La aprobación del endeudamiento calmó la interna bonaerense y Axel Kicillof sostendrá al Gabinete

Axel Kicillof y, detrás, Máximo Kirchner (AG La Plata)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consiguió que la Legislatura aprobase su paquete económico que incluyó el Presupuesto, la Ley Fiscal y endeudamiento para el año 2026 y con ello, también, se calmaron las tensiones que atravesó el peronismo durante todo este año. Una instancia que incluyó otros debates como el desdoblamiento electoral o la estrategia del peronismo para enfrentar a los libertarios y generó críticas públicas tras la elección de octubre -y la derrota del peronismo— como aquella carta escrita por la expresidenta y presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner. Esa misiva fue un pico de tensiones y nerviosismo dentro del universo peronista.

Por ahora, deslizan cerca del mandatario bonaerense, no habrá cambios de Gabinete para la etapa final de su mandato. Siempre con la aclaración del “por ahora”. Lo cierto es que de no haberse aprobado la ley de financiamiento, uno de sus impactos se iba a sentir automáticamente en la composición ministerial: el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, tenía todos los números para asumir como senador provincial —banca a la que accedió por encabezar la lista de Unión por la Patria por la Primera sección electoral—; con el objetivo de ordenar el espacio y defender los activos del propio Kicillof en la Cámara alta.

Sin embargo, Katopodis seguirá como ministro. Así, confirmaron desde su entorno a este medio. Jurará su banca como legislador el próximo lunes y luego solicitará licencia para continuar al frente de la estructural cartera de la obra pública bonaerense. En su lugar, asumirá la camporista Roxana López. Aún no hay certezas de cómo se va a ordenar ese bloque en la Cámara alta que, a priori, tendrá algunas figuras de peso como el intendente de José C. Paz, Mario Ishii; la dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini o el ex ministro de Seguridad, Sergio Berni, entre otros.

El gobernador junto a Gabriel Katopodis (Jaime Olivos)

Para sostener la unidad, Kicillof debió conceder algunas de las demandas de propios y ajenos que se materializaron en la extensa sesión del último jueves por la madrugada. El control de la Cámara de Diputados sigue lejos del radar kicillofista. La reforma a la carta orgánica del Banco Provincia y la ampliación del directorio de la banca pública bonaerense fue otra de las concesiones. Allí, en clave interna, hubo más lugares para el Frente Renovador de Sergio Massa y para el kirchnerismo. También para el propio Kicillof que dispuso cuatro lugares a terminales del Movimiento Derecho al Futuro.

El massismo pasó de tener a Sebastián Galmarini como director a contar para sí en el nuevo esquema a Javier Bordoni —intendente de Tornquist— y Javier Osuna —intendente de General Las Heras—. La Cámpora sumó al saliente diputado Rodrigo Rodra Rodríguez en el directorio y retendrá a la quilmeña Laura González, que ya ocupa una silla. Por el kicillofismo habrá espacios para el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra; el saliente diputado provincial, Carlos “Cuto” Moreno; seguirá el actual director Alejando Formento y también desembarcará el actual secretario del Concejo Deliberante y ex secretario de Seguridad de La Matanza, Carlos Orsingher.

El único cambio ministerial que hubo fue la salida de Alberto Sileoni como director general de Cultura y Educación. En su lugar, el Senado prestó acuerdo para que jure Flavia Terigi; quien desde la semana pasada ya oocupa funciones en Educación.

Los socios políticos de Kicillof siguen con presencia en el Gabinete. Según pudo reconstruir este medio, el mandatario siguió de cerca y ya con cierto agotamiento las negociaciones que aparecieron para la aprobación del endeudamiento. De hecho, en el medio, tuvo que hacer una demostración de fuerza propia para pedirle nuevamente a la Legislatura la aprobación de la ley que le habilitaba a tomar deuda.

La interna y las tensiones siguen y seguirán; pero por el momento hay una paz coyuntural. En el temario quedan asuntos por resolver. La conducción del Partido Justicialista bonaerense, a la que su presidente Máximo Kirchner planteó que someterá a una renovación -—ue puede ser mediante unidad o internas— o la integración de la Suprema Corte bonaerense, son algunas. La oposición también pide pista las vacancias del máximo tribunal de Justicia provincial, que actualmente funciona con tres de los siete lugares: Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria están al frente.

Kicillof con la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout

Los lugares en la Corte sobrevolaron por un momento la discusión del Presupuesto y la Ley Fiscal; sin embargo, hubo cierto acuerdo con todos los sectores para que el tema quede pendiente. Se espera que en los primeros meses del 2026 se vuelva sobre esta arista; algunos sectores harán valer su voto afirmativo al endeudamiento, para el que se requirió los dos tercios de los presentes en ambas cámaras legislativas.

En lo que respecta al Gabinete, La Cámpora seguirá en la cartera de Justicia, el Instituto Cultural, Salud y Ambiente con Martín Mena, Florencia Saintout, Nicolás Kreplak y Daniela Vilar respectivamente. El Frente Renovador seguirá el frente de Transporte con Martín Marinucci. En medio de las negociaciones de esta semana también irrumpió la posibilidad de que la gestión de los puertos bonaerenses pasen del ministerio de Producción a Transporte.

En vistas al 2027, el peronismo en la Provincia sigue en un esquema alejado de una conducción verticalista que es uno de los ejes rectores. El gobernador buscará disputar esa condición, pero al momento sigue la mesa tripartita bonaerense con el kirchenrismo y el Frente Renovador.