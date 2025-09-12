Docentes y médicos se juntan en el Congreso y marchan a Plaza de Mayo en contra de los vetos de Milei

El pasado miércoles Javier Milei firmó los vetos de la Ley de emergencia en pediatría y la del financiamiento universitario. La repercusión fue inmediata en cada ámbito y decidieron movilizarse a modo de protesta este viernes. Los trabajadores del Hospital Garrahan se encuentran realizando un paro que comenzó a las siete de la mañana y terminaría a las 19 del domingo. Además, se están reuniendo en Congreso para ir hasta Plaza de Mayo. Por su parte, la Asociación Gremial Docente de la UBA, uno de los sindicatos que nuclea a los profesores de la universidad, anunció que los docentes se unirán a la marcha.
En vivo con LN+, Guadalupe Pérez, médica del Garrahan, habló de la situación que están viviendo y por qué rechazan el veto: “Para nosotros es muy importante que esto llegue a la sociedad. Acá hay algunas de las mamás de los pacientes que también nos acompañan en el reclamo”.
“Desde que comenzó el conflicto no tenemos diálogo, no parecen escucharnos desde las autoridades del hospital y del Ministerio. Nosotros esto lo hacemos porque queremos que el hospital esté de pie dando salud de calidad a los chicos que lo merecen”, aseguró.
“La ley que vetó el Ejecutivo es simplemente una ley para garantizar el sueldo para el funcionamiento del hospital y salarios para que no se vayan los profesionales”, agregó.
A menos de 24 horas de la firma del veto a la ley de financiamiento universitario, uno de los sindicatos que nuclean a los profesores de la Universidad de Buenos Aires anunció la primera movilización en contra de la medida que firmó el presidente Javier Milei. En el medio, también todos los gremios realizarán un paro de 24 horas en todas las facultades nacionales en rechazo a la norma que aplicó el Poder Ejecutivo.
Tras el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó una advertencia severa: “Si Diputados no ratifica esta ley, la universidad que vamos a ver a fin de año no es la misma que hoy”.