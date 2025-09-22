Política

Elaboraron una guía anticorrupción para la administración pública, que busca fortalecer la integridad de las instituciones

Lo hizo a través de la Oficina Anticorrupción con el fin de implementar políticas de ética y transparencia

Guardar
La Oficina Anticorrupción aprobó el
La Oficina Anticorrupción aprobó el documento publicado a través de una resolución

La Oficina Anticorrupción aprobó la “Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional”, un documento que establece lineamientos y estándares comunes para el diseño de políticas de ética y transparencia dentro de la administración pública. La medida, dispuesta a través de la Resolución 12/2025, busca fortalecer la integridad institucional y prevenir hechos de corrupción mediante la adopción de buenas prácticas y herramientas de monitoreo.

La presentación formal del documento es el resultado de un proceso coordinado por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia que contó con los aportes del Observatorio de Políticas de Integridad, destinado a “contribuir en el diseño, evaluación y mejora de las políticas públicas sobre integridad y transparencia, como así también a fortalecer la articulación y sinergia entre los distintos organismos públicos”. Se trata de un organismo integrado por organizaciones no gubernamentales, cuyo objeto se relaciona con las políticas anticorrupción, universidades y otras instituciones académicas y por cámaras.

La normativa establece directrices que serán difundidas entre los distintos organismos a través de la Red de Enlaces de Integridad, creada en 2019 y que, a través de ella, se “materializa el acompañamiento institucional y la cooperación que la Oficina Anticorrupción brinda a los distintos organismos, constituyéndose como un canal formal y coordinado en cuyo ámbito se articulan acciones, se comparten buenas prácticas y se fortalecen capacidades institucionales”.

La iniciativa está destinada a definir “lineamientos comunes y estándares de calidad para el diseño e implementación de dichos Programas, preservando la unidad de criterio, asegurando su eficacia y adecuación a las mejores prácticas internacionales”, en referencia a los Programas de Integridad que impulsen los distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional.

El manual aborda desde la planificación estratégica, el análisis y gestión de riesgos, hasta la implementación de mecanismos de control, la promoción de una cultura organizacional de ética y la gestión de conflictos de intereses, es decir que “adopta un enfoque metodológico integral, que comprende desde la planificación hasta el monitoreo y evaluación, e incorpora componentes esenciales”.

La normativa lleva la firma
La normativa lleva la firma del titular del organismo, Alejandro Melik

Entre los componentes esenciales que la conforman se destaca la promoción de una cultura organizacional de ética y transparencia, la gestión de conflictos de intereses y de declaraciones juradas, la integridad en las contrataciones, la participación ciudadana y la implementación de mecanismos de denuncias y consultas. Mientras que en “su primera parte se ofrecen orientaciones para construir capacidades sostenibles que consoliden prácticas perdurables en el tiempo”.

Dentro de los argumentos mencionados, la Oficina Anticorrupción se basa en las obligaciones asumidas por la Argentina en la lucha contra la corrupción, fijando criterios de prevención y mecanismos para la detección, minimización y sanción de irregularidades que puedan darse en el ámbito estatal, detallando que el país “ha suscripto la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley Nº 24.759), la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (Ley Nº 25.319) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley Nº 26.097)”.

La estrategia se apoya en el marco legal argentino que comprende la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188), la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275), la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley 27.401), el Código de Ética Pública y otras normas concordantes, así como en instrumentos como el Plan Nacional Anticorrupción y la Estrategia Nacional de Integridad.

El documento publicado hoy en Boletín Oficial se promoverá “a nivel federal, con el propósito de aportar herramientas teóricas y prácticas para la implementación de políticas de integridad en los niveles provinciales y municipales”. La resolución, firmada por el titular del organismo Alejandro Melik, será distribuida a los organismos pertinentes por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, a través de la Red de Enlaces de Integridad.

Temas Relacionados

Oficina Anticorrupciónresolución 12/2025guíaProgramas deintegridadúltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero postergó su aplicación

Tras el rechazo al veto y la ratificación del proyecto original por parte del Congreso, la legislación se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial

El Gobierno promulgó la Ley

El Gobierno continúa con su intento de acercarse a las provincias ante los desafíos en el Congreso

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, sigue con su ronda de reuniones, pero por el momento no se prevén nuevos desembolsos

El Gobierno continúa con su

LLA pausa la campaña por el viaje de Milei y continúa la estrategia para reforzar a los armados provinciales

El impacto de las encuestas y la competencia con referentes locales plantean nuevos retos para el equipo de Milei. Esperan buenas noticias de Estados Unidos para sembrar expectativas positivas en el electorado

LLA pausa la campaña por

Senado: la oposición hizo caer la última sesión y frenó cambios a la ley de Fuego de Máximo Kirchner

El cristinismo también aprovechó la ausencia de un experimentado rival para dilatar -al menos- por 15 días, con anuencia de radicales, macristas y silvestres provinciales una iniciativa relacionada con el Alerta Sofía, de desaparición de menores

Senado: la oposición hizo caer

Pullaro habló sobre las elecciones de octubre: “No puede ser que proyectos creados en el AMBA nos impongan sus legisladores”

El gobernador de la provincia de Santa Fe participó de la 118° Expo Rural, en donde también hizo referencia de la obra pública y las retenciones

Pullaro habló sobre las elecciones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así lucen hoy los protagonistas

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Las 6 infusiones que ayudan a relajarse y combatir el estrés

Otra entradera en La Plata: ingresaron por el fondo de una casa y ataron por una hora a una mujer de 90 años

Tras las fuertes tormentas, cómo estará el tiempo durante la primera semana de primavera en el AMBA

Delincuentes irrumpieron en una casa en Río Negro, maniataron a una familia y huyeron en taxi

INFOBAE AMÉRICA
El incendio más mortífero de

El incendio más mortífero de la historia: cómo fue la tragedia de Wisconsin que arrasó pueblos enteros y dejó más de mil muertos

El impacto de las redes sociales en el cerebro: ¿perdimos la capacidad de concentración?

Una misión de la ONU expondrá hoy en Ginebra su demoledor informe que documenta la represión, asesinatos y torturas en Venezuela

Ataque ruso en Zaporizhzhia: al menos tres muertos y varios heridos tras el impacto de cinco bombas guiadas

Revolución, violencia y familia en la nueva epopeya de Paul Thomas Anderson

TELESHOW
Marcos Ginocchio se volvió viral

Marcos Ginocchio se volvió viral mostrando su increíble talento para el canto: “La Voz Argentina y Gran Hermano juntos”

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Wanda Nara lució el regalo que Martín Migueles, su nuevo novio, le dio por el Día de la Primavera

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”