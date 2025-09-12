Sociedad

Docentes y médicos se juntan en el Congreso y marchan a Plaza de Mayo en contra de los vetos de Milei

En cuanto a los académicos, la convocatoria fue realizada por la Asociación Gremial Docente de la UBA. Los trabajadores del Hospital están de paro, además de unirse a la manifestación

Las columnas se reúnen en el Congreso y marchan a Plaza de Mayo (RS Fotos)

El pasado miércoles Javier Milei firmó los vetos de la Ley de emergencia en pediatría y la del financiamiento universitario. La repercusión fue inmediata en cada ámbito y decidieron movilizarse a modo de protesta este viernes. Los trabajadores del Hospital Garrahan se encuentran realizando un paro que comenzó a las siete de la mañana y terminaría a las 19 del domingo. Además, se están reuniendo en Congreso para ir hasta Plaza de Mayo. Por su parte, la Asociación Gremial Docente de la UBA, uno de los sindicatos que nuclea a los profesores de la universidad, anunció que los docentes se unirán a la marcha.

19:09 hsHoy

En vivo con LN+, Guadalupe Pérez, médica del Garrahan, habló de la situación que están viviendo y por qué rechazan el veto: “Para nosotros es muy importante que esto llegue a la sociedad. Acá hay algunas de las mamás de los pacientes que también nos acompañan en el reclamo”.

“Desde que comenzó el conflicto no tenemos diálogo, no parecen escucharnos desde las autoridades del hospital y del Ministerio. Nosotros esto lo hacemos porque queremos que el hospital esté de pie dando salud de calidad a los chicos que lo merecen”, aseguró.

“La ley que vetó el Ejecutivo es simplemente una ley para garantizar el sueldo para el funcionamiento del hospital y salarios para que no se vayan los profesionales”, agregó.

18:52 hsHoy

Los trabajadores del Hospital Garrahan comenzaron un nuevo paro tras el veto del Gobierno a la emergencia en pediatría

La huelga comenzó a las 7 de la mañana y permanecerá hasta las 19 horas del día domingo. Además, preparan una nueva movilización

Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron una nueva medida de fuerza tras el veto del Gobierno (Maximiliano Luna)

Los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un nuevo paro en rechazo los vetos del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en pediatría como al financiamiento universitario. La huelga comenzó este viernes las 7 de la mañana y permanecerá hasta las 19 horas del día domingo. Además, los voceros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos (APyT) adelantaron que prevén realizar una nueva movilización.

18:53 hsHoy

Los docentes universitarios realizarán la primera movilización contra el veto de Milei y preparan una nueva Marcha Federal

Junto a un paro de 24 horas, la Asociación Gremial Docente de la UBA marchará desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Los preparativos para realizar la tercera convocatoria a nivel nacional

Los docentes universitarios marcharán este viernes a la Plaza de Mayo (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

A menos de 24 horas de la firma del veto a la ley de financiamiento universitario, uno de los sindicatos que nuclean a los profesores de la Universidad de Buenos Aires anunció la primera movilización en contra de la medida que firmó el presidente Javier Milei. En el medio, también todos los gremios realizarán un paro de 24 horas en todas las facultades nacionales en rechazo a la norma que aplicó el Poder Ejecutivo.

18:53 hsHoy

Emiliano Yacobitti: “Si Diputados no ratifica la ley, la universidad que veremos a fin de año no será la misma que hoy”

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires cuestionó el veto del Gobierno nacional a la ley de financiamiento universitario y detalló el profundo deterioro salarial, la pérdida de becas y el éxodo de docentes especializados

Tras el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó una advertencia severa: “Si Diputados no ratifica esta ley, la universidad que vamos a ver a fin de año no es la misma que hoy”.

