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Colombia sancionó una ley para erradicar la mutilación genital femenina: cómo es la comunidad indígena donde persiste la práctica

El Congreso colombiano aprobó una norma inédita en la región tras años de debate social y político. La comunidad Emberá, protagonista en la discusión, refleja los desafíos culturales y humanos que implica desterrar una costumbre ancestral

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Colombia sancionó la primera ley en América Latina que prohíbe la mutilación genital femenina, una práctica que afecta a más de 230 millones de mujeres en el mundo, según reveló Cami Valero en Infobae a la Tarde. La periodista explicó que “es el primer país que aprobó una ley para erradicar lo que se considera la mutilación genital femenina”.

Detalló que la aprobación llegó tras un intenso trabajo legislativo y social: “Era un proyecto de ley que se estaba a punto de caer. Hubo mucho movimiento social al respecto, porque hace dos años que venía en la carrera legislativa y, por el contexto de las elecciones en Colombia, nadie quería meterse en un tema ríspido”.

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Durante la charla, la especialista remarcó la gravedad de la problemática: “Colombia es el país en donde se registran casos actualmente en América. No hay otros países de América que tengan registro en este momento de una práctica contemporánea”.

El Congreso colombiano aprobó la ley contra la mutilación genital femenina tras dos años de debate social y político
El Congreso colombiano aprobó la ley contra la mutilación genital femenina tras dos años de debate social y político

La ley que marca un antecedente en América Latina

Valero puntualizó que, aunque la mutilación genital femenina se concentra principalmente en zonas de África, Medio Oriente y algunas comunidades migrantes en Europa y Estados Unidos, “la semana pasada fue historia porque finalmente el Senado aprobó por unanimidad esta ley para prohibirlo”.

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Agregó: “Es el primer gobierno de América que emite una ley en donde se prohíbe por ley esta práctica”. La periodista subrayó el contexto político en el que se logró la sanción: “Sobre todo, considerando que hay una probabilidad de que el próximo presidente sea Abelardo, con una tendencia más de derecha y quizás menos posible que se aprueben algunas leyes sociales”.

La realidad de la comunidad Emberá y el peso de la tradición

Consultada sobre el origen de la práctica en Colombia, Valero precisó: “En Colombia se da particularmente en una comunidad que se llama la Emberá. Son comunidades indígenas que viven en cerros, no están aisladas porque están en constante contexto con pueblos cercanos, pero mantienen muchas tradiciones”.

Bogotá. 4 de octubre de 202. Indígenas Emberas protestan con un campamento en el parque nacional de Bogotá. (Colprensa - Mariano Vimos)
La comunidad indígena Emberá concentra en Colombia la práctica de la mutilación genital femenina vinculada a una tradición ancestral (Colprensa - Mariano Vimos)

Compartió parte del testimonio recogido para un documental realizado junto a Antártica Press en diciembre de 2024: “Yo me vine a dar cuenta que existía la ablación por mi mamá. Ella me dijo: ‘No, mija, es que eso no debe ser así, porque yo que lo viví en carne propia, eso es duro, difícil. Usted ya no siente como un placer para estar con su pareja. Usted está con su pareja como por una obligación, porque usted no se siente bien. Su cuerpo no es lo mismo. Yo me siento débil, me siento fría’”.

El relato de Francia, lideresa indígena que decidió no reproducir la práctica en su familia, evidenció el proceso de cambio cultural: “Ella no está mutilada, sus hermanas tampoco, pero es la que lleva la voz para el resto de las mujeres, diciendo: esta es una práctica que podemos no hacerla porque no está arraigada a nuestra cultura”.

Valero resaltó el conflicto social que implica la ruptura de este mandato: “Las primeras personas que empezaron a decir ‘no quiero practicarlo a mi hija’ enfrentaron un rechazo directo de la familia. Se considera que no se está preparando a la niña para el futuro”.

UNICEF estima que 230 millones de mujeres sufrieron mutilación genital femenina y que cuatro millones de niñas pueden padecerla cada año (EFE/Leonardo Muñoz)
UNICEF estima que 230 millones de mujeres sufrieron mutilación genital femenina y que cuatro millones de niñas pueden padecerla cada año (EFE/Leonardo Muñoz)

Un fenómeno global: cifras y debates

La especialista aportó datos de UNICEF: “230 millones de mujeres pasaron por esto. Cuatro millones de niñas pueden sufrirlo cada año”.

Explicó que en Somalia, el 98% de las mujeres han sido mutiladas, en Egipto el 97%, y que aunque muchos países musulmanes practican la mutilación genital femenina, “no es algo religioso en sí mismo, sino una tradición heredada de generación en generación”.

Valero aclaró que “en 59 de los 94 países donde se practica hay leyes específicas que lo prohíben”, pero advirtió que la existencia de una ley no siempre modifica los hábitos: “Estamos hablando de comunidades que tienen una tradición muy fuerte. Lo que diga una ley del Estado muchas veces no cambia lo que ellos creen”.

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