El Gobierno expulsó a José Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó al país

José Gregorio Noriega.

José Gregorio Noriega, el político venezolano que ingresó en los últimos días a la Argentina, justo en la previa del partido que el seleccionado albiceleste y la Vinotinto disputarán esta noche por las Eliminatorias Sudamericanas, fue expulsado del país en las últimas horas por decisión del Gobierno nacional. La medida, concretada a través del Ministerio de Seguridad, fue anunciada por la ministra de la cartera, Patricia Bullrich, quien este jueves aseguró que el dirigente madurista “¡no vuelve nunca más!“.

“A este venezolano, sancionado por EE.UU. y la UE por asaltar la Asamblea Legislativa y encarcelar a diputados opositores, lo detectamos en Argentina y lo echamos: ¡no vuelve nunca más!“, comunicó la ministra Bullrich a través de su cuenta de la red social X, junto a dos imágenes de Noriega durante su estadía en el país.

Y al final de su comunicado, Bullrich subrayó: “El patovica de Maduro había entrado ayer desde Brasil, un día antes del partido. Hoy se va. ¡El terrorismo chavista no tiene lugar en nuestro país!“.

Noriega fue diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. En 2019, Voluntad Popular expulsó a Noriega después de que se revelara su participación en la denominada “Operación Alacrán”, una trama de sobornos impulsada por el chavismo para influir en diputados de la oposición.

En 2020, el político venezolano participó en una maniobra con el régimen de Maduro para asaltar el Congreso venezolano, entonces de mayoría opositora, y alinearlo con los intereses del oficialismo. Como parte de esta acción, el régimen asignó a Noriega la representación legal de Voluntad Popular, desplazando a Leopoldo López como titular de esa agrupación.

Al enterarse sobre la presencia de Noriega en suelo argentino, Voluntad Popular emitió un comunicado en el que informó sobre el paradero del político chavista. “Tenemos información de que José Gregorio Noriega, sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea por conspirar con la narcotiranía chavista para robar la representación de Voluntad Popular y destruir la legitimidad de la Asamblea Nacional, se encuentra actualmente en Argentina. Noriega, traicionando a los venezolanos, se vendió a la dictadura y hoy está libremente por el mundo mientras que valientes hermanos de lucha permanecen secuestrados por Nicolás Maduro. Presidente Javier Milei y ministra de Seguridad Patricia Bullrich: Como aliados firmes de la causa democrática venezolana que han demostrado ser, les solicitamos acciones inmediatas para detener a los cómplices de la dictadura que tanto daño han hecho y que suponen un riesgo latente para Venezuela, Argentina y la región. ¡El que las hace, las paga!”, señalaron desde el partido opositor a la dictadura de Maduro.

El pedido impulsado desde el espacio Voluntad Popular se enmarca en un contexto de endurecimiento del gobierno argentino contra estructuras vinculadas al régimen de Maduro. Este lunes, la líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció públicamente al presidente argentino por declarar organización terrorista al Cartel de los Soles, grupo dirigido por Maduro y Diosdado Cabello. Machado afirmó: “Querido Presidente Milei, en nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina”, según publicó en la red X.

Machado, perseguida por la dictadura de Maduro e impedida de participar en elecciones, destacó la determinación del gobierno argentino y recordó la difícil situación que atraviesa su país: “Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos”.

La administración del presidente Milei dispuso la inclusión del Cartel de los Soles en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). “Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, declaró la ministra Bullrich.