Durán Barba analizó el presente del PRO: “Mauricio Macri fue, su partido voló en pedazos”

El asesor y consultor político Jaime Durán Barba reapareció con críticas hacia los políticos argentinos, incluyendo a su histórico aliado Mauricio Macri, y a diversas figuras relevantes de latinoamericana: “Creo que hay una política que fue. Es Cristina, es Evo, es Correa, es Maduro”.

A poco más de una semana para las elecciones legislativas en CABA, el reconocido consultor político habló sobre el presente del PRO, donde supo ser fundamental para su éxito. Durán Barba sentenció que el partido liderado por Macri “voló en pedazos”.

“En la elección de la Ciudad están, por un lado, los radicales y por el otro la coalición. Por un lado, Rodríguez Larreta y por el otro el PRO”, analizó.

“El gran problema del PRO en los últimos 4 años es que no encontró su lugar en el espacio político. Porque si lo que quiere es ser un mileista despreciado por Karina, es poco atractivo votar por usted. El PRO tuvo mucho sentido cuando fue republicano. Un partido debe tener un espacio propio, y lo perdió”, aseguró el consultor.

Durán Barba fue muy duro sobre el presente polítco del PRO

Si bien comentó que en el último año no habló con Macri, aseguró que le tiene “mucho aprecio” y que hizo “muchas cosas bien”. Además, agregó: “en Argentina tenemos un problema grave y es que no hay un lugar para los ex presidentes, como si lo hay en Estados Unidos. Allá tienen un sitio importante, un hombre de consejos de alto nivel”.

“Mauricio es una persona que cumplió un papel importantísimo. Fue el primer presidente no peronista que terminó su período. El primer presidente ni radical ni peronista que ganó las elecciones. Fue una bisagra en la historia argentina. Sin Mauricio, Milei no existiría. Entonces, merece estar en un sitio importante y no peleándose para que Karina le dé una audiencia”, afirmó.

Al ser consultado sobre si "Macri fue", Durán Barba respondió sin pelos en la lengua: “Creo que sí”. Y completó: “Sobre todo porque el PRO dejó de ser la instancia republicana de alternativa al peronismo. El amarillo del 2007 lo cambiamos en 2011 por muchos colores para abrir las puertas. Se abrió bien. Fue una colación amplia y eso es lo que se despedazó lamentablemente”.

Durán Barba junto a Mauricio Macri

Ante le pregunta de si Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en un momento similar, Durán Barba complementó: “Yo creo que hay una política que fue. Es Cristina, es Evo, es Correa, es Maduro. Finalmente, ya no tiene mucho sentido”.

“Con Cristina me pasó siempre lo mismo. Piensan que la alabo demasiado. Es una persona muy inteligente. Es una mujer muy astuta. A diferencia de Isabel, que fue presidente por ser esposa de Perón y nada más, Cristina ha sido ella la que ganó las elecciones. Lo hizo en primera vuelta y eso no lo hace alguien boba. Tuvo un problema cuando hizo esta mezcla rara del peronismo, de derecha, corporativista, con esta novelería izquierdista. Novelería que le agarró de vieja”, opinó sobre CFK.

Por otro lado, el consultor dio su visión sobre el Gobierno y habló de su vínculo con Javier Milei. Pese a que no habló nunca con él, ante el pedido del conductor, le envió un mensaje al Presidente a través del programa: “Tienes méritos. No hay dudas que Milei es un hombre inteligente. Yo no dudo de eso en absoluto. Estás haciendo cosas interesantes, ¿para qué te peleas con todo el mundo?”.

Para Durán Barba, "no hay dudas que Milei es un hombre inteligente" (REUTERS)

Y continuó: “En el lado económico ha hecho cosas interesantes. He visto reportes que dicen que Argentina crecería un 5% este año. Tiene cosas buenas. De hecho, me llevó bien con algunos de sus funcionarios”

En esa misma línea, Durán Barba destacó la figura de Federico Sturzenegger, al que lo describió como “un tipo realmente brillante” con “un currículum académico descomunal”. Destacó que “tiene publicado un libro con el London School of Economics and Political Science. No publica cualquiera. Ningún latinoamericano que yo conozca”.

Durán Barba destacó la figura de Federico Sturzenegger

“A Milei y al país le conviene hablar con gente distinta. Vale la pena conversar. Yo creo en la riqueza de la diversidad”, comentó el consultor político.

“Si el Gobierno, en vez de insultar a los que piensan diferente, los invitarán a conversar y escucharán sus puntos de vista, podría hacer un gran Gobierno”, concluyó.