Política

Kicillof afianza la relación con Hugo Moyano, Daer y la CGT para su proyección electoral a nivel nacional

Días atrás, el gobernador recibió a la familia que conduce Camioneros. En su recorrida por Córdoba cerrará una actividad del gremio de Sanidad. Prepara una foto contundente en las próximas semanas. El reclamo de Máximo Kirchner a los líderes sindicales por la situación de CFK

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Axel Kicillof y la CGT
Axel Kicillof reunido con la CGT

“El pueblo argentino ya canta las nuevas canciones: Axel presidente”. El intendente de Ensenada, Mario Secco, no dudó este martes por la noche en postular al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como el candidato opositor para las elecciones del año que viene. Al lado de Secco, Kicillof aplaudía. Fue durante un multitudinario acto por la inauguración del nuevo edificio municipal en el distrito ribereño. El mandatario provincial cada vez esquiva menos la posibilidad de ser candidato y en esa tarea busca ir cerrando el respaldo de distintos sectores; el sindicalismo es uno.

El lunes último, el mandatario recibió a Hugo y Huguito Moyano del gremio de Camioneros y al secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Octavio Argüello, que además es el referente del gremio en Tres de Febrero y San Martín. Del encuentro también participó el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, quien está a cargo de sostener los puentes con el mundo sindical.

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Acto Axel Kicillof con la CGT
El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, durante un acto que la CGT organizó para homenajear a la figura de José Ignacio Rucci

Uno de los próximos pasos es avanzar en la construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), rama Trabajo. Ya existen el MDF Ciencia y Universidad, el de Salud y el de Educación. Para eso, los gremios preparan la conformación de este espacio. De eso se habló en la reunión entre los Moyano y el Ejecutivo. También tendrá participación activa la UPCN. De hecho, el gremio de los trabajadores del Estado forma parte del nuevo PJ bonaerense que preside Kicillof, ya que la rama gremial del partido está integrada por Fabiola Mosquera.

Sin embargo, la relación entre el Ejecutivo y la familia Moyano no es semejante para con todos sus integrantes. Con Pablo Moyano, por ejemplo, hay latente cierta tensión que tiene que ver con los conflictos con las empresas de recolección de residuos en algunos municipios.

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Como contó Infobae, en el distrito de Villa Gesell se atraviesa el mayor foco de conflicto. Ante esta situación, Pablo Moyano forzó una reunión con Kicillof y ahora, ante la no resolución de la situación, advierte nuevamente que podría parar la recolección de residuos en toda la provincia.

Axel Kicillof y Pablo Moyano reunidos en La Plata
Luego de avisar que podría haber paro de recolección de residuos en toda la provincia, Kicillof recibió a Pablo Moyano

El próximo 28 y 29 de mayo se llevará a cabo el Congreso Bonaerense del Trabajo. Será en Mar del Plata y el cierre del mismo estará a cargo de Kicillof. Los Moyano fueron invitados, junto a otro grupo de referentes gremiales. Antes habrá otras actividades de corte sindical en las que Kicillof o referentes de su gobierno serán protagonistas.

El viernes Kicillof estará en la provincia de Córdoba. El viaje, como adelantó Infobae, será un termómetro político y electoral para el mandatario bonaerense. La provincia que gobierna Martín Llaryora tiene un fuerte componente antikirchnerista en su electorado. Kicillof buscará allí ampliar su base de representatividad.

Una de las actividades que tiene es con el ex titular de la CGT y actual secretario general del gremio de Sanidad, Héctor Daer. El mandatario bonaerense es la apuesta electoral y política del antiguo triunviro de la Confederación General del Trabajo. Ambos cerrarán el 61.º Congreso Nacional de FATSA en la ciudad de La Falda, Córdoba.

La semana que viene, el gobierno bonaerense presentará el proyecto de ley que busca regular y dar un marco legal a los trabajadores de las aplicaciones. Este miércoles, Correa brindó una entrevista en Infobae a las Nueve y ante la consulta sobre el destino de quienes quedan fuera del alcance del Estado, reconoció que “en la realidad que impera es sumamente imposible sostener los puestos de trabajo cuando no hay política industrial”. Además, destacó la importancia creciente de la economía de plataformas: “Incide mucho la adquisición de motocicletas por parte de la población. Muchos van a trabajar al Rappi, están tratando de sobrevivir de esa manera. Es el colchón de hoy, la última frontera, como lo fueron los remises o las canchas de pádel en los noventa”.

La CGT recibió a Axel Kicillof y Verónica Magario
Kicillof, Magario y el ministro de Trabajo, Walter Correa con la cúpula de la CGT

Parte del movimiento sindical se empieza a recostar en Kicillof y hace su juego en la interna del peronismo. Se da en paralelo en los cruces entre la CGT y el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. El también expresidente del PJ bonaerense encabezó un acto en Cañuelas por el Día del Trabajador. Allí elevó un mensaje a los líderes sindicales: “A la compañera -Cristina Kirchner- que los bancó, que los defendió, que le hicieron paro por ganancias, y después agacharon la cabeza y se fueron a brindar con Macri. Eso no se hace. ¿Quién carajo se creen que son? ¿Cómo vamos a convocar a los argentinos para que nos voten, si tenemos este tipo de miserias entre nosotros? Cuando le pusieron un fierro en la cabeza, también se borraron. A ver si entienden que necesitamos que los compañeros de la CGT recuperen el coraje de defender a los trabajadores. Ahí vamos a hacer la unidad".

La respuesta llegó este miércoles de parte de uno de los secretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo. En diálogo con Infobae al Amanecer, el líder sindical destacó la política económica de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero planteó: “¿Quién es Máximo Kirchner para decirnos a la CGT qué es lo que tenemos que decir o dejar de decir? Es un compañero más. ¿Qué es un mesías?“.

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