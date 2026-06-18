Crisis de empleo en Honduras se hace evidente en feria laboral donde cientos buscan una oportunidad

La informalidad laboral y la desigualdad económica afectan a casi la mitad de la fuerza laboral hondureña. (Foto: Redes sociales)

En una feria de empleo realizada en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en Tegucigalpa, cientos de personas acudieron desde temprano para entregar currículums, participar en entrevistas rápidas y postularse a plazas disponibles.

La jornada volvió a exponer el desempleo como una de las principales preocupaciones de la población económicamente activa en Honduras.

Largas filas de aspirantes rodearon el recinto desde el inicio de la jornada. La concurrencia mostró la búsqueda de trabajo y la necesidad de ingresos que enfrentan numerosas familias en el país.

Entre los asistentes había jóvenes recién egresados, estudiantes universitarios, profesionales con experiencia laboral, madres solteras y personas mayores de 30 años que dijeron enfrentar más obstáculos para reincorporarse al mercado laboral. Todos buscaban una fuente de ingresos estable para cubrir sus necesidades básicas.

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Los testimonios de los asistentes

Las historias personales dieron cuenta de la situación. Una joven relató que busca empleo para continuar sus estudios y apoyar económicamente a sus padres. “Mi meta es poder trabajar y seguir estudiando al mismo tiempo, porque en casa también necesitan ayuda”, comentó mientras esperaba ser atendida.

Una madre soltera explicó que está desempleada y que la falta de ingresos complicó el sustento de sus hijos. Su testimonio se sumó al de otras mujeres que asistieron a la feria con la esperanza de obtener una plaza para mejorar su situación económica y garantizar la estabilidad de sus familias.

Personas mayores de 30 años denunciaron discriminación por edad al postularse a puestos de trabajo, pese a contar con experiencia y formación profesional. (FOTO: Contracorriente)

Los jóvenes también expresaron su frustración por la falta de respuestas tras múltiples intentos de inserción laboral. Uno de los participantes señaló que asistió a varias entrevistas sin obtener resultados. “Uno deja papeles, hace entrevistas, pero nunca llaman. Aunque sea un salario mínimo, uno necesita pagar alquiler, comida y servicios básicos”, lamentó.

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Obstáculos para conseguir trabajo

A la situación se suma la preocupación de personas mayores de 30 años, que denunciaron discriminación por edad al aplicar a puestos de trabajo, pese a contar con experiencia y formación profesional. Según indicaron, ese factor reduce sus posibilidades de ser contratadas y agrava las dificultades para acceder a un empleo formal.

Durante la feria también participaron mujeres que decidieron postularse a puestos de seguridad privada, un sector dominado históricamente por hombres. Varias explicaron que la falta de oportunidades en otras áreas las llevó a ampliar sus opciones laborales, incluso hacia trabajos que tradicionalmente no eran considerados por mujeres.

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Un informe revela que más de 971.000 jóvenes hondureños, entre ellos Mauricio Corrales, no estudian ni trabajan, enfrentando significativas barreras de acceso al mercado laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudiantes universitarios y profesionales graduados coincidieron en que la situación laboral también es compleja para quienes cuentan con estudios superiores, ya que la falta de vacantes y la alta competencia dificultan el acceso a un empleo estable. Muchos aseguraron haber enviado decenas de solicitudes sin recibir respuesta.

La jornada de reclutamiento mostró un panorama que fue más allá de la feria: la oferta de trabajo no logra cubrir la demanda existente y miles de hondureños continúan en la búsqueda de una oportunidad para mejorar su calidad de vida.

Los asistentes coincidieron en que este tipo de eventos representa una esperanza, aunque resulta insuficiente frente a la magnitud del desempleo, que afecta a distintos sectores de la población sin distinción de edad, género o nivel académico.

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