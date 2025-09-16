Milei acusó recibo de la derrota y enfocó el Presupuesto en salud, jubilaciones, educación y discapacidad

Milei junto al vocero Manuel Adorni, el diputado José Luis Espert y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, antes de grabar la cadena nacional

Luego de la derrota en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional aumentos en sectores como salud, jubilaciones, educación y discapacidad, los principales ejes que la oposición le recriminaba a su gestión, y le reclamó a los gobernadores el apoyo para avanzar con las reformas que, según prometió, llevarán a la Argentina a convertirse en “una de las potencias mundiales” en las próximas décadas.

El mandatario lo hizo al presentar el Presupuesto 2026, mediante un discurso que grabó en la Casa Rosada y en el que se dirigió tanto a la política, en la antesala de importantes desafíos en el Congreso, como a la ciudadanía.

Si bien el líder libertario ratificó una vez más el rumbo de su gestión, puntualmente haciendo una defensa fuerte del déficit cero, también reordenó las partidas para beneficiar a los mencionados rubros.

De acuerdo con el proyecto, que ahora deberá tratarse en ambas Cámaras, en primer lugar se garantiza el equilibrio de las cuentas y se le impide al Tesoro financiarse por el Banco Central.

Milei presentó el Presupuesto (Captura de video)

Sin embargo, también incrementa en términos reales un 5% la partida en jubilaciones, el 17% en salud, el 8% en educación y un 5% el monto recibido por cada pensionado por discapacidad.

Asimismo, en la previa de una marcha convocada por diferentes agrupaciones de docentes y alumnos, justamente por este tema, se anticipó que se va a subir 4,8 billones de pesos el dinero destinado a universidades nacionales.

De esta manera, el Gobierno está derivando el 85% del Presupuesto del año que viene a los sectores que más se manifestaron tanto antes como después de las elecciones bonaerenses, en las que La Libertad Avanza fue vencida por el peronismo.

De hecho, el oficialismo tiene que defender esta misma semana en Diputados los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría.

El kirchnerismo convocó para el próximo miércoles a una sesión en la que se van a tratar ambas medidas, en medio de presiones de rectores, médicos y sindicatos docentes que planean movilizarse nuevamente, como lo hicieron a la Plaza de Mayo hace algunos días.

Varias organizaciones volverían a marchar el miércoles, para cuando está convocada la sesión en Diputados (Rs Fotos)

Consultadas por este medio, fuentes cercanas a las negociaciones aseguraron que tendrían los votos como para evitar que se insista con los aumentos para las casas de estudio, aunque reconocen que será difícil que no se apruebe la suba para el Hospital Garrahan.

En su discurso de este lunes por la noche, Milei remarcó que “el futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal” y advirtió que, si no se respeta esa regla, se va “a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país”.

Tras agradecerle a la gente por el esfuerzo en esta primera etapa de su administración, el Presidente se dirigió a los gobernadores y remarcó que “este presupuesto es el primer Presupuesto de la historia argentina en incluir el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, para seguir recomponiendo la relación entre el Estado nacional y las provincias”.

En este sentido, el mandatario nacional reclamó apoyo para continuar con las reformas al sostener que, si se combinan con un superávit firme, se “podría hablar de un crecimiento del 7% u 8% anual”, lo que implica que la Argentina se convertiría en “una de las tres potencias mundiales” en tres décadas, mientras que en una ya podría “parecerse a países de altos ingresos”.

En los últimos días, el Presidente buscó recomponer su relación con los gobernadores y ya implementó dos estrategias concretas: designó como ministro del Interior a Lisandro Catalán, para que encare las negociaciones con mayor autonomía y poder de decisión, y giró 12.500 millones de pesos en concepto de ATN a Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Chaco.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes parlamentarias, la Cámara de Diputados extendió el horario de mesa de entradas para esperar la llegada del proyecto del Presupuesto 2026 presentado por Milei, que fue enviado apenas terminada la cadena nacional.

Las autoridades del recinto se comprometieron a generar rápidamente el trámite legislativo correspondiente para que todos los bloques puedan acceder a la iniciativa lo antes posible.

El proyecto deberá ser tratado ahora en el Congreso

No obstante, en el Gobierno anticiparon que, si bien “se va a avanzar con los primeros pasos” de manera inmediata, el texto “no se va a tratar hasta diciembre”, una vez que se produzca el recambio de las bancas luego de las elecciones.

“¿Para qué buscaríamos que se vote ahora, cuando todavía tenemos una minoría marcada y altas chances de perder? Sería tirarse un disparo en el pie. Vamos a esperar", aseguró una persona cercana a las negociaciones.

De todas formas, sí se empezará a analizar el proyecto en la comisión de Presupuesto y Hacienda, la cual preside el diputado libertario José Luis Espert, uno de los pocos dirigentes que estuvo en la grabación del mensaje de Milei por la tarde, en el Salón Blanco.

Luego de la cadena, Milei viajó a Paraguay para participar de una nueva Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), pero volvería el miércoles y al día siguiente planea mostrarse junto a todos los candidatos de La Libertad Avanza.

El mandatario se pondrá una vez más al frente de la campaña y organiza la foto junto a los principales dirigentes de su espacio que competirán en octubre. La sede elegida, en principio, es la Casa Rosada.

Todas estas decisiones se dan en el marco de la reorganización del oficialismo para tratar de revertir el resultado del pasado 7 de septiembre, cuando perdió por más de 13 puntos en los comicios bonaerenses. Tras el escrutinio, el Presidente reconoció la derrota y comenzó un proceso para atenuar las internas y redireccionar la estrategia comunicacional.