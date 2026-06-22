Cultura

La belleza de la semana: Pedro Lira, el hombre que “inventó” el arte chileno

La historia del abogado que colgó las leyes por los pinceles y se convirtió en el máximo motor cultural del siglo XIX, inmortalizando la historia oficial, pero también abriendo los ojos de la región hacia el realismo social

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Pedro Lira
Pedro Lira, el hombre que “inventó” el arte chileno

La historia del arte latinoamericano está llena de gente que debió inventar su propio escenario. En el Chile de la segunda mitad del siglo XIX, la pintura era considerada un pasatiempo de la aristocracia, una destreza menor para adornar los salones de Santiago. En ese ecosistema pacato y pastoril irrumpió la figura de Pedro Lira Rencoret (1845-1912). Destinado por cuna a las esferas del poder, se graduó como abogado en la Universidad de Chile, pero jamás ejerció. Su verdadera vocación estaba en los lienzos.

Pedro Lira operó en un momento bisagra. Chile consolidaba su estabilidad institucional y militar, pero carecía de una iconografía propia. La burguesía local, enriquecida por la minería, miraba con obsesión hacia París. En ese escenario, el viaje de Pedro Lira a Francia en 1873 fue crucial. Durante una década en Europa, el pintor asimiló las técnicas académicas tradicionales, pero también se empapó de las tensiones del realismo francés liderado por figuras como Gustave Courbet.

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“La fundación de Santiago” (1888) de Pedro Lira
“La fundación de Santiago” (1888) de Pedro Lira

Al regresar a su patria, entendió que el arte no debía ser solo un objeto de contemplación estética, sino una herramienta de construcción nacional y de registro social. Pero la importancia de su catálogo radica en una versatilidad técnica impecable que transitó por dos grandes vertientes: la consolidación del mito fundacional y la denuncia de la miseria humana. Su obra cumbre en la veta histórica es, sin dudas, La fundación de Santiago (1888). Esta pintura monumental es para Chile.

En ella, Pedro Lira retrata al militar y conquistador español Pedro de Valdivia en la cima del cerro Santa Lucía. El lienzo es un prodigio de composición académica, pero también un manifiesto político: la luz divina y el orden civilizatorio recaen sobre los conquistadores, mientras los indígenas quedan relegados a la penumbra de la llanura. Con esta tela, ganadora de una medalla en la Exposición Universal de París de 1889, el pintor dotó al Estado chileno de su partida de nacimiento visual.

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“El niño enfermo” (1902) de Pedro Lira
“El niño enfermo” (1902) de Pedro Lira

Sin embargo, el genio de Pedro Lira alcanzó su punto más alto cuando desvió la mirada de los héroes para enfocar a los postergados. Obras tempranas realizadas en Europa, como Los canteros (ca. 1878), ya daban cuenta de su interés por la dureza del trabajo obrero. Esa madurez social estalló en El niño enfermo (1902). Aquí no hay alegorías republicanas ni triunfalismos. La pintura nos introduce en una habitación lúgubre de un conventillo de Santiago; una madre contempla con desesperación a su hijo postrado.

El manejo de la luz penumbrosa evoca la intimidad de los maestros holandeses, pero el drama es profundamente latinoamericano. Pedro Lira desnudó la crisis social de un Chile que se enriquecía con el salitre pero abandonaba a su pueblo. Del mismo modo, en Sísifo (1893), utilizó el mito clásico para metaforizar el esfuerzo eterno y estéril de las clases trabajadoras. Pero si su obra es gigantesca, su biografía como gestor cultural es titánica. El pintor comprendió la importancia de un público educado y de espacios.

“Sísifo” (1893) de Pedro Lira
“Sísifo” (1893) de Pedro Lira

Él fue el gran artífice de la profesionalización artística en su país. Financió las primeras exposiciones independientes, escribió el Diccionario Biográfico de Pintores para registrar la historia del arte global y tradujo tratados teóricos del francés. Su mayor hito fue impulsar la creación del Museo Nacional de Bellas Artes, el primer museo de arte de Sudamérica, abriendo un espacio público para el patrimonio de la región. Como director de la Escuela de Bellas Artes, le abrió las puertas a jóvenes de sectores populares.

Bajo su ala se formó la llamada Generación del 13, un grupo de pintores bohemios y de origen humilde que retrataron los márgenes urbanos y el paisaje chileno con una libertad expresiva inédita. Además, Pedro Lira es considerado uno de los Cuatro Grandes Maestros de la pintura chilena —junto a Juan Francisco González, Alfredo Valenzuela Puelma y Alberto Valenzuela Llanos—, pero su figura excede los límites locales. Su obra representa el nacimiento de la conciencia moderna en el arte de la región.

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