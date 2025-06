Marcha a Plaza de Mayo por la condena a Cristina Kirchner, en vivo: la Policía controla los micros que llegan a CABA

El Gobierno evita hablar de Cristina Kirchner y se muestra con agenda propia, pero monitorea las movilizaciones Las autoridades nacionales realizan anuncios sin mencionar la situación de la ex presidenta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estará pendiente desde temprano de las marchas para evitar disturbios

La Casa Rosada estará totalmente vallada

Desde que se conoció la condena contra Cristina Kirchner, el Gobierno no solamente evitó pronunciarse al respecto, al menos por las vías institucionales, sino que impulsó una agenda propia alejada de las cuestiones partidarias, con anuncios en los que no se mencionó la situación de la ex presidenta.