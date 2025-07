Diego Santilli advirtió: “No hay espacio para que nos dividamos y por dos puntos nos gane el kirchnerismo”

Diego Santilli, diputado del PRO (Foto: Jaime Olivos)

A 48 horas del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional del PRO y principal impulsor de la alianza con La Libertad Avanza, Diego Santilli, hizo un llamado a la unidad de la oposición para evitar una nueva derrota ante el kirchnerismo. Sus declaraciones llegan luego de la salilda del intendente de Pergamino, Javier Martínez, del acuerdo electoral.

Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Santilli remarcó la importancia de un acuerdo amplio y reiteró su respaldo al oficialismo libertario: “Hemos sido consecuentes con lo que vinimos planteando desde el 10 de diciembre de 2023: acompañar al Presidente en el lugar que la sociedad nos puso. Es lo que estamos haciendo”.

Al abordar el clima previo al cierre de listas, Santilli reconoció que “siempre que se aproximan los cierres hay tensiones y especulaciones. No se puede negar”. Según su visión, la sociedad reclama un esfuerzo para que la oposición deje las diferencias de lado: “En la provincia de Buenos Aires nos piden que nos unamos porque no se puede seguir viviendo así, con inseguridad. Todos tenemos que poner y hacer esfuerzos, resignar posiciones”.

Santilli recordó la experiencia de 2021 como advertencia sobre los riesgos de la fragmentación opositora: “Cuando competimos en 2021 estaba claro que si no nos juntábamos podíamos no ganar y perder la oportunidad de cambio. En el 2021 pedí ir con La Libertad Avanza y no lo logramos. Creo que hubo mezquindades”.

Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, los armadores de LLA y el PRO

“En ese momento nuestro electorado fue dividido y hubo 10 puntos por afuera que logró Espert. Y ahí dije que teníamos que ir juntos porque si no ganaba Kicillof. Así fue: ganó Kicillof y, si juntabas las tres boletas opositoras, le ganábamos”, recordó.

Ante el escenario actual, sostuvo: “No hay espacio para condenar de nuevo a los bonaerenses a este desastre. Salimos terceros, no podemos hacer de nuevo lo mismo”.

Santilli manifestó su disposición total ante el proceso electoral: “Estoy a disposición para acompañar en septiembre, octubre o sin ser candidato. Acompañando a todos los candidatos y votando lo que el Presidente necesita. Voy a militar la boleta, esté o no esté”.

Y sintetizó: “No hay espacio para que nos dividamos y de repente por dos puntos te termine ganando el kirchnerismo. Es otra frustración más para la gente”.

Este miércoles, el intendente de Pergamino, uno de los 13 jefes comunales del PRO, decidió romper el acuerdo electoral con La Libertad Avanza en su municipio. “Ayer lo hablé con (Cristian) Ritondo, (Diego) Santilli y (Guillermo) Montenegro; saben que acá era insostenible el acuerdo con esta gente, votaron todo con el kirchnerismo; son zurdos”, señaló a Infobae.

Javier Martínez, intendente de Pergamino

Martínez, cercano al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantenía una relación tensa con los delegados de LLA para negociar las listas municipales. Inclusive, ya había alertado a las autoridades del PRO su descontento porque, aseguró, le pidieron “el 70% de las listas”. El intendente, además, formalizó su incorporación al espacio “Hechos”, liderado también por referentes de San Nicolás como Manuel Passaglia y Paula Bustos, para competir en la Segunda Sección.

“Pergamino y San Nicolás son ejemplos de gestión en la provincia. Ahora es momento de unir esfuerzos con quienes comparten nuestra manera de trabajar y mostrar resultados. Con Manuel Passaglia y Paula Bustos vamos a competir en estas elecciones desde un lugar claro: al kirchnerismo no se le gana discutiendo, se le gana con hechos. Nuestros vecinos necesitan más de nuestra gestión que de nuestras discusiones”, indicó el jefe comunal a través de las redes sociales.

A su vez, agregó: “Nuestros municipios han sido líderes en la reducción del empleo público por habitante, han sostenido sistemáticamente el superávit fiscal, eliminamos tasas y cada vez hacemos más obras para los vecinos. Esa es la manera en la que trabajamos, y eso es lo que defendemos. La forma en que hemos resuelto los problemas de la ciudad nunca tuvo ideología. El pavimento, las obras, el crecimiento de la industria, el sostenimiento de la salud y la seguridad son temas esenciales. Requieren gestión, responsabilidad y compromiso”.