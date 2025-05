“No son los resultados que esperábamos”: optimismo inicial, silencio y aplausos en el búnker de Lula Levy

Levy se lamentó por no haber entrado a la Legislatura en el búnker en Costa Salguero (Gentileza Evolución)

Dos aplausos se escucharon este domingo en el búnker de Evolución, que lleva obtenidos el 2,31% de los votos en las elecciones legislativas de la Ciudad que se llevaron a cabo este domingo. Los dos aplausos fueron para Lula Levy, la principal candidata de esa lista cuyo máximo referente político es el senador Martín Lousteau: uno fue cuando llegó al búnker en Club Morocco, un boliche en Costa Salguero, y el otro fue para acompañarla en medio de lo que sobre el escenario llamaron “resultados que no eran los esperados”. En criollo, un caudal de votos que no alcanzó para conquistar al menos una banca en la Legislatura porteña.

“Sigo pensando que la mejor candidata de todas las que hubo hoy es Lula Levy y quiero decir que todos ustedes trabajaron por y para la gente. Este es un equipo que se la pasó pensando propuestas y soluciones para la gente, y eso lo hicieron personas que no sabían si iban a ser candidatos o no. La buena política la hace gente que trabaja todos los días por la gente sin pensar en candidaturas, por eso les quiero agradecer”, les dijo Lousteau a quienes habían llegado hasta el búnker.

El máximo dirigente de Evolución también sumó: “Este resultado tiene mucho que ver con la polarización y el humor social o, en todo caso, con mi responsabilidad. Les pido que sigamos trabajando para que la próxima vez que esta generación se presente a una elección pueda reírse de los resultados de esta noche”.

Un rato antes, al entrar al búnker junto a su pareja, Carla Peterson, Lousteau había dicho: “Estamos optimistas. Todavía no tenemos ningún resultado, pero estamos optimistas”. Evolución no había contratado ningún boca de urna y estaba a la espera de la primera información del escrutinio.

Martín Lousteau

En Club Morocco estaban, entre otros, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la diputada Carla Carrizo, y el dirigente radical Daniel Angelici. Sobre el escenario, no sólo estaban Levy y Lousteau sino también Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA y ex diputado nacional por la UCR, y Martín Ocampo, procurador de la Ciudad y presidente de la UCR Capital. Además, estaban Facundo Cedeira y Jessica Barreto, segundo y tercera respectivamente en la lista que este domingo no logró ninguna banca en la Legislatura.

Un casi silencio y una cortina

Negra, suave y pesada. Así era la cortina que separó durante toda la tarde de este domingo a los periodistas que habían ido a cubrir lo que pasara en el búnker de Evolución de todo lo que pasó en el búnker de Evolución. No hubo forma de ver las caras, los gestos, la expectativa de antes de los resultados y la tristeza cuando hubo cómputos oficiales. Apenas el audio de lo que pasaba sobre el escenario desde un parlante lejano y el desafío de reconocer la voz de quien estuviera hablando.

“No va hablar nadie con la prensa ni tampoco sobre el escenario”, explicaron desde la organización unos minutos después de que se conocieran los primeros resultados oficiales. Enseguida, en contra de esa información, el micrófono se abrió y sí hubo algunas palabras para quienes se habían acercado al búnker.

Ocampo fue el primero en poner en palabras el clima allí dentro: “No son los resultados que esperábamos”. Esa misma fórmula repetirían, con apenas alguna variante, Levy y Lousteau. “Hay que seguir trabajando, los convoco a todos a seguir trabajando para sostener los valores de la UCR de cara a las elecciones de octubre”, dijo el procurador de la Ciudad, y pidió el segundo y último aplauso para la candidata, que con 29 años fue la más joven en encabezar una lista en este domingo electoral.

“Vamos a meter leyes”

“Esta banda militando le gana a cualquiera”, arengó Levy después de haberse lamentado por los resultados pero intentando sostener a quienes habían ido al búnker “a bancar”. “Con los legisladores que ya tenemos vamos a meter la Ley de Educación que pensamos para esta campaña y las propuestas que tenemos en seguridad porque nos rompimos el culo por esas propuestas”, sumó la candidata de Evolución.

Lula Levy votó antes de las 9 de la mañana en el Lenguas Vivas (RS Fotos)

Este jueves, en su cierre de campaña en el Teatro Vorterix, la ex presidenta de la FUBA había conversado con Infobae sobre cuáles serían las tres propuestas que llevaría primero a la Legislatura en caso de acceder a una banca. “Tenemos una Ley de Educación que queremos priorizar, que plantea sala de tres obligatoria para achicar la desigualdad entre el sur y el norte de la Ciudad, un equipo interdisciplinario con psicólogo, psicopedagogo y trabajador social en cada escuela, un plus salarial para docentes de zonas vulnerables porque muchas veces enseñar allí implica más esfuerzo, el uso responsable de pantallas, y abrir una escuela de oficios y tecnología”, había explicado.

También se había referido a las ideas de su lista sobre seguridad: “Proponemos paradas de colectivo seguras, con más iluminación, más presencia policial, lo mismo que más seguridad en trenes y subtes en horarios y zonas estratégicas. Es importante que sea en las zonas que se requiere. La Ciudad tiene el Mapa del Delito, que lo desarrolló Evolución, pero todo lo que implementa Jorge Macri lo implementa mal. Es indiferente en las políticas que implementa porque le falta el complemento de la realidad”, describía Levy hace algunos días.

No podrá llevar personalmente las propuestas a la Legislatura, pero aseguró en su búnker que los legisladores de Evolución que ya tienen su banca en el recinto de la Ciudad serán los encargados de impulsar esas ideas.

“Cuando perdemos una elección se abre el espacio para reflexionar y un espacio de pertenencia para seguir trabajando en resolver los problemas de la gente”, dijo Lousteau este domingo. Agradeció una vez más a Levy, a los demás candidatos de la lista y quienes se habían acercado al búnker en la Costanera Norte de la Ciudad. Después, alguien puso música para que el salón no quedara en silencio. Pero no muy alta: no había nada para festejar.