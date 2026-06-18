“Desde acá aprendo”: el singular ejercicio de Kylian Mbappé arriba de un andamio en pleno entrenamiento de Francia

El delantero del Real Madrid se acercó a donde estaban los analistas de video de la Selección Francesa de Futbol y observó el partido entre sus compañeros y New England Revolution desde las alturas

Kylian Mbappé se subió a un andamio durante el entrenamiento de la selección francesa para observar a sus compañeros desde las alturas, junto a dos analistas de video del equipo. La escena, registrada por las cámaras del cuerpo técnico, revela la forma en que el capitán de Les Bleus aprovechó la sesión de futbol de los jugadores que no sumaron minutos contra el Senegal, para ver el amistoso con mayor perspectiva.

El delantero del Real Madrid apareció sentado en lo alto de esa estructura, con un buzo azul de entrenamiento, flanqueado por dos miembros del cuerpo técnico que trabajaban con sus computadoras. Desde allí, con vista panorámica sobre el césped y el banquillo, Mbappé siguió los movimientos de sus compañeros con una atención que no pasó desapercibida para el camarógrafo presente.

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“Eres el cuarto analista de video”, le dijo el camarógrafo. La respuesta del jugador fue directa: “Para ver mejor”. Y añadió, sin rodeos: “Desde donde están mis compañeros no se ve bien”, en referencia al banco de suplentes.

El diálogo continuó con una observación del camarógrafo —“Has cogido altura”— a la que Mbappé respondió que desde esa posición “se ve toda la jugada”. Cuando el camarógrafo señaló que además estaba junto a los especialistas, el capitán francés fue escueto: “Así siempre puedo aprender”.

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Mbappé explicó que desde la plataforma se ve toda la jugada, algo que el banco de suplentes no permite (REUTERS/Pilar Olivares)

El momento más ilustrativo llegó durante el propio entrenamiento. Ante una jugada en el campo, Mbappé la leyó desde arriba antes de que cualquier árbitro o asistente pudiera intervenir: “Fuera de juego, sí”. Y remató su argumento con una lógica contundente: “¿Ves? Si hubiera estado colocado allí, no habría visto que había fuera de juego”. El punto de vista elevado le permitió detectar lo que desde el nivel del suelo habría pasado inadvertido.

La comparación con Luis Enrique, el técnico del Paris Saint-Germain conocido por su costumbre de observar los entrenamientos desde plataformas elevadas para tener una mejor perspectiva táctica del juego, no es casual. Mbappé replicó ese recurso de análisis en plena sesión de trabajo de Les Bleus durante el Mundial 2026.

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El entrenamiento se produjo un día después de la victoria de Francia por 3-1 ante Senegal en el debut del Grupo I del torneo, disputado en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

En ese partido, Mbappé anotó un doblete que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de Francia en Copas del Mundo, con un segundo tanto desde 28 metros en el tiempo adicional. Bradley Barcola cerró el marcador dos minutos después de ingresar al campo.

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El entrenamiento de Francia tras su debut mundialista

El delantero del Real Madrid descansó luego de su doblete contra Senegal en el debut del Mundial 2026 (REUTERS/Pilar Olivares)

La sesión del miércoles, celebrada en la Bentley University de Boston, no estuvo exenta de malas noticias para el cuerpo técnico. Malo Gusto, lateral del Chelsea y suplente directo de Jules Koundé en el carril derecho, tuvo que abandonar el campo en voiturette tras recibir un golpe en el empeine derecho durante el partido amistoso que los suplentes disputaron contra jugadores de la academia del New England Revolution.

Didier Deschamps y su asistente Guy Stéphan cruzaron el campo para acercarse al jugador, mientras el personal médico le aplicaba hielo en la zona afectada. Según informó RMC Sport, los primeros informes del cuerpo médico son tranquilizadores, aunque la evolución del lateral será vigilada en las próximas horas.

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El próximo compromiso de Les Bleus está programado para el lunes 22 de junio ante Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, con la clasificación a los dieciseisavos de final como horizonte inmediato.

Malo Gusto es el suplente directo de Jules Koundé en el lateral derecho, posición en la que el defensa del Barcelona completó los 90 minutos ante los senegaleses. Ante la baja de Gusto, Deschamps contaría con una opción menos para gestionar el plantel en lo que resta de la fase de grupos, cuyo último partido está programado para el viernes 26 de junio frente a Noruega en Boston.

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