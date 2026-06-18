Dejó de correr para ganar millones en OnlyFans, volvió al automovilismo e hizo historia

Renee Gracie dejó las pistas en 2019 para hacer contenidos para adultos, volvió a correr y ganó (@onlyfansreneegracie)

La australiana Renee Gracie logró su primera victoria absoluta en las GT World Series Australia en Queensland, un resultado que marca el mayor avance deportivo de su regreso al automovilismo tras haber dejado temporalmente las pistas para financiar su carrera con su actividad en OnlyFans.

El triunfo llegó en la primera de las dos carreras disputadas en Queensland. Gracie partió desde la segunda posición, superó en pista a George King y entregó la Ferrari que comparte con Will Davison en la punta; luego Davison sostuvo el liderazgo hasta la bandera a cuadros y ganó con casi cuatro segundos de ventaja sobre el Mercedes de Tigani-Targett.

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“Mi primera victoria absoluta Pro-Am, y la primera mujer en la historia de Australia en lograrlo”, contó Renee en su cuenta de Instagram. También agradeció a la plataforma que “le hizo posible volver a los deportes de motor y construir una increíble campaña de carreras”. Y también recordó “a todos los que han formado parte de este viaje y creyeron en mí a lo largo del camino”.

La piloto australiana compite este año junto a Davison, piloto profesional, en la categoría Pro-Am, después de haber sido campeona vigente de la divisional AM. En su relevo, además, Gracie había adelantado a Tigani a mitad de carrera antes de ceder el auto a su compañero.

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Renee Gracie junto a su compañero Will Davison (@onlyfansreneegracie)

Gracie había anunciado en 2020 su intención de volver a competir, seis años antes de este triunfo, tras haberse alejado de las pistas tres años antes. Hasta entonces había corrido en la Porsche Carrera Cup Australia y en los Supercars australianos, pero resolvió concentrarse en su actividad en OnlyFans con un objetivo definido: reunir el presupuesto necesario para regresar al automovilismo.

No pudo hacerlo en 2021 por la pandemia, pero para 2023 ya estaba en condiciones de retomar su trayectoria deportiva, con OnlyFans como patrocinador principal.

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El año pasado firmó una campaña dominante en la categoría AM, con siete victorias y siete poles. El caso no fue además el primero de una piloto vinculada a la plataforma: Rebecca Busi ya había llevado los colores de OnlyFans en su Can-Am T4 durante en los Rally Dakar 2023 y 2024.

La exposición pública de OnlyFans convirtió a Gracie en una figura mediática después de su salida del automovilismo profesional. Según sus propias declaraciones, la plataforma le dio “libertad financiera y personal”.

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Renee Gracie corre con el auspicio de la plataforma para adultos (@onlyfansreneegracie)

Ese cambio se produjo en 2019, cuando abrió su cuenta. Antes de ese giro, su etapa como piloto ya había estado rodeada de presión y controversias: fue la primera mujer en competir a tiempo completo en Supercars, la categoría más importante del automovilismo australiano, y disputó en dos ocasiones el Bathurst 1000, la carrera más emblemática de aquel país.

Gracie recordó que durante su carrera sentía una fuerte exigencia sobre la imagen que debía proyectar. “No me dejaban decir ciertas cosas ni publicar ciertas fotos”, afirmó sobre ese período.

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Meses después de iniciar su actividad en la plataforma, también sostuvo que su familia conocía y respaldaba su decisión. “Créalo o no, mi papá lo sabe y lo apoya. Creo que se podría decir que mi papá está realmente orgulloso por la situación financiera en la que estoy y por lo que he podido hacer con el sitio”, contó.

En una charla con Daily Mail Australia, Gracie explicó que el cambio no solo tuvo efectos económicos, sino también personales. “Ahora tengo una plataforma en la que tienes que ser tú misma, porque eso es lo que los fans quieren ver, y luego ser recompensada por ser tú misma, es genial”, dijo. En esa misma conversación añadió: “Fue absolutamente la mejor decisión que tomé”.

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Celebrando la victoria (@onlyfansreneegracie)

Según esa misma entrevista, la australiana subrayó que su éxito no llegó de manera automática. “El valor monetario es lo que todos ven, pero realmente tienes que trabajar duro para llegar ahí”, señaló al explicar que con esas ganancias pudo comprar una casa de lujo en Gold Coast y varios autos de alta gama.

Gracie también contó que entre los pedidos que recibe de sus suscriptores hay uno particularmente habitual: “Hago mucho de eso, y gano mucho dinero con mis pies”. A la vez, dijo que rechaza otro tipo de demandas: “Quieren que los humilles y los menosprecies y te pagan por ello, lo cual personalmente no me gusta”, y agregó que le resulta especialmente difícil cuando sabe que uno de sus seguidores es “una buena persona”.

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Cabe recordar que fuera del automovilismo, Renee Gracie también tuvo una incursión oficial en el boxeo. El 26 de abril de 2025 debutó en el evento Royale Fight Night 2.0, en su ciudad natal de Gold Coast, donde venció a la podcaster Summer Perry, descalificada en el segundo asalto.

FOTOS DE RENEE GRACIE

En su etapa como piloto, participó en dos ocasiones en el prestigioso Bathurst 1000, una de las carreras más respetadas de Australia (@onlyfansreneegracie)

Con las ganancias de su trabajo como modelo de la aplicación pudo comprar una lujosa casa en Gold Coast y varios automóviles de alta gama (@onlyfansreneegracie)

Es seguida por más de 384.000 usuarios en su cuenta de Instagram (@onlyfansreneegracie)

“Fue absolutamente la mejor decisión que tomé por una variedad de razones”, declaró sobre su retiro del automovilismo para ser modelo de contenido condicionado (@onlyfansreneegracie)