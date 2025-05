Reelección indefinida en PBA: quiénes son los intendentes y los legisladores que no se podrían volver a postular

En medio de la interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, esta semana se coló el debate para las reelecciones indefinidas en la Provincia de Buenos Aires. La ley actual, votada en el gobierno de María Eugenia Vidal, acota los mandatos a dos períodos consecutivos para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires. O sea, un máximo de 8 años consecutivos. Sancionada en 2016, la ley 14.836 tuvo el aval del Frente Renovador, y establece que los funcionarios deben esperar obligatoriamente, al menos, un mandato antes de postularse para el mismo cargo. Eso es lo que ahora está en discusión nuevamente en la Legislatura bonaerense.

A diferencia de otras jurisdicciones, la Constitución de la Provincia no precisa la cantidad de veces que un funcionario o legislador puede ser reelecto, lo que deja la regulación en manos de los senadores y diputados del distrito.

En 2021, la norma se reformó para no que rija retroactivamente y explicitó que el primero de los dos mandatos consecutivos permitidos fuera el que comenzó en 2017, en el caso de los legisladores, y 2019, en el caso de los intendentes. Y especificó que un mandato iniciado en 2021 se computaría como primer período, solo en el caso que no haya ejercido un mandato inmediato anterior.

Esa modificación - plasmada en la ley 15.315 - habilitó a los intendentes una nueva reelección en 2023, en muchos casos, la segunda, y postergó la prohibición de un nuevo mandato para las elecciones legislativas de 2025, y de intendentes en 2027.

El Senado bonaerense tenía previsto tratar la reelección indefinida de legisladores el pasado jueves

Sin embargo, a mediados de abril pasado, ingresó un proyecto impulsado por senadores provinciales cercanos a Cristina Kirchner, para habilitar nuevamente la reelección indefinida de los legisladores bonaerenses. Tanto en el Senado como en la Cámara baja bonaerense, la ex mandataria tiene su base de poder en la Provincia, ya que son mayoría los legisladores del bloque oficialista de Unión por la Patria que le responden.

Lo firmaron Luis Vivona, vicepresidente 1ro del Senado, y Teresa García, mano derecha de la ex presidenta en esa Cámara, junto a otros diez senadores kirchneristas. La iniciativa cita como fundamento que la reforma de la constitución provincial de 1994, no puso tope a las reelecciones.

El proyecto obtuvo dictamen de Comisión de Legislación General el último 30 de abril y estaba previsto que se apruebe el jueves pasado en el recinto. Pero el lunes ingresó otro que impulsa la senadora del sector de Kicillof Ayelén Durán, que incluye a los intendentes en la posibilidad de reelección. La jugada fue leída como un gesto del gobernador a los intendentes que vienen apoyándolo en su enfrentamiento con Cristina Kirchner, y sostienen ese reclamo por lo bajo, de cara a las elecciones de 2027 en la que se elegirán cargos ejecutivos.

Pero por falta de acuerdo entre el sector de Kicillof y el cristinismo, la sesión del jueves se suspendió porque no estaban los votos para sumar la propuesta de incluir a los intendentes en el proyecto a aprobar. En el entorno de la ex mandataria deslizaron no querer “hacerle ese favor” al gobernador frente a los jefes comunales ahora, antes de las elecciones provinciales de septiembre y las nacionales de octubre, ya que aún hay tiempo porque los jefes comunales se renuevan en dos años.

En cambio, para los legisladores provinciales, los tiempos urgen, ya que el cierre de listas para los comicios locales es el próximo 19 de julio. La disputa por estos dos proyecto en pugna sigue abierta.

El gobernador Kicillof adelantó las elecciones provinciales, en contra de los deseos de la ex presidenta Cristina Kirchner

Según el relevamiento realizado por Infobae, suman 82 los intendentes bonaerenses que no podrían presentarse para un nuevo período consecutivo en los comicios de 2027.

En tanto, de mantenerse la actual normativa, los legisladores provinciales que no podrían volver a presentarse son 21: 9 senadores y 12 diputados bonaerenses.

Del bloque de senadores del PRO, la ley le limitaría una nueva postulación este año a Aldana Ahumada. De la bancada UCR- Cambio Federal, la actual norma alcanza a Agustín Maspoli, Flavia Delmonte y Alejandro Celillo. De Unión por la Patria, los que no podrían volver a postularse como senadores en 2025 son el propio Vivona, autor del proyecto, Gustavo Soos, María Elena Defunchio y Gabriela Demaría. En tanto, del bloque de La Libertad Avanza, la limitación alcanza a Daniela Reich, mujer del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien recientemente pegó el salto desde el PRO a las fuerzas libertarias.

De los diputados bonaerenses, no podrían presentarse para un nuevo período Facundo Tignanelli, muy cercano a Máximo Kirchner y actual presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP). Tampoco el peronista Carlos “Cuto” Moreno, vicepresidente 2do de la Cámara, ni sus colegas de bancada Fernanda Díaz, Susana González, Mariana Larroque y María Fernanda Bevilacqua.

Del PRO, hoy están alcanzados por la prohibición de una segunda reelección Matías Ranzini, presidente del bloque del partido amarillo; Adrián Urreli, vicepresidente 1ro de la Cámara; y el actual intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, quien actualmente está siendo reemplazado por María Belén Malaisi, al estar en uso de licencia en su banca de diputado provincial, con mandato hasta diciembre de este año. De la UCR - Cambio Federal, no pueden volver a postularse Emiliano Balbín y Anahí Bilbao; y de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin Moro, presidente de esa bancada.

Los intendentes que no tienen reelección

En cuanto a los 135 intendentes que hay en la provincia de Buenos Aires, si no se deroga la norma vigente, no se pueden presentar a una nueva reelección un total de 82 intendentes, o sea el 60% del total.

De esa cifra, 53 son de Unión por la patria; 16 de la UCR; 7 del PRO; 3 vecinales; uno de Encuentro Republicano Federal que ingresó por Juntos por el Cambio; otro de un partido vecinal aliado de Juntos; y otro es un ex PRO que recientemente se pasó a la LLA.

Los jefes comunales de GBA

De Gran Buenos Aires, hay 30 jefes comunales inhabilitados para un nuevo período partir de 2027 sobre un total de 40, entre ellos varios caudillos peronistas del Conurbano bonaerense.

Se trata de Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Fabian Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas), Mario Secco (Ensenada), Ariel Sujarchuk (Escobar), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), Andrés Watson (Florencio Varela), Javier Osuna (General Las Heras), Mauro García (General Rodríguez); Fernando Moreira (San Martín), Mario Ishii (José C. Paz), Fernando Espinoza (La Matanza), Leonardo Boto (Luján), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Lucas Ghi (Morón), Federico Achaval (Pilar), Blanca Cantero (Presidente Perón), Mayra Mendoza (Quilmes), Juan Andreotti (San Fernando), Nicolás Mantegazza (San Vicente), y Julio Zamora (Tigre).

Del PRO, está inhabilitado hoy para un nuevo mandato Sebastián Abella (Campana) así como el hoy libertario Diego Valenzuela, ex macrista del sector de Patricia Bullrich. Tampoco puede ir por un nuevo mandato Jaime Méndez (San Miguel), quien fue reelecto en 2023 por Encuentro Republicano dentro de la alianza Juntos y se referencia en el senador provincial Joaquín de la Torre.

Procesamiento de datos y visualizaciones: Daniela Czibener