Política

Jones Huala seguirá detenido en una cárcel de máxima seguridad otros 90 días

Está en prisión desde junio, acusado de asociación ilícita. Podría seguir preso otros dos años aunque la Justicia ordenó una prórroga de la preventiva por tres meses. Insiste con su traslado a una cárcel de seguridad media

Guardar
Jones Huala, detenido por agentes
Jones Huala, detenido por agentes de la Policía Federal

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, continuará detenido por otros 90 días, luego de la prórroga que autorizó la Justicia Federal por pedido de fiscalía, que trabaja en la recopilación de pruebas en el marco de la causa que denunció el Ministerio de Seguridad de la Nación por asociación ilícita.

El caso fue encuadrado como investigación compleja, por lo que las prórrogas podrán extenderse de forma paulatina hasta 2027.

Está detenido en la U6 de Rawson, una cárcel de máxima seguridad que depende del Servicio Penitenciario Federal. Pidió su derivación a Esquel, aunque el gobierno rechazó el planteo por razones de “seguridad”.

Cuando en la Patagonia se registraban múltiples incendios forestales, varios de ellos iniciados de forma intencional, Jones Huala presentó su libro “Entre Rejas, Antipoesía incendiaria”. Durante la socialización del escrito, avaló los atentados incendiarios y los sabotajes como método de confrontación contra el capitalismo.

Su testimonio fue recabado por el gobierno central que, a instancias del Ministerio de Seguridad de la Nación, lo denunció por presunta asociación ilícita.

La fiscalía federal, en las audiencias que se realizaron desde su detención, pidió prórrogas para seguir investigando la causa. Admitió dificultades para reunir material probatorio por la amplia extensión geográfica donde sucedieron los atentados que, de manera supuesta, habría provocado la RAM.

Para la defensa del mapuche, la decisión judicial de prorrogar la preventiva, es “vergonzosa” y apoyó su cuestionamiento en que el magistrado aceptó el pedido de la fiscalía en menos de un minuto, sin lugar a debate.

Jones Huala sonríe durante una
Jones Huala sonríe durante una audiencia judicial

Estaba pactado que había que mantener a Jones Huala tras las rejas”, dijeron fuentes de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y atribuyeron la decisión a una orden que surge del poder político nacional.

Para los abogados que ejercen la defensa del “lonko”, la audiencia de la semana pasada tenía como objetivo analizar la prórroga de la preventiva o bien morigerarla en cuanto a sus condiciones.

Que siga preso mientras investigan, pero en la cárcel de Esquel, cerca de su familia” era la opción que planificó la Gremial de Abogados. Sin embargo la decisión contundente no dio lugar al debate de esa alternativa.

“La fiscalía fue un robot, solo leyó un texto donde repitieron cada cosa que ya dijeron en las dos audiencias anteriores” se quejaron desde la Gremial.

Jones Huala seguirá detenido hasta marzo de 2026, momento en el que habrá una nueva audiencia para definir si sigue privado de libertad. Existe, en este lapso, una alternativa – con escasa probabilidad- para su derivación a Esquel, la cual depende de la Dirección Correccional del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El gobierno se opone a mover a Jones Huala. Cree que en Esquel, donde ya estuvo detenido en varias ocasiones, no están dadas las condiciones para su estadía, a pesar de que mientras estuvo allí registró el máximo porcentaje en materia de conducta.

Temas Relacionados

Facundo Jones HualaMapuchesChubutRawsonViolencia mapuche

Últimas Noticias

Kicillof aguarda que la Nación avale la toma de deuda y no descarta hacer un reclamo judicial

Por ahora no habrá una presentación ante la Corte para que el Ministerio de Economía habilite la medida aprobada en la Legislatura. En La Plata esperan “agotar todas las instancias de diálogo” y deslizan que la cartera de Caputo “sabe que somos de las provincias más austeras”

Kicillof aguarda que la Nación

Pablo Semán analizó el desembarco de los evangélicos en la política y habló de la crisis del PJ: “El peronismo tiene menos adherentes que Netflix”

El antropólogo y sociólogo especialista en la religión evangélica estuvo en Infobae en Vivo y consideró que la “Argentina vivió un cambio político que favoreció a personajes outsiders”

Pablo Semán analizó el desembarco

El mensaje del gobierno argentino a un año de la detención ilegal y desaparición forzada de Nahuel Gallo en Venezuela

La administración de Javier Milei renovó su reclamo y enfatizó que el caso constituye “una flagrante violación del derecho internacional” por parte del régimen de Nicolás Maduro

El mensaje del gobierno argentino

César Milani: “Tengo muchas ganas de participar en política, al peronismo le hace falta una renovación importante”

El exjefe del Ejército consideró que hay “una mediocridad muy importante” en el espacio opositor. Por otra parte, criticó al gobierno nacional por la adquisición de los aviones F-16

César Milani: “Tengo muchas ganas

ATE ratificó el paro nacional de este martes en contra de la reforma laboral: “Vamos a estar en la calle”

Así lo aseguró Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en CABA. “Hay una intención muy grande de que desaparezcan los convenios colectivos y las indemnizaciones”, alertó

ATE ratificó el paro nacional
DEPORTES
El fuerte debate que abrió

El fuerte debate que abrió Luis Suárez por las cuatro estrellas que utiliza Uruguay en la camiseta: “Yo no las cuento”

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Impacto en la F1: la histórica figura que dejaría Red Bull después del título de Norris sobre Verstappen

DJ, mesas VIP y la presencia de una figura de la F1: la fiesta de Lando Norris en un club privado tras su consagración

La reacción del Changuito Zeballos apenas quedó eliminado Boca Juniors tras su polémico cambio ante Racing

TELESHOW
Hernán Drago contó por qué

Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

Maju Lozano habló de la dura infancia que tuvo: “Papá era bipolar”

El desopilante blooper de Rosalía en medio de una entrevista en Río que la hizo salir corriendo: “Mucho miedo”

Nicole Neumann tajante sobre el escándalo familiar con Fabián Cubero: “Los padres tienen que ser un equipo siempre”

El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

INFOBAE AMÉRICA

Nuevos bombardeos rusos dejan a

Nuevos bombardeos rusos dejan a Ucrania sin electricidad: el país enfrenta apagones récord de hasta 16 horas

Por qué Lászlo Krasznahorkai habló de “los Elon Musk” al aceptar el Premio Nobel: “Son ángeles sin alas”

Tinamus resonans: la singular ave hallada en la Amazonía que podría desaparecer antes de ser estudiada por completo

El sorprendente papel de los priones: ¿fueron claves en el origen de la vida?

“Tuve mi propia crucifixión”: los poemas autobiográficos de “Hospital pediátrico”, de Marina Cavalletti