones extraordinarias que Javier Milei convocó hasta el martes 30 del corriente mes.

Para tener una idea muy preliminar de una futura sesión, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores -resta que el rionegrino Enzo Fullone reemplace Lorena Villaverde, que ni siquiera pudo jurar- y precisa a los 10 de la UCR, a los tres del PRO y a un puñado de silvestres provinciales, sobre quienes nunca se debe confiar. Son muy mantecosos y, de la nada, aparecen con un martes 13. Esto refleja que, en el fondo, la caída de la cara de la moneda nunca depende de lo que está, de verdad, en juego.

Temas Relacionados

Reforma laboralSenadoSesiones extraordinariasPatricia BullrichLa Libertad AvanzaPresupuesto 2026KirchnerismoJavier MileiDiputadosCongresoTrabajoComisionesJulio CorderoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Reformas: el Gobierno ya les reparte fondos a las provincias y se prepara para una batalla dura en el Congreso

Las autoridades nacionales empezaron a repartir ATN y llegaron a un acuerdo con CABA por la deuda de la coparticipación. La sesión maratónica que se espera

Reformas: el Gobierno ya les

Un ex intendente condenado por corrupción asumió como concejal y ahora la Justicia ratificó su inhabilitación

Ocurrió en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Salta. Ernesto “Kila” Gonza fue encontrado culpable del delito de fraude en el manejo de fondos para la construcción de viviendas. Deberá dejar su banca

Un ex intendente condenado por

Pablo Cervi, senador de LLA: “La reforma laboral contempla temas que tienen un grado de consenso importante”

La discusión sobre la modernización laboral en el Senado adquirió ritmo tras la conformación de comisiones clave y la confirmación de una sesión prevista para el 26 de diciembre, donde se tratarán al menos cinco proyectos vinculados con el paquete de reformas impulsadas por el oficialismo

Pablo Cervi, senador de LLA:

El Gobierno acordó con CABA incluir en el Presupuesto 2026 el pago de la deuda de coparticipación

El artículo se sumará mañana durante el debate en Diputados. Hoy la norma tuvo dictamen de comisión. Las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli, para solucionar el conflicto

El Gobierno acordó con CABA

El CARI apoya la candidatura de Rafael Grossi a la ONU y hará un acto en La Rural para respaldarlo

El organismo convocó a diferentes figuras políticas a un encuentro en el predio de Palermo para apoyar la postulación del diplomático, quien ya se mostró bastante crítico de la conducción actual de las Naciones Unidas, en línea con la postura del Gobierno

El CARI apoya la candidatura
DEPORTES
La sorprendente reacción del ex

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

Se declaró la acefalía en San Lorenzo: sin Moretti al frente, cómo seguirá el futuro del club

Radiografía de la partida con la que Faustino Oro volvió a hacer historia: logró su segunda norma de gran maestro

TELESHOW
Quién es el participante de

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

Moria le recordó a Guillermina Valdés sus romances con Joaquín Furriel, Santi Maratea y Javier García: “Te bajaste unos cuantos chabones”

INFOBAE AMÉRICA

La voz incómoda de Beatriz

La voz incómoda de Beatriz Sarlo

Cómo se construye el liderazgo político: símbolos, transformación y el arte de seducir a las masas

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

El Congreso de Costa Rica mantuvo el fuero de Rodrigo Chaves pese a la investigación electoral

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron el informe de la ONU que documenta el agravamiento de la represión en Venezuela