Política

En Formosa cobran un impuesto a los camiones para poder circular: piden que el gobierno nacional intervenga

Un chofer grabó a un inspector que le exigió el pago de más de 23 mil pesos para permitirle ingresar a la capital de la provincia que gobierna Gildo Insfrán. La oposición elevará un reclamo a Vialidad Nacional

El video del inspector exigiendo el pago de un permiso para circular por Formosa

El video se hizo viral en el acto. Un inspector de tránsito se acerca al chofer de un camión y le exige el pago de una suma de dinero para poder ingresar a la ciudad de Formosa. La grabación ocurrió la mañana de este lunes, en la ruta nacional 11, en la zona de Villa del Carmen, y reveló una práctica que se realiza en la provincia que controla con puño de hierro Gildo Insfrán, y que está prohibida por la Constitución Nacional.

El video fue difundido por la diputada local opositora Gabriela Neme, quien le anticipó a Infobae que presentará un escrito ante el gobierno nacional para que se exija la suspensión del cobro de ese impuesto, que rige para los vehículos pesados que no tienen radicación en la capital formoseña.

El intendente Jofré, responsable de la polémica ordenanza, junto a Gildo Insfrán

Se trata de una práctica que está expresamente prohibida por la Constitución Nacional. En el artículo 9 de la Carta Magna se estableció que “en todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso”. Y en el décimo, aclara: “En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores”.

Pese a esos principios constitucionales, inspectores de tránsito de Formosa se ubicaron desde ayer en las rutas de acceso a la ciudad y, con un folleto explicativo de la nueva ordenanza, empezaron a cobrar dinero a los camiones y vehículos pesados.

La ordenanza que autoriza el cobro de impuestos en Formosa

En ese papel, con membrete de la Subsecretaría de Transporte y Emergencia de la Municipalidad que encabeza el gildista Jorge Jofré, se indica:

“Señores transportistas de Pasajeros y Cargas Generales: Por medio de la presente se les hace saber que a partir del 10/11/2025, se comenzará a percibir la Contribución por servicios que inciden sobre los vehículos automotores y otros rodados, conforme lo normado por las Ordenanzas N° 7147/17, 7450/20 y 7465/20 de la Ciudad de Formosa".

El documento continúa con la descripción de las sumas que serán cobradas a cada vehículo que ingrese y permanezca en el ejido de la ciudad de Formosa, con base en la aplicación de una tabla de de 1 a 3 módulos, según el peso del vehículo. Cada módulo tiene un valor de 7.305,14 pesos.

El comprobante que recibió el camionero al que le cobraron más de 23 mil pesos

En el video que difundió la diputada Neme se puede observar a un inspector que se acerca al camión y le exige el pago del derecho para circular y transitar por Formosa. “Le voy a compartir una notificación. Que nosotros a partir del día de la fecha estamos ejecutando la percepción a la contribución del autotransporte. Es para todo vehículo que no esté registrado en la ciudad de Formosa, que corresponda al transporte de carga o de pasajeros, que ingrese en el ejido municipal de la ciudad de Formosa”, le indica al camionero.

“Según su configuración del vehículo, le corresponderían tres módulos que están expresados en pesos (...) puede tener dos opciones de pago: por QR o dinero en efectivo. Eso le habilita a que seleccione un certificado que corresponde el libre tránsito dentro del ejido municipal para que usted pueda volver a ingresar a la ciudad hasta las 00 horas del día de hoy. El no abono, corresponde a una (acta) contravencional por la omisión a la ordenanza municipal dentro del ejido del mismo”, le indicó.

De acuerdo con la documentación a la que accedió Infobae, el chofer finalmente pagó 23.426 pesos para poder ingresar y recibió por todo comprobante un papel de la Municipalidad de Formosa, con un sello ilegible y sin ningún dato impositivo ni certificación por la suma recibida.

Ante estas irregularidades, Neme anticipó a este medio que elevarán un reclamo a Vialidad Nacional para que arbitre los medios a fin de que se interrumpa la aplicación de esa ordenanza.

