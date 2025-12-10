Tras el recambio legislativo, Kicillof quedó en minoría de representación dentro de los bloques del peronismo

La Cámara de Diputados bonaerense (Aglaplata)

Si bien el peronismo bonaerense transitó la negociación por el paquete económico que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, giró a la Legislatura, con cierta cohesión y logró la aprobación de las tres leyes que requería el Poder Ejecutivo —Presupuesto, Ley Fiscal y endeudamiento—; la situación viró este lunes cuando luego de la jura de los senadores no hubo acuerdo para definir las vicepresidencias en el Senado provincial. La interna volvió a emerger entre los tres sectores principales de Fuerza Patria, que componen el kirchnerismo, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro, para definir la línea sucesoria de la vicegobernadora Verónica Magario. La situación es una señal de alerta a la convivencia del espacio y la necesidad que pueda tener Kicillof de parte de la Legislatura, para lo que le quede de mandato a Kicillof.

Sucede que el recambio legislativo, que terminó de completarse este lunes, deja un mapa particular a las necesidades del mandatario provincial. Si bien producto del resultado electoral del pasado 7 de septiembre, los bloques del peronismo aumentaron su presencia en ambas cámaras; esa expansión, sumado a los nuevos nombres que desde ayer integran la Legislatura evidencian que el espacio de Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro, tendrá menos integrantes que el kirchenrismo y casi en igualdad de condiciones con el Frente Renovador de Sergio Massa.

Desde este lunes, el bloque peronista en el Senado bonaerense tiene quorum propio con 24 bancas de un total de 46. De esas 24, hay 15 que están más referenciadas en Cristina Kirchner que la construcción de Kicillof. En el detalle, Nuevo Encuentro, tiene dos escaños con Mónica Macha y Laura Clark. La Cámpora y el cristinismo cuentan para sí a Roxana López —que asumirá en lugar de Gabriel Katopodis, que ayer juró y pidió licencia para seguir como ministro de Infraestructura—, Diego Videla, Fernanda Raverta, Inés Laurini, Evelyn Díaz, Emanuel González Santalla, María Rosa Martínez y Amira Curi. A estos nombres hay que sumarle a Federico Faggioli de Patria Grande; al exministro de Seguridad, Sergio Berni, que viene moviéndose en sintonía con el kirchnerismo; Sabrina Bastida del Ateneo Eva Perón; Adrián Santarelli, que responde al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; y al intendente de José C. Paz, Mario Ishii que si bien mostrará autonomía en el Senado y tiene diálogo con Ejecutivo, fue uno de los jefes comunales que se opuso al desdoblamiento electoral que había dispuesto Kicillof.

Aunque es un grupo menor al kirchnerismo, el Movimiento Derecho al Futuro amplió su presencia en el bloque del Senado. Desde esta semana pasó de tener tres bancas propias a seis escaños, si cuentan como propio al senador Marcelo Feliú. En ese caso, al legislador por la Sexta sección se le suman Pedro Borghini, Ayelén Durán, Fernando Coronel, Germán Lago y Jorge “Pitingo” Paredi.

Dentro del peronismo, el Frente Renovador, de Sergio Massa, también aumentó su número propio. Tenía una banca sola -Sofía Vanelli, que ahora es diputada provincial— y ahora tiene tres: Malena Galmarini —que podría pulsear por una de las vicepresidencias de Cámara que quedaron acéfalas—, Marcos Pisano y Valeria Arata.

Un tema aún en debate es quién presidirá el bloque del peronismo en la Cámara alta. Hasta ayer, la jefatura era para Teresa García; una dirigente de diálogo permanente con la expresidenta Cristina Kirchner, cuyo mandato como senadora se vence este martes y ya juró como diputada nacional

En Diputados, en cambio, la situación está un poco más ordenada. Como presidente del bloque seguirá Facundo Tignanelli, un hombre de Máximo Kirchner, y como vice de la bancada, Rubén Eslaiman, que es una de las referencias massistas en el plano legislativo.

En el bloque del peronismo en la Cámara baja, el Movimiento Derecho al Futuro también tendrá menos representación que el kirchnerismo. Serán diez los diputados axelistas: Alejandro Acerbo, Laura Aloisi, Ana Luz Balor, Romina Barreiro, Mariano Cascallares, Rolo Galvan, Viviana Guzzo, Lucía Iáñez, Silvina Nardini y Diego Nanni. Cascallares además ocupa una de las vicepresidencias de cámara.

El cristinsimo —donde se encuentran quiénes responden a intendentes K, La Cámpora y Patria Grande— tendrá mayoría en el bloque. Soledad Alonso, Ariel Archanco, Maite Alvado, Alejandro Dichiara, Evelyn Flores, Mayra Mendoza, Micaela Olivetto, José Ignacio Rossi, Margarita Recalde, Martín Rodríguez, Facundo Tignanelli, Avelino Zurro, Eva Limone, Marcela Basualdo, Juan Pablo De Jesús, Luis Vivona y Cintia Romero se ubican en ese sector; al que también pueden llegar a reportar Noelia Saavedra, una diputada de Moreno y que responde a la intendenta de ese distrito, Mariel Fernández, y Leonardo Moreno, otro legislador referenciado con el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, que suele moverse con cierta autonomía. 19 de un total de 39 miembros.

El massismo sostendrá la misma cantidad de diputados que el período anterior. Para los dos últimos años de mandato de Kicillof, responderán a Massa los legisladores Roberto Vázquez, Sofía Vanelli, Ayelén Rasquetti, Lucina Padulo, Juan Malpelli, Ricardo Lisalde, Alexis Guerrera — además es el vicepresidente de la Cámara baja-, Rubén Eslaiman, Germán Di Césare y Carlos Puglielli.