Panamá

En Panamá impulsan el cultivo de la especie de café Robusta, por su disponibilidad y rendimiento agrícola

De dos a tres tazas de café al día, unas 231 tazas al año, es el consumo estimado de los panameños

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Un hombre en camiseta blanca bebe café humeante de una taza. Una cafetera moka está sobre la mesa de madera, con una ventana al fondo que da a casas y vegetación.
Un hombre disfruta una humeante taza de café recién hecho en su casa en Panamá, con una cafetera sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los panameños consumen diariamente un promedio de dos a tres tazas de café, según estimaciones oficiales, cantidad que anualmente arroja un consumo per cápita aproximado de 231 tazas por año.

Esa constancia convierte al café en un producto de alta rotación dentro de la canasta alimentaria, con impacto directo en decisiones de compra del hogar, en el consumo fuera de casa y en el abastecimiento de los comercios y las cafeterías.

A la hora del consumo la preferencia de los ciudadanos es marcada por el café arábica, del cual se cultiva un 60% en el país, la mayoría en la provincia de Chiriquí, aunque las autoridades agropecuarias impulsan el cultivo de la especie Robusta, por su disponibilidad y rendimiento agrícola.

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Para una parte de los consumidores, la primera taza no es solo una costumbre: es un componente funcional de la rutina. Hay quienes aseguran que, si no toman café en la mañana, sienten dolor de cabeza y desgano.

En esos casos, la cafeína opera como un estimulante de uso cotidiano, asociado a la atención, el ánimo y la energía percibida al iniciar el día.

En el país el café Robusta se cultiva principalmente en las provincias de Coclé, Panamá Oeste, Colón y Veraguas. (Cortesía)
En el país el café Robusta se cultiva principalmente en las provincias de Coclé, Panamá Oeste, Colón y Veraguas. (Cortesía)

El patrón de consumo también está vinculado al tipo de grano que predomina en el abastecimiento, dijeron las autoridades agropecuarias.

Indicaron que el Robusta se caracteriza por un mayor rendimiento por hectárea, lo que lo vuelve atractivo desde la lógica de volumen, costos y estabilidad de oferta para la industria, el comercio minorista y el segmento de consumo masivo.

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Esa combinación de demanda sostenida y ventaja productiva del grano abre una pregunta central para el sector agropecuario: si el robusta es el más consumido y, además, rinde más por hectárea, ¿por qué Panamá depende de importaciones para abastecerse?

Las cifras brindadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) apuntan a un dato concreto: Panamá importa actualmente entre 90 mil y 120 mil quintales del grano Robusta al año.

Ese volumen, de acuerdo con la entidad agropecuaria, podría producirse en el país, toda vez que se tienen las condiciones agroclimáticas adecuadas para su cultivo.

Café Robusta, cultivado y empacado en las cercanías de la cuenca del Canal de Panamá. (Cortesía)
Café Robusta, cultivado y empacado en las cercanías de la cuenca del Canal de Panamá. (Cortesía)

Agrega que una adecuada preparación permitirá apoyar a los productores interesados en incursionar en este rubro, el cual representa una alternativa productiva con oportunidades tanto en el mercado nacional como internacional.

En el país el café Robusta se cultiva principalmente en las provincias de Coclé, Panamá Oeste, Colón y Veraguas.

En Coclé hay productores que exportan café Robusta a Alemania, obteniendo precios favorables, dijo el director nacional de Agronegocios del MIDA, Gaspar Ortiz.

La institución impulsa el Plan Café Robusta, iniciativa que según explicaron tiene como objetivo fortalecer las capacidades productivas de los caficultores mediante asistencia técnica continua, la implementación de tecnologías agropecuarias innovadoras, el acceso a opciones de financiamiento y el mejoramiento de la productividad y calidad del cultivo.

Este proyecto busca posicionar el grano Robusta panameño como un producto de élite, tanto en el mercado nacional como internacional, prometiendo beneficios directos para los productores y una significativa revitalización de la economía rural del país.

El grano representa una alternativa productiva, con oportunidades tanto en el mercado nacional como internacional. (Cortesía)
El grano representa una alternativa productiva, con oportunidades tanto en el mercado nacional como internacional. (Cortesía)

En la provincia de Colón, por ejemplo, se tiene una parcela demostrativa con la siembra de cuatro clones de Robusta, destacando sus características agronómicas, potencial productivo, adaptación a las condiciones de la región y ventajas para fortalecer la producción local de esta especie, que se destaca por una densidad de siembra por hectárea y mejores rendimientos.

Las autoridades agropecuarias insisten en la importancia de implementar durante la siembra y cosecha de esta especie las Buenas Prácticas Agrícolas, para garantizar sistemas de producción sostenibles, así como la inocuidad del producto.

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