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Jimena Barón viajó a Miami en familia para vivir el Mundial 2026: “Qué lindo ser argentino”

La cantante, Matías Palleiro y el pequeño Arturo armaron las valijas y partieron para estar presentes en la Copa del Mundo

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Selfie de primer plano de Jimena Barón, Matías Palleiro y su hijo Arturo sonriendo dentro de un avión. Jimena lleva gafas de sol y una camiseta de Argentina, Matías también lleva gafas de sol
Jimena Barón, Matías Palleiro y Arturo viajaron a Estados Unidos para vivir el Mundial (Instagram)

Jimena Barón y Matías Palleiro pusieron primera rumbo al Mundial. La actriz y cantante argentina embarcó junto a su pareja y al pequeño Arturo con destino a Miami, primera escala de lo que se perfila como una experiencia mundialista en familia. El torneo se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, y Jimena no quiso perdérselo: armó las valijas, se puso la camiseta de la selección y subió al avión con el entusiasmo de quien sabe que del otro lado hay algo grande esperando.

Las primeras imágenes del viaje llegaron desde el interior del avión. En una selfie tomada de pie en el pasillo, Jimena aparece con la camiseta celeste y blanca de Argentina —la misma con la que la selección ganó el último Mundial—, anteojos de sol negros y el pelo suelto. A su lado, Matías sonríe con lentes marrones y una remera gris oscura. En el centro del cuadro, Arturo los mira a la cámara con los ojos bien abiertos: lleva un enterito celeste con dibujos y sostiene con ambas manos un muñeco de peluche con forma de figura humana, del que cuelga un rosario de cuentas azules.

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El pie de esa publicación fue directo y sin vueltas: “Allá vamos! Que lindo ser Argentino!!!”. Y antes de que los seguidores preguntaran por el hijo mayor, Jimena anticipó la duda que todos sus seguidores le iban a hacer con una aclaración entre paréntesis: “Momo viene en unos días, tranquilos”.

Primer plano de Jimena Barón y Matías Palleiro besándose en un avión, mientras sostienen a su hijo Arturo, quien mira al frente con un muñeco
Momo, el hijo que tiene con Daniel Osvaldo, se unirá a ellos dentro de unos días

La segunda foto del posteo los mostró en los asientos. Jimena y Matías se besan mientras Arturo, sentado entre los dos, mira directo a la cámara. El bebé tiene el mismo muñeco en la mano y una expresión que mezcla curiosidad y total indiferencia ante el beso de sus padres. La escena, tomada en el interior de la cabina con la iluminación tenue del vuelo, concentró buena parte de los comentarios de sus seguidores.

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El viaje tuvo además un momento que Jimena eligió registrar y compartir por separado. Durante el vuelo, una azafata llamada Antonella tomó a Arturo en brazos y lo paseó por la cabina. Jimena capturó la escena desde atrás: se ve a la tripulante de uniforme blanco caminando por el pasillo con el bebé a upa, entre las filas de asientos iluminados con luz cálida. El texto que escribió sobre la imagen fue: “Ahí va Antonella (nuestra querida azafata) con Arturo a upa”.

No fue el único reconocimiento que hizo durante el trayecto. En la misma story, Jimena sumó un comentario sobre la aerolínea que eligieron para el viaje y se mostró más que agradecida por el acompañamiento que recibieron: “Nunca había viajado a Miami con esta aerolínea (no es publicidad). Servicio, avión y personal abordo, maravilloso”. La aclaración de que no se trataba de publicidad pagada fue parte del texto, un gesto que sus seguidores leen como garantía de autenticidad.

Interior de un avión de pasajeros con luz cálida. Una azafata vestida de blanco sostiene a un niño pequeño. Se ven asientos de primera clase y pasajeros
Durante el vuelo, la pareja tuvo la ayuda de una de las azafatas
Jimena Barón, de pie y de perfil, levanta a su hijo Arturo sobre su cabeza frente a una ventana con cortinas claras
La tierna foto con la que Jimena anunció su llegada a Miami (Instagram)

Luego de horas de viaje, la familia aterrizó en Miami y Jimena no tardó en anunciarlo. La story que marcó la llegada tenía escrito en el margen superior: “Ya en casa”. La imagen que eligió para acompañar esa frase fue la que mejor resumió el estado de ánimo del momento: de pie frente a una ventana amplia que deja entrar una luz blanca y difusa, Jimena alza a Arturo con los brazos completamente extendidos hacia arriba.

El lunes 22 la selección argentina se enfrentará a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos y habrá que ver si Barón y familia estarán presentes entre los miles de hinchas que se presentarán en Dallas para alentar a la Scaloneta en el segundo partido del Mundial 2026.

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