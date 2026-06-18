El PRO publicó su diagnóstico más crítico sobre el modelo económico de Milei en medio de la tensión por el caso Adorni

Jaime Olivos1Mauricio Macri, en una foto de archivo, durante una cena de la Fundación Pensar, en 2025 (Jaime Olivos)

En paralelo al pedido público para que Manuel Adorni deje su cargo y la amenaza parlamentaria de acompañar los pedidos de interpelación al Jefe de Gabinete, prevista para el próximo 2 de julio con riesgo de moción de censura, el PRO hizo público en las últimas horas su informe más crítico sobre el modelo económico del gobierno de Javier Milei.

Con datos de INDEC, y una encuesta de la consultora Casa Tres, la Fundación Pensar, la usina de ideas del partido que preside Mauricio Macri, presentó un diagnóstico que contradice el relato oficial del derrame y propone una agenda propia para los sectores más golpeados por el actual esquema de crecimiento.

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Según el documento, los sectores intensivos en capital, recursos naturales y exportaciones —como energía, minería, agro y banca— experimentaron un crecimiento notable bajo la administración libertaria. El sector financiero, además, avanzó un 24,7% durante 2025, más de cinco veces el crecimiento del PIB total. El complejo petrolero-petroquímico exportó 11.772 millones de dólares, mientras la minería de oro, plata y litio sumó 5.818 millones en exportaciones, con incrementos de hasta 42% interanual.

Sin embargo, el PRO advirtió que estos logros conviven con realidades opuestas para el resto de la economía. Y detalló en el informe: la industria manufacturera creció solo 0,8% en 2025, muy por debajo del promedio general, y desde septiembre de 2023 hasta enero de 2026 se perdieron casi 73.000 empleos formales, de los cuales 43.000 corresponden a los últimos doce meses.

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A su vez, puntualizó que la construcción registró una caída de 88.000 puestos desde el pico de 2023, directamente relacionada con la paralización de la obra pública. Y agregó que el comercio minorista mostró ventas negativas entre enero y abril de 2026, con una baja acumulada de 3,5%.

“Desde el PRO no nos resignamos a creer que desde el Estado no podemos ayudar a aquellos sectores que hoy se están quedando atrás, como la industria y la construcción”, se afirmó en el documento de Pensar, que preside la exdiputada y exgobernadora María Eugenia Vidal. En esta línea, el partido volvió a reclamar la reactivación de la obra pública, algo que Macri menciona cada vez que puede.

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De manera puntual, en el PRO aseguran que los sectores que “sufren” el actual modelo económico son los sectores intensivos en empleo, pymes, mercado interno, obra pública, consumo popular y salarios: construcción, industria pyme, comercio tradicional, gastronomía masiva, empleo público, servicios personales, educación, salud y cultura.

Grafico de la Fundación Pensar (Grafico de la Fundación Pensar)

“De fondo no debemos preguntarnos si habrá ganadores y perdedores. Toda transformación económica los tiene. La verdadera pregunta es si el crecimiento será capaz de expandirse desde los sectores más dinámicos hacia el resto de la economía. Y cómo hacemos para que ello ocurra. Durante muchos años la respuesta kirchnerista fue la de subsidios, cerrar la economía y que todos paguen más caro. El resultado: un enorme freno a la productividad, la inversión y el crecimiento de largo plazo. La respuesta libertaria está más cerca del ‘la supervivencia del más apto’. El Estado garantiza una red mínima de contención social, sin que aún hayan mostrado un plan B para los perdedores”, se afirmó en el texto.

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Por otro lado, el informe incorpora el análisis del politólogo Andrés Malamud, quien define el modelo de Milei como un proyecto que prioriza la periferia territorial —la cordillera, la Patagonia, el mundo digital— sobre la Argentina pampeana y porteña. Según Malamud, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) funciona como herramienta política y económica al atraer a los gobernadores cordilleranos y dejar a Axel Kicillof, gobernador bonaerense, sin inversiones y con la carga política de los resultados.

“Si la estrategia del dirigente kirchnerista es la diferenciación, la de Milei es la responsabilización: cuando Buenos Aires se hunda, la culpa será del gobernador. Es la primera vez que un presidente se desentiende de la suerte de la mayor provincia argentina. Mejor dicho, no se desentiende: se frota las manos”, argumentó el politólogo.

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Por otro lado, Pensar difundió una encuesta de Casa Tres, realizada entre el 26 de mayo y el 3 de junio de 2026 sobre 2.859 casos. Según el estudio, el 83% de los argentinos tiene una imagen favorable de la industria nacional, y el 66% prefiere que el Estado proteja a los sectores que generan empleo frente a la competencia importada. Solo el 31% respalda una apertura económica irrestricta, mientras que el 50% opta por reducir impuestos y costos para competir sin cerrar la economía.

Este posicionamiento, sobre todo la elección de la fecha para difundir el informe, se desarrolla en paralelo a una escalada parlamentaria y comunicacional para evitar que el apoyo político a Milei que el partido amarillo ejerció hasta el momento signifique un respaldo a Adorni.

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En este marco, el Senado postergó ayer la sesión prevista para este jueves, luego de horas de tensión en torno a los pedidos de interpelación a Adorni. El acuerdo alcanzado en Labor Parlamentaria —en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel— fijó el jueves 25 de junio como fecha para aprobar el mecanismo de convocatoria al funcionario. El 2 de julio, el Jefe de Gabinete deberá comparecer ante la Cámara alta y enfrentar, antes de su informe de gestión, un proceso de interpelación que podría derivar en una moción de censura si no satisface a la oposición.

Es más, el PRO de Rosario fue más allá. La concejala Anita Martínez le pidió a Milei que evite concurrir con Adorni al acto del 20 de junio, en ocasión del Día de la Bandera. “Como bien sabe, la semana del 20 de junio es muy especial para nuestra ciudad. Cientos de niños de todo el país se acercan al Monumento para hacer su promesa y asumir un compromiso con nuestra bandera. Un compromiso sagrado que debe ser protegido y respetado por todos los argentinos”, indicó en una carta abierta.

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Y agregó: “Es por ello que le escribo esta carta, a fin de solicitarle que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no integre la comitiva que lo acompañará durante su paso por nuestra ciudad. Sería imprudente que los conflictos y los escándalos del presente, empañen un ritual tan valioso y noble como la jura a la bandera”.

Consultada en Infobae al Regreso, Martínez concluyó: “La verdad que Manuel Adorni da vergüenza; tiene que ser juzgado”.