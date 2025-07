Kicillof delinea los tiempos de su campaña: polarización con Milei y un acto en cada sección electoral

Axel Kicillof ya está en modo campaña. Actividades de gestión, armado de listas y diseño de actos políticos

Mientras la mesa política de Fuerza Patria intenta sumar acuerdos en las reuniones diarias que protagonizan, Axel Kicillof empezó a delinear la parte de la campaña que le tocará protagonizar una vez que el cierre de listas quede en el camino.

El gobernador bonaerense tiene pensando protagonizar una agenda marcada por la gestión hasta mitad de agosto. Y en las tres semanas previas a la elección (7 de septiembre), encabezará un acto grande y con musculatura política en cada una de las ocho secciones electorales que tiene la provincia.

El discurso será el mismo que hasta aquí, pero repetido en más oportunidades, para diferentes públicos y por vías de comunicación distintas. Kicillof va a estar muy encima de la campaña. Activo, en movimiento, en la calle y con anuncios vinculados a la gestión.

Buscará reforzar el contraste de los modelos económicos. De un lado Milei, del otro él. El Estado presente frente a la demonización del rol estatal. Por eso dedicará gran parte de la campaña a mostrar lo que considera que se puede hacer teniendo una concepción distinta del Estado respecto a la que tiene el gobierno libertario.

El Gobernador junto a Gustavo Barrera. El intendente de Villa Gesell es uno de los dirigentes del interior más cercanos al mandatario

Una muestra de ese formato de campaña se verá con claridad hoy, cuando el Gobernador visite Villa Gesell junto a los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura), Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo a la Comunidad) y Cristian Cardozo (Deportes).

Acompañado por el intendente local, Gustavo Barrera, estará presente en la habilitación de un tramo de la ruta 11, entregará viviendas y escrituras, y encabezará la inauguración de una cancha de hockey, donde entregará kits deportivos. Todos los días algo nuevo. Esa es la idea con la que se trabaja en La Plata para las siete semanas que habrá de campaña pura hasta el momento de la elección.

Junto a la ex titular de la ANSES Fernanda Raverta, Barrera aparece como una opción posible para encabezar la boleta de candidatos a senadores por la Quinta sección electoral. Del lado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) también se asoman el ex intendente de Mar del Plata Gustavo Pulti y el ex jefe comunal de Mar Chiquita Jorge “Pitingo” Paredi.

Este jueves Kicillof tendrá actividades en La Plata junto al intendente local, Julio Alak. Allí estará en la inauguración de una planta de energía renovables, después va a inaugurar el mercado bonaerense dentro del mercado regional de La Plata, entregará escrituras de viviendas y recorrerá obras en la República de los Niños.

Kicillof encabezará un acto político en cada una de las ocho secciones electorales de la provincia

A esa agenda de gestión, Kicillof le sumará los actos políticos en los últimos veinte días. Lo que aún no está definido es si compartirá protagonismo con dirigentes de La Cámpora, con los que mantiene una relación distante y fría. En cada sección lo lógico es que estén los candidatos locales. Los que se sabrán con claridad recién en las primeras horas del domingo. La letra chica del plan de acción todavía no está definida.

En lo que respecta al armado de listas, las negociaciones mantienen su curso normal en la mesa que integran Carlos Bianco, Gabriel Katopódis, Sebastiáni Galmarini, Rubén “Turco” Eslaiman, Facundo Tignanelli y Emmanuel González Santalla. Se avanzó pero poco. A paso lento.

En el peronismo advierten que la jornada del sábado será agotadora y durará hasta la medianoche. La intención es cerrar un acuerdo integral donde se definan las listas de los 135 municipios, las de las ocho secciones electorales y la lista de diputados nacionales por la provincia. Un paquete entero acordado en un 100% por los tres sectores con más peso en la mesa donde se toman las decisiones.

Si bien hay rispideces, la negociación se está llevando adelante en buenos términos. El problema central de estas horas es lograr una lista de unidad en los 135 municipios. Hay complicaciones con el reparto en las listas y con quiénes integran los ligares donde los candidatos tienen posibilidad real de ingresar a la Legislatura.

Los seis dirigentes que llevan adelante las negociaciones para cerrar las listas en toda la provincia

Es complejo el armado en algunas localidades del conurbano, en los lugares donde no gobierna el peronismo, pero, sobre todo, en varios municipios del interior, donde los concejos deliberantes son más chicos y los lugares entrables se reducen a tres o dos candidatos.

Entonces, en un cierre de listas donde deben estar representados el MDF, el cristinismo y el Frente Renovador, sumado a lo que quiere poner en cancha el intendente local, la cuenta no cierra. La oferta es inferior a la demanda. Para sellar el acuerdo hace falta llevar a cabo una ingeniería donde el equilibrio es la clave. Lo que un sector no tiene en un municipio, lo tiene que tener en el otro.

Son compensaciones permanentes. De eso se trata la tarea de llegar a un acuerdo sin que la sangre llegue al río. Y en el medio deben evitar las chicanas, frenar los pases de facturas y contener los egos. Complejo.

En el peronismo sobrevuela, en forma permanente, que la tregua conseguida una semana atrás durará hasta que culmine el proceso electoral. Ni más ni menos. Después todo volverá a la normalidad. A una interna que no está saldada.

Una historia de liderazgos y poder. De renovación y peleas.