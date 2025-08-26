Política

El Gobierno argentino declaró al Cartel de los Soles organización terrorista

Se trata del grupo narcoterrorista liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Estados Unidos encabeza una ofensiva global para desactivar la acción de ese grupo criminal

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están acusados de liderar el Cártel de los Soles

El Gobierno argentino declaró organización terrorista al Cártel de los Soles”, que lideran los dictadores venezolanos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. La administración de Javier Milei dispuso esta mañana incluir a ese grupo narcocriminal en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La decisión se tomó en medio de una ofensiva que encabeza Estados Unidos contra la actuación de ese grupo narcocriminal. La Secretaría del Tesoro de la gestión de Donald Trump, Ecuador y Paraguay ya tomaron esta decisión.

La declaración de “organización terrorista”, según informó el Gobierno, responde a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de prevención y combate al terrorismo. Y se enmarca en la normativa vigente y busca fortalecer la protección del sistema financiero nacional.

La resolución fue adoptada tras una coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Gerardo Werthein, el Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich. También intervino el Ministerio de Justicia.

“Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, afirmó Bullrich, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Los informes oficiales que sustentan la decisión señalan que el Cártel de los Soles desarrolla actividades ilícitas de alcance transnacional, entre las que se destacan el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales. Además, según la información oficial a la que accedió Infobae, documentan vínculos con otras estructuras criminales en la región, lo que refuerza la gravedad de la amenaza que representa esta organización.

Recompensa millonaria por la captura
Recompensa millonaria por la captura de Nicolás Maduro

La incorporación del Cártel de los Soles al RePET permitirá a la Argentina la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas orientadas a limitar la capacidad de acción de este grupo criminal.

De este modo, de acuerdo a la información que trascendió esta tarde, se busca impedir que el sistema financiero argentino sea utilizado para fines ilícitos y se refuerzan los mecanismos de prevención y sanción frente a operaciones de financiamiento relacionadas con el terrorismo y el crimen organizado.

La medida también implica un refuerzo de la cooperación internacional en los ámbitos de seguridad y justicia, mediante una coordinación más estrecha con socios regionales y multilaterales.

Con esta decisión, informó el Ejecutivo, “la Argentina reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, actuando dentro del marco del derecho internacional y de los instrumentos multilaterales aplicables".

Nicolás Maduro junto a los
Nicolás Maduro junto a los ministros Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello Rondón

Qué es el Cartel de los Soles

Según detalló Infobae, El “Cártel de los Soles” es una organización narcocriminal integrada por altos mandos militares del régimen de Maduro y Cabello, que está acusada por el gobierno de Estados Unidos desde hace décadas de tráfico de drogas, contrabando y una serie de delitos trasnacionales.

El nombre proviene de las insignias de soles que llevan en los uniformes los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Según investigaciones de agencias como la DEA y el Departamento de Justicia, este cártel no es una organización con estructura típica de los carteles mexicanos o colombianos, sino una red conformada por sectores de las Fuerzas Armadas y del gobierno venezolano que habrían facilitado el tráfico de drogas —sobre todo cocaína— hacia Centroamérica, el Caribe, México y Estados Unidos.

En documentos judiciales de EE.UU. se acusa al “cártel de los soles” de producir, almacenar y transportar cocaína en alianza con las FARC y otros grupos criminales. También, de utilizar puertos, aeropuertos y pistas clandestinas controladas por militares venezolanos. También, de proveer protección y logística a organizaciones narcotraficantes extranjeras. Y canalizar beneficios ilícitos para enriquecimiento personal y financiamiento político.

El Departamento de Justicia de Estados Unidoos, en marzo del 2020, presentó cargos de narcoterrorismo contra Maduro, Cabello y varios funcionarios y jerarcas del aparato militar y policial venezolanos, acusándolos de liderar o colaborar con el delito trasnacional.

Temas Relacionados

Cártel de los SolesGobierno argentinoRePETMinisterio de Seguridad NacionalMinisterio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y CultoMinisterio de JusticiaArgentinaAmérica LatinaTerrorismoNarcotráfico

