Quién es José Gregorio Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó a la Argentina

José Gregorio Noriega en una zona turística de Buenos Aires, Argentina

José Gregorio Noriega es un político venezolano que ingresó en los últimos días a Argentina, según información divulgada por el partido opositor a la dictadura chavista Voluntad Popular. Noriega se encuentra sancionado desde 2020 por Estados Unidos y por la Unión Europea por cooperar con el régimen de Nicolás Maduro en el socavamiento de la democracia venezolana.

Noriega fue diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. En 2019, Voluntad Popular expulsó a Noriega después de que se revelara su participación en la denominada “Operación Alacrán”, una trama de sobornos impulsada por el chavismo para influir en diputados de la oposición.

En 2020, Noriega participó en una maniobra con el régimen de Maduro para asaltar el Congreso venezolano, entonces de mayoría opositora, y alinearlo con los intereses del oficialismo. Como parte de esta acción, el régimen asignó a Noriega la representación legal de Voluntad Popular, desplazando a Leopoldo López como titular de esa agrupación.

Voluntad Popular emitió un comunicado en el que señala: “Tenemos información de que José Gregorio Noriega, sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea por conspirar con la narcotiranía chavista para robar la representación de Voluntad Popular y destruir la legitimidad de la Asamblea Nacional, se encuentra actualmente en Argentina. Noriega, traicionando a los venezolanos, se vendió a la dictadura y hoy está libremente por el mundo mientras que valientes hermanos de lucha permanecen secuestrados por Nicolás Maduro. Presidente Javier Milei y ministra de Seguridad Patricia Bullrich: Como aliados firmes de la causa democrática venezolana que han demostrado ser, les solicitamos acciones inmediatas para detener a los cómplices de la dictadura que tanto daño han hecho y que suponen un riesgo latente para Venezuela, Argentina y la región. ¡El que las hace, las paga!”.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial de las autoridades argentinas respecto a la presencia de Noriega en el país.

El pedido se enmarca en un contexto de endurecimiento del gobierno argentino contra estructuras vinculadas al régimen de Maduro. El lunes, la líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció públicamente al presidente argentino por declarar organización terrorista al Cartel de los Soles, grupo dirigido por Maduro y Diosdado Cabello. Machado afirmó: “Querido Presidente Milei, en nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina”, según publicó en la red X.

Machado, perseguida por la dictadura de Maduro e impedida de participar en elecciones, destacó la determinación del gobierno argentino y recordó la difícil situación que atraviesa su país: “Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos”.

La administración de Javier Milei dispuso la inclusión del Cartel de los Soles en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). “Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, declaró la ministra Bullrich.

Argentina se sumó a una medida similar adoptada días antes por Ecuador y Paraguay. El 14 de agosto, el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa designó al Cartel de los Soles como organización terrorista, días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro. Paraguay formalizó la declaración el 22 de agosto bajo la firma del presidente Santiago Peña, quien incluyó al grupo como “organización terrorista internacional” y recalcó la colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores para ello.

Hasta ahora, la situación migratoria y judicial de Noriega en Argentina sigue sin novedades conocidas, mientras crece la presión pública desde la oposición venezolana para que el gobierno argentino accione en su contra, al tiempo que afianza su alineamiento con la política regional e internacional que condena y sanciona al régimen chavista y sus apoyos.