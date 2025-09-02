Cristina Kirchner volvió a criticar a Javier Milei por las nuevas medidas económicas: “¡La vas a chocar mal!”

Nuevo cuestionamiento de Cristina Kirchner a Javier Milei

La ex presidenta Cristina Kirchner criticó la decisión del Gobierno de intervenir el mercado cambiario para frenar la volatilidad del dólar a días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que se llevarán a cabo el próximo domingo.

"¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!“, comenzó el tuit que publicó la ex mandataria contra el actual jefe de Estado, en referencia a la polémica por las presuntas coimas que se habrían llevado a cabo en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En ese sentido, continuó: “Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de capitales”), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos… mejor no hablemos…“.

Kirchner se refirió a la decisión que llevó a cabo el Gobierno durante este martes para intentar terminar con la volatilidad cambiaria y de tasas en pesos. De esta manera, se supone un abandono, aunque sea temporal, del esquema de bandas de flotación que es parte del programa acordado con el FMI, ya que, en ese marco, el Gobierno -o el Banco Central, en todo caso- no podía vender dólares hasta que la divisa tocara el techo de la banda, hoy en torno a los $1.470 por dólar.

Fuentes de Economía dijeron a Infobae que el FMI fue consultado y dio el visto bueno para el anuncio. Voceros del organismo internacional no habían contestado a las consultas de este medio al momento de la publicación de esta nota.

“Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?)... Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)… Chau al crédito bancario. ¿Supongo que sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total, no? O sea... sin crédito y con caída del consumo“, agregó.

Y disparó: “Así estamos, “economista experto en crecimiento con o sin dinero”... SIN PESOS Y SIN DÓLARES. Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca. ¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son!“.

Javier Milei junto a Luis Caputo (REUTERS)

Asimismo, recordó: “Hace más de un año te dije (por escrito y en más de 30 páginas) que el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares. En fin…“.

Fue acá que CFK aprovechó y lanzó: “Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!“.

Por último, aprovechó para referirse a la medida cautelar fue otorgada por el juez Civil y Comercial, Alejandro Maraniello, quien falló a favor de Karina Milei para que no se difundan los audios que habrían sido grabados durante una reunión de funcionarios.

“El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas... Imaginen si estuviera vigente hoy”, cerró la ex mandataria.

Según pudo saber Infobae, desde la Casa Rosada señalaron que “es un período de zozobra, con mucho ruido. Buscamos generar tranquilidad y paz".

Justamente, en el Gobierno consideran preciso que para las nacionales el tipo de cambio y la inflación se mantengan estables para incrementar la posición de La Libertad Avanza de ganar las elecciones.

A todo esto, el dólar oficial cedió $10 con respecto al cierre de ayer y finalizó con una precio de $1.375 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue cotizó en $1.330 para la compra y $1.350 para la venta, con una baja de 1,5% en la jornada. El dólar mayorista se ubicaba en $1.361, retrocediendo un 0,8%.