Los ausentes de la marcha en apoyo a Cristina Kirchner: faltazo de gobernadores y de la dirigencia de la CGT

Maximiliano Luna

La masiva marcha a Plaza de Mayo, que congregó ayer a una multitud de militantes, organizaciones políticas, sindicales y sociales y seguidores de Cristina Kirchner que repudiaron el fallo de la Corte Suprema, dejó explícito el primer anillo de alianzas que puede esperar la expresidenta en su pelea contra la condena que la recluyó en prisión domiciliaria y la inhabilitó a perpetuidad a ejercer cargos públicos. Con notables presencias, como los dirigentes de la primera plana de lo que fue la experiencia del Frente de Todos, el acto reveló notables ausencias. Algunas esperadas, y otras no tanto.

Este martes, los seis gobernadores afines a Unión por la Patria le hicieron llegar su solidaridad a Cristina Kirchner en la reunión en la sede del PJ nacional. Quienes rechazaron la sentencia por la “causa Vialidad” son Axel Kicillof (PBA), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Sin embargo, de ese grupo curiosamente solo estuvieron en las calles los dos que pusieron en entredicho el liderazgo de CFK. Se movilizó Axel Kicillof, que puso pausa a sus diferencias con La Cámpora y el kirchnerismo, y se encolumnó junto a los intendentes encuadrados en su agrupación “Movimiento Derecho al Futuro”. Por su lado, participó el riojano Ricardo Quintela, quien enfrentó a CFK en la interna del Partido Justicialista. El gobernador norteño, incluso, se mostró muy activo en su provincia, y llamó a una movilización en la plaza céntrica del monumento a Güemes en apoyo a Cristina Kirchner.

El resto de los gobernadores peronistas faltaron y decidieron continuar con su agenda en sus distritos. El histórico leal Gildo Insfrán estuvo en la localidad de Las Lomitas, para inaugurar obras públicas. Sergio Ziliotto estuvo en una jornada de concientización y sensibilización contra el trabajo infantil y adolescente. El santiagueño Gerardo Zamora apenas compartió un posteo de la movilización a Plaza de Mayo, y Gustavo Melella evitó ayer referencia alguna a la concentración. Permaneció en el distrito patagónico, con una actividad institucional.

El gobernador Axel Kicillof, junto al "Movimiento Derecho al Futuro"

Tampoco los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) como Osvaldo Jaldo (Tucumán). Ambos estaban alejados de la conducción del kirchnerismo, y desde el inicio de la gestión tejieron una estrategia de diálogo y cercanía con el gobierno de Javier Milei. Su ausencia era previsible, si bien había dejado un pequeño margen de duda Jalil, porque expresó su rechazo a la condena a Cristina Kirchner.

Se podría aventurar que los peronistas del interior y sus gobernadores apenas estuvieron representados por los bloques legislativos en el Congreso. Una columna de senadores y diputados nacionales se trasladó a pie hacia la plaza. Entre ellos estuvieron José Mayans (Formosa), Lucía Corpacci (Catamarca), Pablo Yedlin y el exgobernador Juan Manzur (Tucumán), Germán Martínez (Santa Fe), acompañados por Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Cecilia Moreau y Leopoldo Moreau, entre otros. Se mostró además muy activo en la movilización el chaqueño Jorge Capitanich, ex gobernador y exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

La ausencia más resonante, pero también esperada, fue la de la mayoría de la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), que no se siente identificada con el kirchnerismo. La central obrera se había expresado en apoyo a la expresidenta Cristina y convocó a la protesta, dejando la “libertad de acción” a sus sindicatos integrantes, pero los jefes sindicales con mayor influencia en la entidad evitaron movilizarse y poner a disposición su estructura con afiliados y cuadros. Hay una historia reciente de malestar de la dirigencia sindical, que le achacan “destratos” al sector de CFK.

El gobernador riojano Ricardo Quintela (Fotografía: Maximiliano Luna)

Faltaron las banderas del sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano, y de Sanidad, de Héctor Daer. Los históricos referentes de los “gordos” e independientes” como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y Armando Cavalieri (Comercio), Jorge Sola (Seguros) y Julio Piumato (UEJN) tampoco acompañaron. En las redes sociales de los principales gremios no se vio actividad vinculada a la concentración. El primer síntoma de esta falta de acompañamiento fue la ausencia a la reunión del PJ, que se había convocado el martes.

Las diferencias en el movimiento obrero, con relación al apoyo a Cristina Kirchner, se correlacionan con la postura de confrontación o de negociación que asumen frente al Gobierno. Frente a las inasistencias, las columnas más nutridas que forman parte de la CGT fueron las de la Unión Obrero Metalúrgica (UOM), de Abel Furlán, que impulsó en los últimos días cortes de autopistas en rechazo a la condena judicial, y las del gremio metalmecánico SMATA, que encabeza Ricardo Pignanelli. También La Bancaria, de Sergio Palazzo, el sindicato de encargados de edificios (SUTERH), de Víctor Santa María, y el sindicato de la televisión SATSAID.

Fotografía: Maximiliano Luna

Otros sindicatos que asistieron fueron las dos CTA, con la participación de Hugo Yasky, Roberto Baradel y Daniel Catalano (ATE). Los gremios educativos enviaron representantes de CTERA y SUTEBA; de las federaciones universitarias y también hubo convocatoria de la actividad de prensa, con Sipreba.

Frente a la concentración, la convocatoria a Plaza de Mayo pudo reunir en torno al rechazo a la inhabilitación de Cristina Kirchner a actores nuevos que no formaban parte de su tradicional espectro de apoyos del peronismo, como sectores del Frente de Izquierda, el Nuevo MAS, o “Principios y Valores”, de Guillermo Moreno. En el caso de la izquierda, se trata de un respaldo que no necesariamente tendrá efectos electorales. Por su lado, los movimientos sociales y los intendentes del conurbano bonaerense se mantuvieron encolumnados, a pesar de las diferencias. En ese intento, las ausencias de la jornada reflejan que no se logró consolidar y activar a sectores políticos y sociales que integraron, en el pasado reciente, las filas del Frente para la Victoria y del Frente de Todos, y que permanecerá el estado deliberativo sobre el rumbo de la oposición.