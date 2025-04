Kicillof no tiene los votos para cambiar los plazos electorales y se reaviva la interna con Cristina Kirchner

Axel Kicillof lograría la suspensión de las PASO, pero con los plazos que rigen actualmente (Aglaplata)

La aprobación al proyecto de suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires —con el que se avanzó en el Senado bonaerense este martes— abrió otro frente de conflicto en el peronismo. Es que la decisión de no modificar los plazos electorales, tal como lo planteaba el proyecto enviado a la Legislatura por el gobernador Axel Kicillof, llevará casi a la par la negociación de las listas nacionales como provinciales. Es una secuencia más parecida a la que planteaba el kirchnerismo cuando empujó la concurrencia electoral, que al plan trazado por el mandatario provincial y sus intendentes.

Así, hasta el momento, el 8 de agosto será la fecha definitiva para la presentación de candidatos a legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. Mientras que el 17 de agosto ocurrirá lo mismo para la lista a diputados nacionales. ¿Qué implica esta definición? Políticamente, que el proceso para negociar candidaturas será casi a la par y que en Buenos Aires habrá un mes para llevar adelante la campaña electoral para la elección desdoblada, toda vez que Kicillof proponía una campaña de 70 días. El 8 de agosto será el cierre de listas en PBA y el 7 de septiembre la elección provincial.

Todo esto si el axelismo no consigue en Diputados hacerle cambios al proyecto que se votó en el Senado; una tarea por demás difícil pese a que sobrevuela un plan para que el proyecto vuelva al Senado. A priori tiene 11 diputados de un bloque de 37, que incluso es un número propio que puede reducirse, como ocurrió cuando la oposición buscó una sesión especial para suspender las PASO. En ese momento fueron ocho miembros del Movimiento Derecho al Futuro los que bajaron al recinto.

Hoy, Kicillof no tiene el número para pedir cambios a lo votado en el Senado. Pero cuenta con tiempo hasta el miércoles para revertir la ecuación, cuando Diputados sesione para darle sanción definitiva a la suspensión de las Primarias y sin modificar los plazos electorales vigentes.

El bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria también exhibe diferencias por la discusión del calendario electoral (Aglaplata)

En el kirchnerismo ya dan por saldada la discusión y avisan: “Ya se desdobló, no va a haber concurrentes y se van suspender las PASO si ese era el problema. Ahora hay que ganar (las elecciones)”.

“Con la situación que está pasando la gente, no quiero ni pensar en una elección de setenta días pegando carteles”, planteaba la presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Teresa García, tras la sesión del martes para argumentar por qué el kirchnerismo —y todos los bloques opositores— no votaban el proyecto de Kicillof tal cual lo envió a la Legislatura. La legisladora siguió las instrucciones de la titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner: acompañar la suspensión de las PASO, declinar el plan de elecciones concurrentes y no modificar lo referido a las fechas en la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, tal como instaba la iniciativa de Kicillof. Una jugada que generó un nuevo fastidio en la Gobernación bonaerense. “En un mes tenemos que hacer todo, lo hacen a propósito”, se quejaban en La Plata durante la noche del martes.

“Hay que respetar la norma vigente. Como nos arrancaron la simultaneidad y ahora tenemos el desdoblamiento, nuestra presidenta del partido salió por arriba”, remarcó García al momento de hacer uso de la palabra, en un tiro por elevación para el Poder Ejecutivo. La Legislatura frenó las modificaciones a la ley electoral 5109.

Cerca de Cristina Kirchner admiten que ahora se podrá hacer una campaña más parecida a la concurrencia. Políticamente también hay argumentos. La negociación de las listas serán casi a la par y a muchas bandas. En esas conversaciones, el kirchnerismo sostendrá la carta de CFK candidata, que orbitará entre dos escenarios: diputada nacional o legisladora por la Tercera sección electoral. Una carta de peso para el universo peronista bonaerense.

La senadora bonaerense, Teresa García, junto a la presidenta del PJ nacional, Cristina Kirchner

Así, según el cronograma bonaerense —que por el momento es provisorio en lo que respecta a Buenos Aires— el 9 de julio será el reconocimiento de alianzas, el 8 de agosto la fecha límite para presentar candidatos, el 18 de agosto la presentación de los modelos de boletas y el 7 de septiembre la elección general para elegir diputados y senadores provinciales -depende de cada sección electoral-, concejales y consejeros escolares.

Algunas fechas están casi pegadas al cronograma electoral nacional. Por ejemplo, el 7 de agosto será el cierre del plazo para el reconocimiento de alianzas y confederaciones para la elección a diputados nacionales, mientras que el 8 de agosto la oficialización de las listas a nivel provincial. Además, lo relevante es que el 27 de agosto se inicia la campaña electoral para diputados nacionales. Será once días antes de la elección provincial. “El peronismo siempre se resolvió en simultaneidad”, planteó la jefa de los senadores de Unión por la Patria en el Senado bonaerense, de línea directa con Cristina Kirchner; abonando así la tesis del kirchnerismo de que la campaña tiene que ser una sola. No serán simultáneas, pero casi.