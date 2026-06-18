El régimen iraní suspendió el cobro de peajes en Ormuz durante 60 días como parte del acuerdo con Estados Unidos (REUTERS/Archivo)

El régimen iraní anunció este jueves que suspenderá temporalmente el cobro de tasas a los buques mercantes que transiten por el estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del comercio energético mundial. La decisión regirá durante 60 días, el mismo período establecido por el memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y otros asuntos pendientes entre ambos países.

La medida fue comunicada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que informó que las embarcaciones comerciales autorizadas podrán atravesar el paso marítimo sin abonar cargos durante los próximos dos meses. Según el régimen iraní, los ingresos que dejarán de percibirse serán compensados directamente por el Estado.

PUBLICIDAD

El anuncio constituye uno de los primeros pasos derivados del entendimiento alcanzado entre los presidentes Donald Trump y Masud Pezeshkian, que puso fin a meses de enfrentamiento militar y abrió una nueva etapa de negociaciones diplomáticas.

De acuerdo con Teherán, las solicitudes para utilizar el corredor marítimo deberán ser gestionadas a través de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, organismo creado este año para administrar el tránsito naval en la zona. El Consejo de Seguridad Nacional indicó que se ordenó a esa entidad procesar los pedidos “con rapidez y prioridad” para facilitar la implementación del acuerdo.

PUBLICIDAD

Teherán también señaló que las embarcaciones deberán respetar rutas y horarios previamente definidos con el objetivo de garantizar la seguridad de la navegación, evitar incidentes y permitir una recuperación gradual del flujo marítimo.

De acuerdo con Teherán, las solicitudes para utilizar el corredor marítimo deberán ser gestionadas a través de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico

El memorando firmado por ambas partes establece que Irán garantizará el tránsito seguro de los buques comerciales entre el golfo Pérsico y el mar de Omán. El texto prevé además la normalización progresiva de la actividad en la zona, incluyendo tareas técnicas y operaciones de desminado destinadas a restaurar plenamente la circulación marítima.

PUBLICIDAD

Otro de los puntos contemplados en el acuerdo prevé conversaciones entre Irán y Omán para analizar mecanismos de administración futura del estrecho, en coordinación con otros países ribereños del Golfo. Teherán considera que cualquier esquema de gestión deberá respetar los derechos soberanos de los Estados costeros.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más sensibles del planeta. Por esa vía circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel global, por lo que cualquier alteración de su funcionamiento tiene impacto directo sobre los mercados energéticos internacionales.

PUBLICIDAD

Bloqueo de puertos iraníes

Entretanto, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este jueves el levantamiento del bloqueo marítimo que Washington mantenía sobre el país persa desde abril.

“Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes”, indicó el organismo militar estadounidense. También precisó que las embarcaciones ya pueden navegar hacia y desde los puertos iraníes sin interferencias por parte de las fuerzas norteamericanas.

PUBLICIDAD

El Comando Central de Estados Unidos confirmó este jueves el levantamiento del bloqueo marítimo que Washington mantenía sobre el país persa desde abril

Sin embargo, el CENTCOM aclaró que la presencia militar estadounidense en la región continuará.

“Nuestros grandes buques navales permanecerán en el área general para asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, respeten y estén en plena vigencia y efecto”, señaló.

PUBLICIDAD

La administración estadounidense había impuesto el bloqueo el 13 de abril como parte de su estrategia de presión sobre Teherán. Durante los meses siguientes, las fuerzas norteamericanas desviaron más de un centenar de embarcaciones comerciales y actuaron contra varios buques que, según Washington, incumplieron las restricciones impuestas.

La reapertura de Ormuz y el levantamiento del bloqueo figuran entre los compromisos centrales del memorando firmado esta semana. El documento también contempla el cese de las operaciones militares en todos los frentes del conflicto, incluido el Líbano, y fija un plazo de 60 días para negociar un acuerdo permanente que aborde el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y otros aspectos de la relación bilateral.

PUBLICIDAD

Con ambas partes iniciando la implementación de las primeras medidas acordadas, la atención se concentra ahora en las negociaciones que deberán desarrollarse durante las próximas semanas para determinar si el entendimiento preliminar puede transformarse en un acuerdo definitivo.