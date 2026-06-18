A través de una iniciativa propuesta por Argentina, la OEA designó el 27 enero como “Día Internacional en Memoria de las víctimas del Holocausto”

Placa de la Organización de los Estados Americanos

(Desde Washington, Estados Unidos) A través de una iniciativa encabezada por Argentina, la OEA aprobó por unanimidad una resolución que establece el 27 de enero como Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

En los fundamentos de la iniciativa, la resolución recuerda la posición institucional de la ONU que “condenó sin reservas cualquier negación del Holocausto como un hecho histórico, ya sea en su totalidad o en parte, e instó a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a rechazar cualquier negación de este tipo, junto con cualquier acción o declaración que distorsione o relativice los hechos históricos del Holocausto”.

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En este contexto, la iniciativa presentada por Carlos Cherniak -embajador argentino en la OEA- añadió:

“La educación y la investigación del Holocausto (son) herramientas insustituibles para combatir el antisemitismo, el racismo, la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia y discriminación, así como para prevenir futuros genocidios y atrocidades masivas”.

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El 27 de enero de 1945, tropas de la Unión Soviética liberan el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Las Naciones Unidas toman esa fecha histórica para recordar a los millones de seres humanos que fueron asesinados por el régimen nazi.

Y ahora, por un proyecto de la Argentina, habrá un tributo anual en la OEA para las víctimas del Holocausto.

Un grupo de niños y jóvenes prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz

La posición de la Argentina en la OEA refleja la mirada de Javier Milei sobre el nazismo, el Holocausto y la fuerte ola de antisemitismo global, tras los ataques terroristas de Hamas a Israel en octubre de 2023.

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La iniciativa del gobierno argentino fue aprobada por unanimidad, pero hubo un arduo trabajo diplomático para superar posiciones de países importantes en América Latina que mezclaban el Holocausto protagonizado por Adolfo Hitler y la actual situación en Medio Oriente.

Un trabajo de investigación de la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, pone en números la importancia de recordar a las víctimas de la maquinaria nazi.

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El informe sostiene lo siguiente:

- Aproximadamente el 83% de la diáspora judía mundial reside en las Américas.

-La encuesta Global 100 de ADL reveló que el 19% de los adultos en las Américas nunca ha escuchado hablar del Holocausto, evidenciando una alarmante brecha en el conocimiento histórico.

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-La misma encuesta encontró que solo la mitad de los adultos en las Américas reconocen la veracidad histórica del Holocausto en su totalidad

- De manera preocupante, entre quienes sostienen estas visiones distorsionadas del Holocausto, dos de cada tres (66%) también presentan niveles más elevados de antisemitismo, lo que subraya la estrecha relación entre la negación o distorsión del Holocausto y los prejuicios antisemitas.

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