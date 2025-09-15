Política

Milei viajará hoy a Paraguay para participar de la CPAC y prepara una foto con candidatos libertarios

El Presidente abordará un vuelo con destino a Asunción luego de que se transmita la cadena nacional. Tendrá una reunión con Santiago Peña y hablará en el Congreso de ese país. Luego, el jueves, recibirá a los principales postulantes de LLA en la Casa Rosada

Federico Galligani

Por Federico Galligani

El mandatario en una de
El mandatario en una de sus participaciones en la conferencia conservadora (REUTERS/Brian Snyder)

El presidente Javier Milei decidió adelantar para este mismo lunes por la noche su viaje a Paraguay, hasta donde irá para participar de una nueva Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) y mantener un encuentro con su par de ese país, Santiago Peña. A su regreso, se sacará una foto con los principales candidatos de La Libertad Avanza de todas las provincias.

De acuerdo con lo que anticiparon fuentes oficiales a Infobae, el mandatario finalmente partirá rumbo a Asunción en las próximas horas, descansará en esa ciudad y el martes hablará en el evento de derecha.

El vuelo despegará cerca de las 23:00, poco después de que se transmita la cadena nacional en la que el líder libertario presentará el Presupuesto 2026, el cual se grabó por la tarde en el Salón Blanco de Balcarce 50.

Al día siguiente, desde las 10:00 brindará sus palabras en la apertura de la CPAC y a las 12:30 mantendrá el encuentro privado con Peña, con quien posteriormente almorzará, también a solas.

A las 18:30, el Presidente encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), frente a unos 1500 jóvenes.

El miércoles, a 10:15, Milei se trasladará hasta el Congreso del país vecino para exponer en una sesión de honor a la que se convocó con motivo de su visita de Estado. Allí estarán tanto legisladores como miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Originalmente, el jefe de Estado tenía previsto viajar recién mañana al mediodía y regresar el miércoles, pero optó por mover toda la agenda para estar menos tiempo fuera de la Argentina.

Milei junto a Santiago Peña
Milei junto a Santiago Peña

La CPAC se realizará en el Hotel Sheraton de la capital paraguaya y contará también con la asistencia de importantes funcionarios de Peña, entre los cuales están sus ministros de Industria y Comercio, Javier Giménez, y de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.

También participarán el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el embajador de esa nación en los Estados Unidos, Gustavo Leite, además del enviado de Donald Trump para Misiones Especiales, Richard Grenell.

De acuerdo con el cronograma de la organización, Milei será uno de los oradores principales de la jornada junto con el presidente de Paraguay, con quien luego mantendría una reunión bilateral.

El domingo, si bien finalmente canceló su visita a España, Milei participó de forma virtual de otro acto, el Europa VIVA 25 / Patriot EU, que lo tuvo al partido Vox como anfitrión, y brindó unas palabras por videollamada.

“En primer lugar, quiero dedicar esta alocución y brindarle mis condolencias a la familia del mártir de la libertad, el queridísimo Charlie Kirk, quien fue brutalmente asesinado a sangre fría por un intolerante, un simpatizante de la organización terrorista Antifa, mientras llevaba a cabo un debate abierto con alumnos de la Universidad del Valle de Utah el pasado miércoles”, comenzó diciendo.

Ya de regreso en Buenos Aires, el Presidente volverá a involucrarse de lleno en la campaña para las elecciones de octubre y, en este marco, está organizando una foto junto a los principales candidatos de su espacio en todo el país.

Milei se mostrará con los
Milei se mostrará con los candidatos nacionales (Ag La Plata)

La decisión ya fue comunicada en las mesas políticas, tanto nacional como bonaerense, que se llevaron adelante este mismo lunes en la Casa Rosada.

Allí estuvieron, por la mañana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Luego, se juntaron por su cuenta los referentes de la provincia de Buenos Aires, los diputados José Luis Espert (LLA), Cristian Ritondo y Diego Santilli (PRO); el armador libertario Sebastián Pareja; los intendentes Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, y el legislador electo Maximiliano Bondarenko.

Los presentes esperaban las órdenes de Santiago Caputo, que iba a llegar con la estrategia de la alianza, pero el consultor no pudo participar porque estaba ultimando los detalles del discurso.

Por esta razón, los presentes aprovecharon para comenzar a dividirse los territorios en los cuales va a trabajar cada uno de ellos para revertir los resultados de los comicios locales, de acuerdo con lo que precisaron algunos de los protagonistas a este medio.

En tanto, en la mesa nacional se debatieron las fechas en las cuales Milei aparecerá en distintas provincias para levantar los armados de La Libertad Avanza de cada distrito del país, ante la cercanía de las elecciones generales de octubre..

