Política

El Gobierno expulsó a José Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó al país

“¡No vuelve nunca más!“, publicó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al anunciar la decisión en redes sociales. El político venezolano había sido sancionado por los EE.UU. y por la UE por colaborar con el régimen del dictador bolivariano

Guardar
José Gregorio Noriega.
José Gregorio Noriega.

José Gregorio Noriega, el político venezolano que ingresó en los últimos días a la Argentina, justo en la previa del partido que el seleccionado albiceleste y la Vinotinto disputarán esta noche por las Eliminatorias Sudamericanas, fue expulsado del país en las últimas horas por decisión del Gobierno nacional. La medida, concretada a través del Ministerio de Seguridad, fue anunciada por la ministra de la cartera, Patricia Bullrich, quien este jueves aseguró que el dirigente madurista “¡no vuelve nunca más!“.

“A este venezolano, sancionado por EE.UU. y la UE por asaltar la Asamblea Legislativa y encarcelar a diputados opositores, lo detectamos en Argentina y lo echamos: ¡no vuelve nunca más!“, comunicó la ministra Bullrich a través de su cuenta de la red social X, junto a dos imágenes de Noriega durante su estadía en el país.

Y al final de su comunicado, Bullrich subrayó: “El patovica de Maduro había entrado ayer desde Brasil, un día antes del partido. Hoy se va. ¡El terrorismo chavista no tiene lugar en nuestro país!“.

Noriega fue diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. En 2019, Voluntad Popular expulsó a Noriega después de que se revelara su participación en la denominada “Operación Alacrán”, una trama de sobornos impulsada por el chavismo para influir en diputados de la oposición.

En 2020, el político venezolano participó en una maniobra con el régimen de Maduro para asaltar el Congreso venezolano, entonces de mayoría opositora, y alinearlo con los intereses del oficialismo. Como parte de esta acción, el régimen asignó a Noriega la representación legal de Voluntad Popular, desplazando a Leopoldo López como titular de esa agrupación.

Al enterarse sobre la presencia de Noriega en suelo argentino, Voluntad Popular emitió un comunicado en el que informó sobre el paradero del político chavista. “Tenemos información de que José Gregorio Noriega, sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea por conspirar con la narcotiranía chavista para robar la representación de Voluntad Popular y destruir la legitimidad de la Asamblea Nacional, se encuentra actualmente en Argentina. Noriega, traicionando a los venezolanos, se vendió a la dictadura y hoy está libremente por el mundo mientras que valientes hermanos de lucha permanecen secuestrados por Nicolás Maduro. Presidente Javier Milei y ministra de Seguridad Patricia Bullrich: Como aliados firmes de la causa democrática venezolana que han demostrado ser, les solicitamos acciones inmediatas para detener a los cómplices de la dictadura que tanto daño han hecho y que suponen un riesgo latente para Venezuela, Argentina y la región. ¡El que las hace, las paga!”, señalaron desde el partido opositor a la dictadura de Maduro.

El pedido impulsado desde el espacio Voluntad Popular se enmarca en un contexto de endurecimiento del gobierno argentino contra estructuras vinculadas al régimen de Maduro. Este lunes, la líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció públicamente al presidente argentino por declarar organización terrorista al Cartel de los Soles, grupo dirigido por Maduro y Diosdado Cabello. Machado afirmó: “Querido Presidente Milei, en nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina”, según publicó en la red X.

Machado, perseguida por la dictadura de Maduro e impedida de participar en elecciones, destacó la determinación del gobierno argentino y recordó la difícil situación que atraviesa su país: “Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos”.

La administración del presidente Milei dispuso la inclusión del Cartel de los Soles en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). “Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, declaró la ministra Bullrich.

Temas Relacionados

VenezuelaNicolás MaduroJosé Gregorio NoriegaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Quién es el empresario que le ganó una dura batalla en la Corte al Sindicato de Camioneros por un bloqueo a su pyme

Ignacio Dos Reis es el dueño de la pyme familiar que sufrió una protesta extorsiva en 2021 y ahora logró que el caso avance hacia el juicio oral. “No hay que dejarse extorsionar”, dijo a Infobae

Quién es el empresario que

Francos apuntó contra una diputada libertaria: “Es una ignota dirigente conocida como la de los patitos en la cabeza”

El funcionario rechazó las acusaciones de Lourdes Arrieta, quien lo vinculó a la filtración de audios

Francos apuntó contra una diputada

Emergencia en Discapacidad: el Gobierno prevé que el Senado rechazará el veto y prepara la letra chica de la judicialización para no aplicar la Ley

Las áreas técnicas del Poder Ejecutivo ultiman los planteos para evitar los incrementos que dispone la normativa. La Casa Rosada quiere ganar tiempo antes de las elecciones

Emergencia en Discapacidad: el Gobierno

La Justicia de Paraguay rechazó un planteo de Edgardo Kueider que intentaba dilatar el proceso de extradición

El juez Rolando Duarte no hizo lugar a dos reclamos formales que habían presentado los abogados del exsenador. La medida puede ser apelada ante instancias superiores

La Justicia de Paraguay rechazó

Senado, en vivo: avanza el debate sobre el veto a la ley de Discapacidad y la regulación de los DNU

La oposición se prepara para rechazar el veto de Javier Milei de la legislación que aumenta el presupuesto en el área y dispone de la actualización de aranceles. Además, la Cámara alta tratará un proyecto para limitar las atribuciones del Presidente para esquivar el control legislativo

Senado, en vivo: avanza el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién es el empresario que

Quién es el empresario que le ganó una dura batalla en la Corte al Sindicato de Camioneros por un bloqueo a su pyme

Siguen los planes de financiación a tasa 0% para comprar autos 0 km, pero con restricciones: cuáles son las ofertas de septiembre

Detuvieron a dos sospechosos por el robo a la familia del futbolista Erik Lamela en Vicente López

10 looks icónicos de Giorgio Armani en la alfombra roja, de Demi Moore a Cate Blanchet

Francos apuntó contra una diputada libertaria: “Es una ignota dirigente conocida como la de los patitos en la cabeza”

INFOBAE AMÉRICA
De opositor a chavista: la

De opositor a chavista: la traición de José Gregorio Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro expulsado de la Argentina

La dictadura de Cuba culpa a la falta de divisas por los apagones, que este jueves alcanzarán a casi la mitad de la isla

El Gobierno de Francia aseguró que luchará para mejorar las salvaguardas del acuerdo con el Mercosur que apoya el resto de la UE

Una prestigiosa historiadora francesa polemiza con el Louvre por la restitución de obras a África

Rusia castiga a Armenia por su acercamiento a Europa: redujo a la mitad los intercambios comerciales

TELESHOW
Así fue el reencuentro de

Así fue el reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa después de dos meses y en medio de rumores de separación

La boda de Valeria Mazza y Alejandro Gravier según Giorgio Armani: musa, arte, estilo y una galera desobediente

La primera salida de soltero de Nico Vázquez después de su divorcio de Gimena Accardi: a dónde fue y con quién

Bautista Vicuña mandó al frente a Pampita y expuso su debilidad en Los 8 Escalones: “Media floja”

El desgarrador recuerdo de Cecilia Milone a Chico Novarro en el día que hubiera cumplido años: “Yo soy tuya, renacé”