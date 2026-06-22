El Salvador

El Salvador albergará por primera vez el Panamericano Femenino U18 de sóftbol en 2026

San Salvador recibirá en noviembre a selecciones de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe en un certamen continental que además repartirá cinco plazas para la Copa Mundial Femenina U18

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El Salvador será sede del Campeonato Panamericano Femenino U18 de Sóftbol: un hito histórico para el deporte nacional (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador será sede del Campeonato Panamericano Femenino U18 de Sóftbol: un hito histórico para el deporte nacional (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La Federación Salvadoreña de Sóftbol anunció que El Salvador será sede, por primera vez en su historia, del Campeonato Panamericano Femenino U18 de Sóftbol WBSC Américas. Este acontecimiento marca un antes y un después no solo para el sóftbol salvadoreño, sino también para el deporte centroamericano, posicionando al país como anfitrión de eventos deportivos internacionales de alto nivel.

El presidente de la Federación Salvadoreña de Sóftbol, Carlos Vladimir Monterrosa Escobar, informó que este logro fue posible tras varios meses de trabajo coordinado con el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). La gestión incluyó planificación minuciosa y la articulación de esfuerzos entre distintas instituciones gubernamentales y diplomáticas.

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El Campeonato Panamericano Femenino U18 de Sóftbol reunirá en San Salvador a las mejores selecciones nacionales de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Las delegaciones competirán por uno de los cinco cupos clasificatorios a la Copa Mundial Femenina U18 de Sóftbol de la WBSC, lo que garantiza la presencia de equipos de alto nivel y proyección internacional.

La organización de este torneo implica una logística compleja que abarca infraestructuras deportivas, alojamiento, seguridad y promoción, lo que pondrá a prueba la capacidad de organización de El Salvador en eventos de gran escala. Para el sóftbol nacional, este campeonato representa la oportunidad de demostrar que el país puede albergar competencias internacionales con estándares de calidad y profesionalismo.

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La Federación Salvadoreña de Sóftbol confirma que San Salvador recibirá en noviembre de 2026 el torneo de WBSC Américas, una cita continental que entregará cinco boletos a la Copa Mundial Femenina U18 (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La Federación Salvadoreña de Sóftbol confirma que San Salvador recibirá en noviembre de 2026 el torneo de WBSC Américas, una cita continental que entregará cinco boletos a la Copa Mundial Femenina U18 (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Impacto para el sóftbol y el deporte nacional

Ser anfitrión del Campeonato Panamericano Femenino U18 constituye un hito para el desarrollo del sóftbol salvadoreño. Según el comunicado oficial, esta designación representa una ocasión para exhibir la evolución del deporte y reafirmar la capacidad del país de organizar eventos deportivos internacionales de prestigio.

El Salvador se prepara para recibir a las delegaciones en noviembre de 2026 en el Estadio de Sóftbol “Ingeniero Pablo Arnoldo Guzmán”, en San Salvador. La expectativa es que la realización de este torneo impulse el interés por el sóftbol entre los jóvenes, fortalezca el trabajo de las ligas locales y deje un legado en la infraestructura deportiva del país.

La Federación Salvadoreña de Sóftbol expresó su agradecimiento a todas las instituciones gubernamentales y personas que creyeron en el proyecto y aportaron para su concreción. El presidente Monterrosa enfatizó el orgullo de poder afirmar que El Salvador está listo para recibir al continente y escribir una nueva página en la historia del sóftbol nacional.

Un paso adelante en la proyección internacional

El anuncio de la sede del Campeonato Panamericano Femenino U18 de Sóftbol es una señal clara del avance del deporte en El Salvador y su proyección internacional. El evento se convierte en una vitrina para el país, no solo en el ámbito deportivo, sino también como destino capaz de organizar competencias de primer nivel.

El Salvador alberga el Panamericano Femenino U18 de sóftbol (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador alberga el Panamericano Femenino U18 de sóftbol (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La cita está marcada para noviembre de 2026, cuando El Salvador recibirá a las mejores selecciones juveniles del continente, consolidando su papel como actor relevante en el escenario deportivo panamericano.

Vale mencionar que el Estadio de Sóftbol “Ingeniero Pablo Arnoldo Guzmán” ya fue sede de un evento deportivo de trascendencia internacional recientemente, para los Juegos Centroamericanos y del caribe, San Salvador 2023.

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