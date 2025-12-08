Política

Juraron los nuevos senadores bonaerenses electos: Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela pidieron licencia

El acto se llevó a cabo en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, que presidió Verónica Magario. Polémica por la elección de las nuevas autoridades y el rol que podría cumplir Carlos Kikuchi en el recinto

En el marco del rearmado de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, este lunes se llevó a cabo la jura de los nuevos senadores bonaerenses que fueron electos en las elecciones provinciales del pasado 7 de septiembre. La sorpresa estuvo en dos parlamentarios que ya realizaron sus pedidos de licencias a pesar de su reciente asunción.

La sesión preparatoria, realizada en el histórico recinto platense durante este lunes feriado, convocó a 44 legisladores. El inicio se produjo pasadas las 14.40 horas, en medio de intensas negociaciones entre las fuerzas políticas, que aún no terminan de definir el reparto de las nuevas autoridades. Mientras oficialistas y opositores ocupaban sus bancas, corrían versiones sobre la vicepresidencia primera del Senado, asignada por sectores del oficialismo a Ayelén Durán, aunque la falta de consenso impedía sellar los cargos de conducción.

Ya a las 15.40, la vicegobernadora Magario dio inicio formal a la sesión con la entonación del Himno Nacional. Comenzaron así los juramentos de los nuevos integrantes. El primero en hacerlo fue Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura provincial, quien acto seguido presentó su pedido de licencia, reafirmando su permanencia en el gabinete de Axel Kicillof.

Le siguió Malena Galmarini, ovacionada por el público, donde se encontraba el líder del Frete Renovador, Sergio Massa. Luego fue el turno de Mario Ishii, jefe comunal saliente de José C Paz, que contaba con numeroso acompañamiento en las inmediaciones del Palacio legislativo.

La kirchnerista Mónica Macha asumió con la consigna “por Cristina libre”, aludiendo a la situación judicial de la ex mandataria. Junto a Macha, integraron la lista de juramentos iniciales otros referentes del oficialismo y distintas expresiones políticas, como Diego Videla, quien mencionó a la memoria de Néstor Kirchner y la libertad de la ex presidenta.

Entre los representantes de La Libertad Avanza se destacó la figura de Diego Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero, quien, en línea con Katopodis, también formalizó su licencia al poco de asumir. Detrás suyo juraron, por el mismo espacio, María Luz Bambaci y Luciano Olivera.

El recambio legislativo incluyó figuras relevantes: la massista Valeria Arata, el kicillofista Germán Lago, el ex intendente de Junín Pablo Petrecca (quien proyecta liderar la bancada del PRO), Natalia Quintana, y el marplatense Guillermo Montenegro. El acceso al recinto estuvo marcado por muestras de respaldo a varios parlamentarios, entre ellos la camporista Fernanda Raverta y Jorge Paredi, que secundó su juramento refiriéndose a la memoria de su padre y de “su bandoneón”.

Como indica la tradición legislativa, tras recibirse los juramentos, Magario invitó a tratar los pedidos de licencia de los dos senadores mencionados. Fue en este punto que el senador Sergio Berni reclamó un cuarto intermedio sin fijación horaria, argumentando la necesidad de abordar diferentes cuestiones, entre lo que estaba tratar las nuevas autoridades. Su moción no prosperó, al no alcanzar los dos tercios necesarios, y la cámara avanzó con la aceptación de las licencias.

Tras el tratamiento de las licencias, quedó levantada la sesión y con ella la discusión sobre las nuevas autoridades del Senado. En ese sentido, según explicaron a este medio, la discusión es parte de la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires, donde el Movimiento Derecho a Futuro habría querido un nombre de su espacio, en un lugar que pertenece al kirchnerismo.

En ese marco, la sorpresa surgió cuando algunos senadores eligieron volver al recinto para discutir estos temas y quien presidía el debate era el ex asesor de Javier Milei, Carlos Kikuchi. Por el momento, Kikuchi es el único vicepresidente de la Cámara alta con mandato en ejercicio, lo que lo posiciona como única autoridad designada fuera de Magario, y no implica un ascenso inmediato a la presidencia.

La falta de acuerdo sobre la vicepresidencia primera, alentada por la disputa entre Galmarini e Ishii y la presión de la mayoría oficialista, motivó la candidatura de Ayelén Durán como posible solución de consenso. Hasta tanto el peronismo y la oposición no zanjen la designación del nuevo cuadro directivo del recinto, Kikuchi permanecería como el único vicepresidente formal, en calidad de autoridad institucional habilitada.

