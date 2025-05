Lula Levy cerró su campaña junto a Lousteau: “Todo lo que hace Jorge Macri lo implementa mal”

En el centro, Lula Levy, la candidata más joven de estas elecciones, junto a Martín Lousteau, su impulsor político. Foto: gentileza Evolución

Fue la única vestida del fucsia que forma parte del logo de Evolución sobre el escenario. Los demás, candidatos que siguen debajo suyo en esa lista de candidatos y Martín Lousteau, su padrino político, vestían de negro. Es que Lula Levy, primera candidata a legisladora porteña por Evolución para las elecciones de este domingo, debía protagonizar el acto de cierre de su campaña este miércoles en el Teatro Vorterix. Y el buzo fucsia que la acompañó durante estas semanas en sus recorridas callejeras también la acompañó en el acto, con el QR que invita a conocer las propuestas que quiere llevar a la Legislatura porteña si consigue una banca.

“Este es el inicio de una nueva generación en la política, una generación que trae una nueva manera de hacer política y que piensa y sueña una nueva ciudad”, alentó a su público desde el escenario. Debajo, había militantes de su misma generación -Levy tiene 29 años, es la candidata más joven entre quienes encabezan boletas este domingo- y de más de 60 años, con la boina radical puesta.

Justo después de un acto breve que terminó con una “lluvia de propuestas” -papelitos con el QR impreso con todas las ideas que Evolución asegura que llevará a la Legislatura-, Levy, ex presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de la FUBA, conversó con Infobae.

“Uy, es difícil elegir cuáles serían las tres primeras propuestas que llevaría a la Legislatura, porque realmente tenemos muchas”, empezó a responder ante la pregunta de este medio. Y siguió: “Empezaría por nuestra propuesta de legislación sobre educación, que plantea sala de tres obligatoria para achicar la desigualdad entre el sur y el norte de la Ciudad, un equipo interdisciplinario con psicólogo, psicopedagogo y trabajador social en cada escuela, un plus salarial para docentes de zonas vulnerables porque muchas veces enseñar allí implica más esfuerzo, el uso responsable de pantallas, y abrir una escuela de oficios y tecnología”.

Levy fue presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de la FUBA

Sumó las otras dos que priorizaría en caso de asumir como legisladora porteña en diciembre de este año. “La seguridad nos preocupa a todos. Yo me muevo mucho en colectivo y en subte y a la noche muchas veces me pido un Uber porque me da miedo. Proponemos paradas de colectivo seguras, con más iluminación, más presencia policial, lo mismo que más seguridad en trenes y subtes en horarios y zonas estratégicas. Es importante que sea en las zonas que se requiere. La Ciudad tiene el Mapa del Delito, que lo desarrolló Evolución, pero todo lo que implementa Jorge Macri lo implementa mal. Es indiferente en las políticas que implementa porque le falta el complemento de la realidad”, sostuvo.

Levy también priorizaría la exención del ABL a quienes paguen un alquiler por debajo del millón de pesos, “lo que ayudaría a registrar alquileres y aliviaría el bolsillo de quienes más lo necesitan”, según describe. E impulsaría una ley en la que, cada cuatro años, los vecinos de la Ciudad voten la continuidad o no de las empresas que tengan la concesión de la limpieza de sus calles.

“Hay que esperar el escrutinio. Vi encuestas de todo tipo. En las que entro yo sola, entramos los dos o los tres primeros candidatos de la lista, o en la que no entra nadie. Por eso hay que esperar a que estén los resultados”, le dijo la candidata a Infobae ante la consulta sobre la expectativa respecto de las posibilidades de efectivamente llegar a la Legislatura.

Levy, que como conductora estudiantil de la UBA es cercana al sector encabezada por su vicerrector, Emiliano Yacobitti, interpeló durante toda su campaña a “la nueva generación”. También lo hizo este miércoles en Vorterix, y debajo del escenario la militancia le respondía con una canción: “La verdadera renovación es Lula Levy la puta que lo parió”.

Ante la consulta de este medio sobre el gran caudal de voto joven que recibió Javier Milei tanto en las elecciones legislativas de 2021, que lo convirtieron en diputado nacional, como en 2023, cuando se consagró Presidente, la dirigente de Evolución sostuvo: “Milei representó un gran descontento de parte de la sociedad. Toda mi generación está harta de lo discursivo, y ante mucho voto joven en esa dirección podíamos quedarnos quejándonos o arremangarnos y jugar este partido”.

El camión de las toses de Lula Levy. (Créditos: Infobae)

“La propuesta de Milei es la motosierra, los porteños queremos una ciudad abierta, que crezca. Somos el futuro y somos el presente, y hoy vemos cómo están nuestros jubilados y nos preguntamos ‘¿eso nos espera?‘. Somos gente que vive la Ciudad, que quiere que mejore y por eso esperamos con mucho entusiasmo estar en la Legislatura”, enfatizó.

Unos minutos antes, Lousteau había arengado: “Esta es una generación que no vino a pedir permiso sino a hacerse cargo; una nueva generación está en marcha”. Levy ya les había hablado a sus seguidores de la importancia de lograr una Ciudad “con alquileres viables, boleto estudiantil, a la que importen y cuide a sus adultos mayores”.

“Queremos dejar atrás el desorden, las falsas promesas del PRO, la motosierra de Milei, el kirchnerismo disfrazado y las venganzas de Larreta y de Marra”, dijo la candidata, e insistió: “Somos una nueva generación, una nueva manera de hacer política”.

Debajo, atento y con la boina radical puesta, la escuchaba José Luis, que vive en Mataderos y tiene 61 años. Se afilió a la UCR en 1982 para votar en 1983 ya como militante oficial del partido que ganaría las presidenciales de la mano de Raúl Alfonsín. “Hay que hacer el esfuerzo para que lleguen estos pibes. Si no, la Legislatura es una escribanía y nada más. Sólo los pibes jóvenes van a tener la energía para cambiar las cosas”, le dijo a Infobae. Sobre el escenario, todavía caían los papelitos con las propuestas de campaña. El domingo se sabrá si Evolución logra al menos una banca para impulsarlas desde el Poder Legislativo porteño.