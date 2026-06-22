OEA lanza en Panamá plataforma de colaboración con el sector privado de las Américas

La importancia de este evento no radica únicamente en el diálogo que genera, sino en su capacidad para impulsar acciones, indicó Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. (Cortesía)

En la víspera de su 56ª Asamblea General, la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó en Panamá una plataforma de colaboración con el sector privado, enfocada en impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social en las Américas.

La iniciativa busca aprovechar las fortalezas de la región como zona de paz, su posición geográfica estratégica, su talento humano y capacidad emprendedora, así como su riqueza energética, recursos críticos, y biodiversidad.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, esta oportunidad ofrece un espacio oportuno para intercambiar ideas y construir alianzas que contribuyan a una región más dinámica, integrada y resiliente.

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Aurelio Barría Pino, presidente del gremio, aseguró que los desafíos que enfrentan los países de la región consisten en impulsar el crecimiento económico, generar más empleo formal, atraer inversión, fortalecer la competitividad y preparar a nuestras sociedades para los cambios tecnológicos que están transformando el mundo.

Frente a esta situación, Barría Pino afirma que la cooperación y el trabajo conjunto resultan más necesarios que nunca.

Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA, dio a conocer la plataforma de colaboración con el sector privado. (Cortesía)

Según Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA, esta es una plataforma estructurada, diseñada para pasar del diálogo al impacto, aprovechando el poder de convocatoria del organismo internacional, y trabajando con gobiernos, el sector privado y actores sociales de todo el continente americano.

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“Buscamos crear una arquitectura de colaboración poderosa y única entre gobiernos, empresas y socios internacionales estratégicos, así como bancos de inversión y bancos comerciales de todo el continente americano”, mencionó Ramdin.

La importancia de este encuentro, de acuerdo con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura panameña, no radica únicamente en el diálogo que genera, sino en su capacidad para impulsar acciones, alianzas y proyectos que fortalezcan la prosperidad compartida de las Américas.

Barría Pino indicó que en este aspecto Panamá tiene mucho que aportar, toda ve que “nuestra plataforma logística, conectividad y vocación de servicios nos permiten contribuir al acercamiento entre mercados, personas e iniciativas que promuevan el crecimiento regional”.

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Este es un momento para construir sobre las coincidencias, fortalecer la cooperación y avanzar juntos hacia una región más competitiva, integrada y próspera, sostuvo en un comunicado la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Líderes empresariales de diversos países asistieron en Panamá al foro de la OEA con el sector privado. (Cortesía)

Y es que la competitividad ya no puede medirse únicamente por indicadores económicos o logísticos, pues las empresas que liderarán el futuro no serán únicamente las más rentables, aportó el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann.

El funcionario manifestó que estas empresas serán aquellas capaces de generar valor compartido, aquellas que entienden que el crecimiento económico debe traducirse en oportunidades para las comunidades, en empleos dignos para los trabajadores, en protección para el ambiente, y en una contribución efectiva al desarrollo nacional.

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En su oportunidad, la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, Isabelle Valois, manifestó que la institución hemisférica está lista para avanzar junto a los sectores público y privado para transformar la agenda de prosperidad de las Américas en acciones y oportunidades reales a lo largo y ancho del hemisferio. “Ni los gobiernos ni las empresas pueden tener éxito por sí solos," agregó la secretaria Valois.

La jornada de este domingo incluyó paneles sobre energía y recursos críticos; inteligencia artificial, transformación digital y habilidades para el empleo del futuro, y facilitación del comercio y la inversión.

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De igual manera, se realizó un diálogo dedicado al Canal de Panamá como plataforma estratégica para el comercio, la inversión y la integración regional.