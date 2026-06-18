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Tensión en Medio Oriente: pese al acuerdo de paz, Hezbollah aseguró que combate a fuerzas israelíes en el sur del Líbano

El grupo terrorista chií reportó enfrentamientos cerca de Kfar Tebnit horas después de que Trump y Pezeshkian firmaran el memorando que ordena el cese inmediato de hostilidades en todos los frentes, incluido el libanés

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El humo se eleva desde el sur del Líbano, visto desde Nabatieh, tras los ataques israelíes denunciados por los vecinos, en el Líbano, el 17 de junio de 2026. REUTERS/Zohra Bensemra.
El humo se eleva desde el sur del Líbano, visto desde Nabatieh, tras los ataques israelíes denunciados por los vecinos, en el Líbano, el 17 de junio de 2026. REUTERS/Zohra Bensemra.

Hezbollah afirmó este jueves que sus combatientes se enfrentaron a una unidad del Ejército israelí que intentaba avanzar en el sur del Líbano, en lo que presentó como una respuesta a las continuas violaciones del acuerdo de paz firmado la víspera entre Estados Unidos e Irán. Los enfrentamientos comenzaron a las 17:30 hora local en los alrededores de Kfar Tebnit, en la gobernación meridional de Nabatieh, cuando tropas israelíes trataron de avanzar desde la localidad de Arnoun, según un comunicado del grupo chií.

La organización terrorista encuadró la acción en sus denominadas “operaciones de Ashura”, en alusión a la conmemoración chií del martirio del imán Husein, nieto del profeta Mahoma. Hezbollah justificó el ataque como parte de su derecho a resistir la ocupación ante lo que calificó de reiteradas infracciones israelíes del cese de hostilidades.

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Los combates se produjeron pocas horas después de que Trump y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorando de entendimiento entre ambos países. El documento, alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán y suscrito por Trump durante una cena con Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles, establece la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”. El texto entró en vigor en el momento de la firma.

Israel no es parte directa del acuerdo. Netanyahu insistió este jueves en que las tropas israelíes permanecerán en la “zona de seguridad” establecida en el sur del Líbano durante el tiempo “que sea necesario”, pese a las críticas públicas del propio Trump, que durante la cumbre del G7 en Évian calificó la postura israelí de excesivamente agresiva. “Israel está luchando contra Hezbollah desde hace demasiado tiempo y están muriendo demasiadas personas”, declaró el presidente estadounidense el martes.

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FOTO DE ARCHIVO. Vehículos militares israelíes en la frontera entre Israel y Líbano, vistos desde el lado israelí. 8 de junio de 2026 REUTERS/Ayal Margolin
FOTO DE ARCHIVO. Vehículos militares israelíes en la frontera entre Israel y Líbano, vistos desde el lado israelí. 8 de junio de 2026 REUTERS/Ayal Margolin

La fricción entre Washington y Tel Aviv queda en evidencia pese a ser aliados. Trump criticó los métodos empleados por Israel y señaló que “no es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien”. Aun así, Netanyahu descartó cualquier retirada mientras persistan lo que su gobierno considera necesidades de seguridad, y en abril había precisado que la franja ocupada alcanza hasta 10 kilómetros de profundidad, desde el Mediterráneo hasta el Monte Hermón.

El secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, fijó en un discurso televisado del miércoles la postura del grupo frente al nuevo escenario. Calificó el memorando de “gran victoria” para Irán, agradeció a Teherán haber insistido en incluir el frente libanés en el texto y llamó a aprovechar el acuerdo para lograr la retirada israelí y restaurar la soberanía libanesa. Al mismo tiempo, estableció como condición para cualquier negociación la “seguridad mutua” y descartó todo proceso que derivara en el desarme de la organización.

El conflicto en su fase actual estalló el 2 de marzo, cuando Hezbollah disparó cohetes contra Israel en apoyo a Irán tras la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv contra la República Islámica. Israel respondió con una invasión terrestre del sur del Líbano y una campaña aérea que, según datos oficiales libaneses, dejó más de 1.200 muertos desde esa fecha. La zona de Nabatieh ha sido uno de los focos más castigados durante todo este periodo.

El memorando abre un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. La efectividad del cese en el frente libanés dependerá en buena medida de hasta qué punto Teherán esté dispuesto a moderar a Hezbollah, un actor que opera con considerable autonomía táctica pese a su dependencia estratégica de Irán.

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