Patricia Bullrich adelantó la sucesión y formalizó su salida del Ministerio de Seguridad

Patricia Bullrich dejará su cargo como ministra este lunes 1° de diciembre y el 10 asumirá como senadora nacional: detrás en la foto, su reemplazante, Alejandra Monteoliva

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tuvo su último acto al frente de la cartera este domingo justamente con su renuncia al cargo. Se trata de un acto formal ya que el cambio estaba anunciado desde hace días. La funcionaria será sucedida por su virtual viceministra, la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

“Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025″, dice el primer párrafo de la carta que Bullrich envió al presidente de la Nación, Javier Milei, y que difundió con un posteo en la red social X.

“Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”, escribió Bullrich en X.

El posteo de Patricia Bullrich

En la carta, adjuntada al posteo, la futura senadora de La Libertad Avanza recordó que “hace dos años” el presidente Milei le encomendó “la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”. Según Bullrich, “esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante”.

La ex ministra durante los gobiernos de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri escribió en la carta dirigida al mandatario que “el próximo 10 de diciembre asumiré como Senadora de la Nación, donde continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

Además dio la bienvenida a Monteoliva y aseguró que es “alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país” porque “su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos”.

Noticia en desarrollo...