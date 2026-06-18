Estados Unidos

La revolución de Pochettino en la Selección de Estados Unidos: menos privilegios, más competencia y el sueño de pelear el Mundial

La apertura de oportunidades sumó nombres nuevos como Matt Freese, Alex Freeman y Sebastian Berhalter, y buscó romper la sensación de lugares asegurados, con una idea de trabajo diario que combine creencia, exigencia y rendimiento

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Mauricio Pochettino asumió en septiembre de 2024 y busca que Estados Unidos compita sin límites de cara al Mundial en casa (REUTERS/Lisi Niesner)
Mauricio Pochettino asumió en septiembre de 2024 y busca que Estados Unidos compita sin límites de cara al Mundial en casa (REUTERS/Lisi Niesner)

Mauricio Pochettino quiere cambiar a la Selección de Estados Unidos con una idea central: competir sin límites de cara al Mundial 2026 que se está desarrollando en casa.

Tras el contundente 4-1 ante Paraguay en el debut, el entrenador dijo a The Athletic que el equipo puede pelear si traslada esa convicción al día a día.

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El cambio de enfoque llegó después de que Pochettino asumiera en septiembre de 2024, tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa América 2024, según The Athletic. El técnico argentino, de 54 años, heredó un programa con grandes expectativas y un clima interno deteriorado.

Debemos soñar sin límites. No pongas límites a esos sueños. Si sueño con tocar la luna, con estar sobre la luna, quizá pueda acercarme a la luna. Si solo sueño con acercarme a ella, me quedaré en la Tierra”, dijo Pochettino a The Athletic.

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En la misma entrevista, añadió: “Es muy poderoso, ¿no? Creer que puedes hacerlo. Entender que los pensamientos que primero se forman en tu mente terminan manifestándose en la realidad”.

El triunfo 4-1 ante Paraguay reforzó la idea de Pochettino de que Estados Unidos puede pelear si sostiene esa convicción en el día a día (REUTERS/Matthew Childs)
El triunfo 4-1 ante Paraguay reforzó la idea de Pochettino de que Estados Unidos puede pelear si sostiene esa convicción en el día a día (REUTERS/Matthew Childs)

Cómo reordenó el poder dentro del equipo

Según The Athletic, Pochettino detectó con rapidez que debía desmontar parte de la estructura interna para reconstruir un equipo competitivo. Su primera intervención no estuvo solo en la cancha: apuntó a la cultura de toda la federación.

Pochettino explicó a The Athletic que los jugadores necesitaban “sentirse libres de responsabilidades que no les pertenecen”.

Según el medio, algunos futbolistas habían sido demasiado involucrados por la federación en decisiones como contrataciones de entrenadores, tiempos libres durante las concentraciones o el papel que deseaban asumir cuando eran convocados, una dinámica que, de acuerdo con The Athletic, quedó expuesta públicamente con Christian Pulisic durante la Copa Oro 2025.

Al final, ese liderazgo, ese poder, empieza a caer en las áreas donde debe estar”, dijo Pochettino a The Athletic. “En quienes toman las decisiones”.

El entrenador llegó acompañado por colaboradores de su máxima confianza, según The Athletic. Entre ellos figuran su hijo Sebastiano y Jesús Pérez, su principal asistente desde hace casi dos décadas.

Menos privilegios y más competencia

Estados Unidos enfrentará a Australia tras el debut ganador, en un partido que Pochettino vincula con el apoyo nacional hacia el equipo (IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio)
Estados Unidos enfrentará a Australia tras el debut ganador, en un partido que Pochettino vincula con el apoyo nacional hacia el equipo (IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio)

Una de las conclusiones iniciales de Pochettino fue que la selección estaba demasiado estructurada alrededor de un núcleo fijo de figuras consolidadas, según The Athletic.

En el entorno del equipo, añadió el medio, existía la percepción de que el estatus de ciertos jugadores no iba a cambiar y que quienes estaban en la periferia del plantel tenían pocas opciones reales de ganarse un lugar.

La respuesta fue abrir la competencia. Pochettino incorporó nuevos nombres y les hizo sentir que un papel en el Mundial era posible, según The Athletic. Matt Freese, Alex Freeman y Sebastian Berhalter estuvieron en el campo en la victoria del viernes ante Paraguay.

“No estoy criticando lo anterior ni diciendo que estuviera bien o mal; hay diferentes formas de hacer las cosas, pero encontramos un grupo de jugadores que vivía en su zona de confort”, dijo Pochettino a The Athletic. “Algunos asumían que, por ser quienes eran, tenían garantizado estar aquí sin importar el rendimiento”.

Luego precisó la lógica de su intervención: “Si no hay competencia, si crees que eres el mejor y que vas a jugar pase lo que pase, o que te van a convocar, o que estarás en la lista del Mundial, se vuelve difícil evolucionar y crecer. En última instancia, el fútbol trata sobre la evolución y el crecimiento constantes”.

Según The Athletic, esa competencia introdujo tensiones, pero también modificó la mentalidad del grupo. “Creo que es un enorme mérito de los jugadores”, dijo Pochettino a The Athletic.

“Simplemente les mostramos el camino. Lo que más felices nos hace es verlos rendir a ese nivel, porque en última instancia nuestro objetivo siempre fue ayudarlos a alcanzar su nivel máximo, encontrar una manera de que fueran libres, felices y capaces de rendir sin cargar con el peso de presiones externas”, agregó.

Pochettino abrió la competencia en Estados Unidos y sumó a Matt Freese, Alex Freeman y Sebastian Berhalter en la victoria ante Paraguay (REUTERS/Matthew Childs)
Pochettino abrió la competencia en Estados Unidos y sumó a Matt Freese, Alex Freeman y Sebastian Berhalter en la victoria ante Paraguay (REUTERS/Matthew Childs)

La idea de trabajo detrás del cambio

Para explicar ese enfoque, The Athletic retrocedió a Murphy, Santa Fe, Argentina, el pueblo de 4.000 habitantes donde creció Pochettino, a casi cinco horas de Buenos Aires y dos al sur de Rosario.

Allí estudió agricultura en una escuela situada a 21 kilómetros de su casa, hasta que el fútbol lo llevó primero a un Mundial como jugador de Argentina y después a la élite como entrenador.

El medio recordó que Pochettino llevó a Tottenham Hotspur a una final de la UEFA Champions League, dirigió en Paris Saint-Germain a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, y más tarde pasó por Chelsea.

Para contratarlo, U.S. Soccer utilizó aportes del multimillonario de fondos de cobertura Ken Griffin y del donante Scott Goodwin, según The Athletic, con el fin de costear un contrato récord.

Parte de su imaginario público incluye los limones que, según cuenta en el libro Brave New World, coloca en su despacho para absorber la energía negativa.

En ese libro, citado por The Athletic, Pochettino dice: “Desde que era un niño, he estado convencido de que el universo conspira para ayudarte a cumplir tus sueños”.

Esa visión no reemplaza, en su discurso, la exigencia profesional. “El aspecto humano tiene que ser impecable”, dijo Pochettino a The Athletic.

“Profesionalmente, el respeto significa exigir constantemente al jugador, trabajar de verdad con él para que mejore, mejore y mejore. No hacerle la vida fácil, sino empujarlo”.

El entrenador sostuvo que la falta de competencia había instalado una zona de confort en parte del plantel de Estados Unidos (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
El entrenador sostuvo que la falta de competencia había instalado una zona de confort en parte del plantel de Estados Unidos (EFE/EPA/CHRIS TORRES)

También explicó cómo aplica esa idea cuando un futbolista no juega: “Algunos podrían decir: ‘Bueno, el jugador que no jugó está molesto, así que no lo exijamos en el entrenamiento’. Pero eso sería en realidad una falta de respeto. Respetarlo significa entrenarlo duro para que, cuando llegue la oportunidad, pueda rendir y desafiar al titular”.

El próximo reto en el torneo

Tras el debut ganador, el reto inmediato cambió otra vez, según The Athletic. Estados Unidos enfrentará el viernes por la tarde a Australia, otro equipo que también llega tras ganar en la apertura del torneo, y Pochettino entiende que una nueva victoria puede ampliar el apoyo nacional, mientras que un mal resultado puede reducirlo.

Ciertos factores tienen que alinearse para ganar un Mundial, sí, pero nosotros creemos”, dijo Pochettino a The Athletic.

Hoy hablamos de tres palabras: creer, trabajar, competir. Creer. Trabajar. Competir. Creer. Trabajar. Competir. Es un círculo. Combinado con el talento que sabemos que existe, podemos acercarnos a la gloria. Podemos acercarnos a hacer cosas importantes”.

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