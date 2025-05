Larreta apuntó contra Mauricio Macri: “Casi nadie coincide la conducción del PRO, por eso muchos se fueron”

Larreta apunto contra Mauricio Macri: "Casi nadie coincide la conduccion del PRO, por eso muchos se fueron"

El candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta arremetió contra la conducción actual del PRO, liderada por Mauricio Macri, y afirmó que casi nadie coincide con su gestión, lo que ha provocado la salida de varios referentes del partido. El ex jefe de Gobierno criticó la falta de cohesión interna y las decisiones tomadas por la cúpula del PRO. Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

En plena campaña electoral de cara al 18 de mayo, Horacio Rodríguez Larreta no dudó en cuestionar abiertamente la conducción de su ex partido, aludiendo a la falta de apoyo de muchos de sus propios miembros hacia la línea de liderazgo que representa Mauricio Macri. “Casi nadie coincide con la conducción del PRO, por eso muchos se fueron”, afirmó. Aunque reconoció que no coincide con muchos de los planteos actuales del partido, dejó claro que no se desafiliará del PRO, destacando su lealtad a los valores fundacionales del mismo, aunque cuestionando la forma en que se está llevando a cabo la gestión.

En particular, el ex jefe de Gobierno expresó su desacuerdo con las decisiones tomadas por Jorge Macri, su sucesor, y mostró su arrepentimiento por haberlo propuesto como candidato. “Me arrepiento de haberlo traído a la Ciudad. La gente está mal, ¿cómo no me voy a arrepentir?”, manifestó, reconociendo que su evaluación de la situación y los resultados obtenidos en la gestión actual no fueron los esperados. Aseguró que, al ver cómo se manejan los temas y la falta de cohesión, no puede defender el trabajo realizado por la actual administración. “Hoy la gente tiene miedo cuando sale a la calle”, remarcó Larreta, enfatizando que la inseguridad se ha agravado en lugares como La Boca, donde los robos piraña se han convertido en una constante.

Los candidatos del PRO junto a Jorge Macri

En sus declaraciones, el exjefe de Gobierno también lamentó la falta de obras en la Ciudad, destacando que, pese a la necesidad urgente de proyectos pequeños y grandes, no se han concretado: “En un año y medio no hay una sola obra”.

El tema de la inseguridad también fue un punto clave en la conversación. Argumentó que la situación de seguridad en la Ciudad ha empeorado y que, en lugar de hablar sobre cuestiones internas del PRO, los esfuerzos deben centrarse en abordar la violencia y la sensación de desprotección que vive la ciudadanía. “Lo que deberíamos estar discutiendo es el tema de la inseguridad, el olor a pis”, enfatizó.

En cuanto a la relación con Mauricio Macri, Larreta dejó entrever un distanciamiento evidente. No solo afirmó que hace tiempo no conversa con Macri, sino que también dejó claro que no defendería su gestión frente a los vecinos. “Se me cae la cara si tengo que justificar a este Gobierno del PRO, no podría defenderlo ante los vecinos”, sentenció, marcando un quiebre en la relación con el expresidente, quien, según él, ha jugado un papel crucial en la crisis que atraviesa el PRO en la actualidad.

El candidato a legislador también aprovechó la ocasión para hablar de su vocación por la Ciudad de Buenos Aires, y señaló que su objetivo sigue siendo trabajar para mejorar la calidad de vida de los porteños. “Mi vocación hoy es en la Ciudad de Buenos Aires, no estoy pensando en ningún armado a futuro”, recalcó, dejando claro que su interés está completamente centrado en la gestión local y desestimando las acusaciones que le realizaron durante el último debate porteño.

Larreta apuntó contra Macri

Larreta, al igual que en otras ocasiones, expresó su disposición a apoyar todas las iniciativas que considere buenas para los ciudadanos, sin importar quién las proponga. “Voy a apoyar todo lo que crea que está bueno para los vecinos. No importa quién propone las cosas”, afirmó, mostrando su compromiso con el bienestar de los porteños por encima de las diferencias políticas.

Finalmente, Larreta se mostró crítico con Patricia Bullrich, quien en la tarde de hoy se afilió a La Libertad Avanza y realizó cuestionamientos sobre su figura, alineándolo con la casta política. “Parece chiste lo que dice Bullrich. ¿Ella no es parte de la corporación política?”, dijo, cuestionando la autenticidad de sus declaraciones y destacando que él asume su responsabilidad en la política con coherencia.

