Oficializaron la salida de Patricia Bullrich y designaron a Alejandra Monteoliva como la nueva ministra de Seguridad

Patricia Bullrich dejó su cargo como ministra este lunes 1° de diciembre y el 10 asumirá como senadora nacional: detrás en la foto, su reemplazante, Alejandra Monteoliva

El relevo en la conducción del Ministerio de Seguridad se oficializó este martes con la aceptación de la renuncia de Patricia Bullrich y la designación de Alejandra Susana Monteoliva, como nueva ministra, según los decretos publicados en el Boletín Oficial.

Esta transición representa la continuidad de la línea política, impulsada durante la gestión de Bullrich, quien asumirá una banca en el Senado por La Libertad Avanza (LLA).

Pese a que Bullrich había adelantado su salida a través de un comunicado, los cambios se oficializaron mediante la publicación del decreto 851/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, en el que le agradecen a la ex funcionaria por los servicios prestados. En el mismo acto, designaron a Monteoliva, magíster y hasta ahora secretaria de Seguridad Nacional, como titular de la cartera.

De manera simultánea, el Decreto 850/2025 aceptaron su dimisión al cargo que anteriormente ocupaba y nombraron en su reemplazo al doctor Martín Alejandro Ferlauto.

Al presentar su renuncia, la ex ministra hizo pública su dimisión mediante una carta dirigida al presidente Milei, en la que la expresó: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025”, según publicó en su cuenta oficial de la red social X (Twitter).

En su mensaje, agradeció al Presidente por la confianza y el respaldo para sostener la doctrina de seguridad y orden vigente en el país. Además, recordó que hace dos años Milei le encomendó la misión de conducir la seguridad nacional con el mandato de “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”, una responsabilidad que, según sus palabras, marcó cada una de las acciones de su gestión.

Bullrich, quien ya había ocupado el cargo de ministra de Seguridad durante los gobiernos de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri, anticipó que el próximo 10 de diciembre asumirá como senadora de la Nación y continuará defendiendo los valores y reformas impulsados por el actual Gobierno: “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”, escribió en la carta.

El posteo de Patricia Bullrich

La designación de Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad fue comunicada oficialmente por el Gobierno y replicada por Bullrich y la Oficina del Presidente en la red social X.

El comunicado oficial subrayaba que “ambas designaciones implican una continuidad del rumbo” y agradecía a los funcionarios salientes por sus servicios, destacando que a partir del diez de diciembre iniciarán una nueva etapa en el Congreso.

Hace unos días, Bullrich felicitó públicamente a Monteoliva por el desafío que asume y resaltó su profesionalismo y entrega: “Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”, publicó la exministra en X.

Además, valoró la capacidad de trabajo y la solidez de Monteoliva, a quien consideró capaz de profundizar el camino iniciado en materia de seguridad.

La flamante ministra, por su parte, agradeció a Bullrich la confianza y reconoció que su forma de trabajar estableció un estándar y un rumbo, al que denominó “la doctrina Bullrich”.

A su vez, la Oficina del Presidente calificó a la nueva titular de la cartera como una “pieza fundamental de la Doctrina Bullrich, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales”.

Luis Petri y Carlos Presti

En paralelo, también está próximo a oficializarse el reemplazo de Luis Petri en el Ministerio de Defensa por el teniente general Carlos Alberto Presti, jefe del Estado Mayor del Ejército, quien se convertirá en el primer militar en ocupar ese cargo desde el retorno de la democracia en 1983.

Desde la Oficina del Presidente destacaron que “por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas”.

Petri, que asumirá una banca en Diputados, felicitó a su sucesor y expresó su confianza en la gestión que encabezará Presti. Sin embargo, antes de dejar su cargo, el titular de Defensa tiene previsto concretar algunos compromisos para cerrar su gestión.