Cómo es el estado de salud de Chiche Gelblung: las últimas novedades

El Dr. Fernando Cichero visitó a Chiche Gelblung, habló con Carmen Barbieri y contó las últimas novedades de la salud del periodista

El Dr. Fernando Cichero, cirujano cardiovascular, amigo personal de Chiche Gelblung y Jefe del Departamento de Cirugía Cardiovascular del Hospital Fernández, contó que lo visitó esta mañana en la Clínica Mater Dei y lo encontró lúcido, ubicado y almorzando. El periodista de 82 años fue reinternado por un cuadro confusional con algo de temperatura, horas después de haber recibido el alta tras una primera internación de 29 días. Cichero, también Presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, habló en el programa Con Carmen, por El Nueve.

“Hoy está muy, pero muy bien compensado”, afirmó el médico en el ciclo de Carmen Barbieri. El diagnóstico que brindó apunta a una infección respiratoria localizada en un sector de uno de los pulmones —no una neumonía bilateral, como se había especulado— y el tratamiento se lleva adelante con antibióticos inyectables. Según precisó Cichero minutos después a Teleshow, la internación podría extenderse entre siete y diez días, aunque a partir del quinto día existe la posibilidad de organizar una internación domiciliaria. El médico también confirmó a este medio que Gelblung tiene todas las vacunas al día.

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Chiche, en su regreso a la pantalla

Los estudios neurológicos realizados a raíz del episodio confusional dieron todos bien. “Le hicieron estudios neurológicos, dieron todos bien y yo lo vi justo hace una hora más o menos y estaba almorzando”, detalló Cichero. La conductora no ocultó su preocupación y lo describió como “un mal paciente” por haber retomado el trabajo antes de recuperarse por completo. El médico reconoció que, esta vez, el periodista “está un poquito más calmado” y que “se está portando bien como paciente”.

Uno de los temores que circuló con fuerza en los últimos días fue el riesgo de amputación. Cichero lo descartó sin margen de duda: “No, no, no, no. Tiene, o tenía, una infección en la planta del pie, que el cirujano plástico se la limpió y está muy bien”. La condición de base no es diabetes sino aterosclerosis, aclaró, sino una afección frecuente en personas que fumaron durante años y que produce el taponamiento de las arterias de las extremidades. “No tiene colesterol alto”, aclaró el especialista, y desmintió también que Gelblung vapee de forma habitual: “Yo no lo vi vapear nunca”.

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La reinternación llegó apenas dos días después de un regreso que tuvo algo de festejo. El 15 de junio, tras 29 días en el sanatorio, Gelblung reapareció en los estudios de Crónica TV en silla de ruedas, donde sus compañeros le organizaron un recibimiento con brindis y aplausos. Esa misma tarde se mostró en 70 20 Hoy por Canal 9 y en Chiche en vivo por Net TV, donde habló sobre el cuadro que había atravesado y aseguró sentirse recuperado.

El periodista Chiche Gelblung sentado en una silla de ruedas, aborda su reciente internación y la compleja situación de salud que enfrentó, incluyendo la posibilidad de una amputación de pie

La primera internación había sido mucho más grave de lo que trascendió en un principio, según informó Teleshow. Todo arrancó con una trombosis en el tobillo a la que se sumó una caída previa en su casa con un golpe en el ojo izquierdo. El cuadro se fue agravando hasta requerir terapia intensiva y la colocación de dos stents en una de sus piernas. En su relato posterior, Gelblung describió una escena que lo marcó: dentro del quirófano, dos equipos médicos debatían en simultáneo si amputar por debajo o por encima de la rodilla. “Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el cirujano traumatólogo que quería sacar el pie. Estaban decidiéndose si era abajo de la rodilla, arriba de la rodilla. Eso no era el pie, era la pierna”, relató el conductor, en declaraciones recogidas por Teleshow.

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La cirugía se realizó con sedación, pero Gelblung mantuvo conciencia de lo que ocurría en todo momento. Sintió cómo la arteria se abría y supo que estaban ganando cuando el dolor, que había sido constante e insoportable durante toda la internación, empezó a ceder. “Entré con un dolor permanente, el peor dolor que se te ocurra. Y yo sentí que se me estaba yendo”, recordó. Al terminar la intervención, le dijo al cirujano vascular: “Loco, ganamos”.