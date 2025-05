La salida de Bullrich causó un cimbronazo en el PRO, pero el bloque de diputados por ahora no se romperá

Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal

La renuncia de Patricia Bullrich al PRO para afiliarse a La Libertad Avanza generó fuertes tensiones internas en el bloque de diputados amarillos. Desde temprano circularon versiones de que media docena de legisladores -o tal vez más- podrían romper el bloque para armar un espacio propio encolumnado con el oficialismo.

No hubiera sido algo tan novedoso ya que hace apenas unas pocas semanas seis diputados de la UCR, conocidos popularmente como “radicales con peluca”, también blanquearon su apoyo irrestricto al gobierno nacional con la conformación de un bloque propio llamado La Liga del Interior.

Bullrich firmó su acta de afiliación a LLA pasadas las 18 en la plaza Vicente López, en Recoleta, casi en paralelo con una reunión de bloque que se llevó adelante en las oficinas que el bloque PRO tiene en el quinto piso del Anexo de la Cámara de Diputados.

La Secretaria General de la Presidencia y la Ministra de Seguridad posaron juntas con la ficha de afiliación a LLA (Jaime Olivos)

“Desde el primer día soy parte del Gobierno, esto para mí es un acto de coherencia”, dijo Bullrich, escoltada por Karina Milei y su mano derecha en CABA Pilar Ramírez.

Las tensiones internas fueron en aumento desde la mañana, tras el anuncio, porque muchos especularon con que ese “acto de coherencia” podría implicar que los diputados que le responden en forma directa también abandonen el espacio para sumarse al oficialismo.

Sin embargo, pasadas las 19, los diputados que salieron de la reunión de bloque confirmaron a Infobae que “nadie se iba” de la bancada.

Gerardo Milman, uno de los diputados que responde a Patricia Bullrich

Según relataron, el presidente del bloque Cristian Ritondo hizo referencia a la situación luego de haber discutido algunos temas de la agenda parlamentaria como las negociaciones en torno a los proyectos para extender la moratoria previsional o modificar el régimen jubilatorio y el reciente dictamen para bajar la edad de imputabilidad.

Ritondo aseguró que referentes bullrichistas como Silvana Giudici ya le habían adelantado que no romperían y que el resto tampoco había manifestado esa intención. “No se va nadie”, confirmó Gerardo Milman ante sus pares.

No obstante, las diferencias ya ni siquiera se ocultan y algunos reconocen que la ruptura se dará tarde o temprano. “Puede ser la semana que viene o en octubre, cuando algunos vayan en una lista y otros en otra lista”, analizaba un diputado.

Comunicado del PRO

De hecho, señalaron que no hubo ningún tipo de consulta o búsqueda de consenso para sacar un fuerte comunicado en contra de Bullrich en las cuentas de redes sociales del PRO.

“Patricia Bullrich fue elegida en representación del PRO y fue acompañada por más de 6 millones de votos en las elecciones de 2023. Perdió y asumió, desde entonces —como también lo hizo el PRO—, apoyar al gobierno que traía ideas coincidentes con las de nuestro partido. Hoy, al darle la espalda a aquellos que la votaron y creyeron en ella, deja atrás una parte muy grande de su reputación, tal vez toda”, publicaron junto a una foto de la campaña presidencial de 2023.

“Fue algo del partido”, se excusaron algunos diputados. “Patricia no le da la espalda a su electorado, más bien todo lo contrario, escucha a la gente que nos vuelve a pedir que no nos peleemos para que el kirchnerismo no vuelva nunca más”, retrucaron los bullrichistas.

Más allá de los legisladores que responden directamente a la ministra de Seguridad, en el futuro la sangría puede ser aún más grande. “Está claro que la conducción de Macri está cuestionada, porque no solo están los que responden a Bullrich, sino también los dos de Horacio Rodríguez Larreta y los que no son de nadie pero no están de acuerdo con su estrategia”, explicaron.

Por el momento, los “bullrichistas” consideraron que no tiene sentido romper el bloque porque el PRO es el principal garante de la gobernabilidad y sería contraproducente dejar al espacio debilitado. “Ellos tampoco nos quieren echar, no es negocio para nadie”, reflexionó una diputada cercana a la ministra.