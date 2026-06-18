El inesperado regalo que recibió Harry Kane tras convertirse en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales: “Es muy especial”

El capitán inglés recibió el regalo en la zona mixta del AT&T Stadium, minutos después de anotar un penal y un cabezazo frente a Croacia (REUTERS/Hannah Mckay)

Harry Kane recibió una camiseta de la selección de Brasil firmada por Ronaldo Nazário —el “Fenômeno”— en la zona mixta del AT&T Stadium de Dallas, minutos después de convertir un doblete en el debut de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026. El regalo, entregado por una periodista de un canal de streaming brasileño, llegó en un momento particular para el capitán inglés: acababa de igualar el récord histórico de goles de su país en Mundiales.

La escena se produjo en la zona mixta, cuando finalizó el partido contra Croacia. La periodista se acercó a Kane con una camiseta amarilla entre las manos y se la entregó sin mayores preámbulos. El delantero la tomó, la desplegó y la mostró a la cámara: la prenda llevaba una dedicatoria escrita a mano y la firma del exdelantero brasileño. “Oh, eso es muy especial. Muchas gracias, es un bonito regalo”, respondió Kane ante las cámaras del canal CazéTV.

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La periodista le explicó que el obsequio tenía una razón detrás: a su entender, Kane atravesaba uno de los años más especiales de su carrera. El capitán inglés escuchó, asintió y volvió a mirar la camiseta. “Qué camiseta más especial, y obviamente de uno de los mejores jugadores. Te lo agradezco mucho”, dijo, antes de agradecer por segunda vez el gesto.

El intercambio tuvo lugar tras un partido en el que Kane protagonizó la actuación más destacada del equipo. Con dos goles —un penal en el minuto 11 y un cabezazo en el 41, producto de un córner de Declan Rice— el delantero del Bayern de Múnich llegó a diez tantos en Copas del Mundo e igualó la marca de Gary Lineker, fijada entre los torneos de 1986 y 1990. El partido, frente a Croacia, terminó 4-2 para los Three Lions.

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Harry Kane recebendo uma camisa autografada de Ronaldo Fenômeno.



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Cómo terminó Harry Kane el partido contra Croacia

Al término del encuentro ante Croacia, el capitán inglés fue fotografiado con una cinta en la pantorrilla izquierda, lo que encendió las alertas del entorno de la selección. Sin embargo, según informó The Sun, Kane solo sufrió calambres, y tuvo el ánimo suficiente para ir al encuentro de amigos y familiares tras el partido.

En las funciones de prensa posteriores al encuentro, el propio delantero insistió en que se encontraba bien, aunque reconoció cierta incomodidad pasado un rato.

El técnico Thomas Tuchel también debió atender consultas sobre el estado físico de Declan Rice, quien fue sustituido en el minuto 72 por Morgan Rogers tras quejarse de molestias. “Declan señaló la parte baja de la espalda, la parte superior del isquiotibial y siente cierto malestar. No quería correr ningún riesgo. Era un momento para protegerle”, declaró Tuchel tras el pitido final. El seleccionador añadió que Rice lo tranquilizó al final del partido: “Me dijo que está bien. No es nada de lo que preocuparse”.

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De acuerdo con The Sun, tanto Kane como Rice tienen luz verde para el próximo partido de Inglaterra, frente a Ghana, el martes en Boston. Rice retomaría el entrenamiento completo sin inconvenientes, mientras que el capitán no presenta lesión de consideración.

El delantero del Bayern de Múnich fue elegido el mejor del partido tras registrar siete remates, cuatro más que cualquier otro jugador del encuentro (REUTERS/Hannah Mckay)

La actuación de Kane frente a Croacia respondió, además, al esquema que Tuchel diseñó para la selección inglesa. Flanqueado por Anthony Gordon y Noni Madueke como extremos, con Jude Bellingham como mediapunta, el sistema buscó potenciar las virtudes del delantero, tal como Tuchel hizo durante su etapa en el Bayern.

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Rogers, quien ingresó desde el banco en el tramo final, explicó ante The Sun que el cuerpo técnico establece pautas concretas para aprovechar las capacidades de Kane: “Tenemos patrones y reglas establecidas que implementamos como equipo porque conocemos sus cualidades”, señaló el mediocampista del Aston Villa.

El propio Kane reconoció ante la prensa que su forma de jugar evolucionó desde la llegada de Vincent Kompany al Bayern: “Habrá partidos en los que seré el número 9, el hombre objetivo. Y habrá momentos como hoy en los que me repliegue y construya y trate de sobrecargar el centro del campo, empezar la presión y ayudar al equipo en todo lo posible”, afirmó el delantero, según consignó The Sun. Con siete remates ante Croacia —cuatro más que cualquier otro jugador del partido—, Kane fue elegido el mejor del encuentro.

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El doblete ante Croacia también lo convirtió en el segundo inglés, junto a David Beckham, en marcar en tres Copas del Mundo distintas, y lo ubicó entre los candidatos a liderar la tabla de goleadores del torneo.