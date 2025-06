Massa y la oposición hicieron caer la sesión para votar las reelecciones indefinidas para legisladores en PBA

En un recinto vacío, la Legislatura bonaerense no tuvo quórum para tratar la reelección indefinida de los legisladores

Nuevamente, el bloque de Unión por la Patria en el Senado bonaerense no consiguió el quorum para votar el proyecto de reelecciones indefinidas para legisladores en la provincia de Buenos Aires. El plan del kirchnerismo era avanzar con el texto este jueves y para ello debía conseguir tres aliados. Los obtuvo, pero dentro del bloque la senadora que responde a Sergio Massa, Sofía Vanelli, se ausentó de la sesión y todo se hizo cuesta arriba.

El bloque de la UCR, el PRO y La Libertad Avanza optaron por no bajar al recinto y de esta forma el tiempo transcurrió hasta que finalmente la sesión terminó cayéndose. La decisión de estos legisladores fue criticada fuertemente por la jefa del bloque oficialista, Teresa García. “Es triste que la oposición no esté sentada como un acto de extorsión. Se podía tener diferencias, pero nunca un lugar donde la oposición se escondiera sin dar la cara para discutir las cosas que hay que discutir. Había un montón de proyectos para votar”, dijo la legisladora, que impulsaba el texto de reelecciones indefinidas para legisladores junto a un grupo de senadores que responden a los intendentes del Conurbano, encolumnados detrás de Cristina Kirchner.

El bloque oficialista había logrado ordenarse internamente, luego del ruido que generado por la presentación del proyecto de ley de la senadora que responde al gobernador, Ayelén Durán, que iba en el mismo camino que el que se pretendía aprobar este martes y que cuenta con dictamen favorable de la comisión de Legislación General. La diferencia es que el proyecto de Durán incluía a los intendentes en la posibilidad de ser reelectos indefinidamente y que fue presentado a horas de que el proyecto del kirchnerismo que solo limita la reelección indefinidamente a legisladores estaba a punto de ser aprobado. En ese momento, en el cristianismo leyeron esa jugada como una acción para trabar la negociación.

La suma total daba 23 presentes y se requerían de 24 para avanzar en la iniciativa.

Este martes —con los palcos históricamente destinados a la prensa cerrados por segunda vez consecutiva— casi todos los integrantes del bloque de Unión por la Patria bajaron a dar quorum. Incluida la senadora Durán y el senador Pedro Borghini que forman parte del espacio de Axel Kicillof. Quien se ausentó fue la senadora oficialista Sofía Vanelli. Su no presencia fue clave para bloquear el quorum. Vanelli integra el Frente Renovador de Sergio Massa. En la tarde este martes había adelantado su decisión de no acompañar la iniciativa que estaba a punto de ser discutida.

“La sesión de hoy atrasa. Tomé la decisión de no asistir. ¿En lugar de discutir los problemas reales de las y los bonaerenses, estamos debatiendo las rerere… de legisladores? No entendieron nada. Votar a favor solo nos pone más lejos de la gente. Quienes votan a favor —o dan quorum para— de eliminar los límites a las reelecciones no representan a la gente, se representan a sí mismos. Ser parte de esta maniobra es ser cómplice de la decadencia política en la que estamos. La política necesita más renovación, no menos”, posteó en sus redes en la previa al encuentro legislativo.

El tuit de la senadora bonaerense Sofía Vannelli

Los legisladores de Kicillof iban a dar quorum y luego abstenerse de la votación. No iba a ser impedimento la abstención, ya que el proyecto contaba con despacho de comisión y solo se necesitaban la mitad más uno de los presentes. En Gobernación, sin embargo, apuestan a que se termine tratando el proyecto que giró Kicillof con la firma de Durán. Es, también, un guiño y respaldo hacia los intendentes.

En tanto que los Senadores de la UCR + Cambio Federal, PRO, Derecha Popular y LLA no bajaron al recinto. El titular del Bloque de Senadores UCR + Cambio Federal, Agustín Maspoli, remarcó que el proyecto de reelecciones indefinidas “son iniciativas que contribuyen a alejar a la política de la gente. Las prioridades deberían estar en buscar soluciones a los grandes problemas que tiene la provincia en materia de inseguridad, educación y salud”.

Además, el jefe del bloque del radicalismo remarcó que lamentaba “que quieran chicanear a la oposición por el tratamiento de proyectos que evidentemente no están en la agenda del oficialismo. Hemos tenido varias sesiones y no han mostrado predisposición para avanzar en los temas que realmente nos importan a los bonaerenses”.

El cristinismo espera poder avanzar con el proyecto que requiere de mayoría simple

Al bloque del oficialismo lo acompañaron los tres integrantes de la bancada Unión, Renovación y Fe. La suma total daba 23 presentes y se requerían de 24 para avanzar en la iniciativa.

Desde esa bancada aseguraron que las discusiones políticas tienen que darse en el recinto, y ahí votar de forma afirmativa o negativa, pero bajar a discutir. “A este ritmo van a dejar al Senado paralizado”, consideraron desde la bancada de los libertarios dialoguistas. Como contó Infobae, desde el kirchnerismo seguirán insistiendo con el proyecto, ya que tiene despacho de comisión y solo requiere la aprobación vía mayoría simple.