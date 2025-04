El Senado votó la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires: Kicillof no pudo cambiar los plazos de la ley electoral

Esta tarde se terminará de definir cómo serán las elecciones en la provincia de Buenos Aires

El Senado bonaerense votó esta tarde el proyecto de suspensión de las elecciones Primarias, tal como lo requirió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Sin embargo, se excluyó el pedido del Poder Ejecutivo para ampliar los plazos para la presentación de listas y boletas.

La decisión de no alterar el calendario -es decir modificar artículos de la ley electoral de PBA- va a contramano del plan del Gobierno luego de haber decretado el desdoblamiento electoral. El rechazo a esta idea de Kicillof había sido implícitamente adelantado en el posteo de la presidenta del PJ, Cristina Kirchner, del día de ayer en el que informó que le ordenó a los presidentes de los bloques legislativos suspender las PASO y declinar el plan de elecciones concurrentes.

En esa misiva, la dos veces presidenta ratificó que la posición del kirchnerismo era ir hacia una elección concurrente sin PASO, para que “facilitarle la vida a la gente” y que desdoblar la elección como lo definió Kicillof es un error político.

Este martes, en la reunión de labor parlamentaria en el Senado bonaerense, se terminó de definir el acuerdo con los bloques opositores; ya que se trata de una sesión especial pedida por los bloques PRO, UCR y LLA en acuerdo con la vicegobernadora Verónica Magario.

Una de las posibilidades que se barajan en la previa a la sesión es que del proyecto de Kicillof solo se voten los dos primeros artículos y luego en Diputados se termine acordando sumar lo referido a los plazos electorales. De esta forma, si se le hacen cambios, el proyecto debería volver al Senado para su sanción definitiva.

“Hoy, como presidenta del Partido Justicialista nacional, y a pesar de seguir creyendo que desdoblar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires es un error político (Dios quiera me equivoque), le he pedido a los presidentes de los bloques legislativos provinciales de nuestra fuerza política, compañera senadora Teresa García y compañero diputado Facundo Tignanelli; que desistan del proyecto de ley de concurrencia electoral para que los bonaerenses voten una sola vez. Asimismo, les solicité que transmitan a los compañeros y compañeras de ambas bancadas, que acompañen, en la parte pertinente, el proyecto de ley del compañero gobernador que fuera firmado por la oposición (UCR, LLA y el PRO)”, indicó este lunes la presidenta del PJ en su comunicado a través de X en el que planteó que acompañaría la suspensión de las PASO.

En el escrito de Cristina Kirchner hay un mensaje entrelíneas. O no tanto. Cuando la expresidenta plantea que “solicité que transmitan a los compañeros y compañeras de ambas bancadas, que acompañen, en la parte pertinente, el proyecto de ley del compañero gobernador que fuera firmado por la oposición”, en rigor está diciendo que solo votarán el artículo uno y dos de la iniciativa.

El proyecto enviado por el Ejecutivo va en consonancia con lo que había requerido la Junta Electoral de la Provincia en caso de que Kicillof definiera suspender las PASO y hacer elecciones concurrentes. Los artículos que no se van a votar del proyecto son el 3 y el 4.

El artículo 3 plantea que para las elecciones generales del 2025 se establece por única vez que la convocatoria para las elecciones generales serán hechas con no menos de cien días de anticipación a la fecha que se señale para los comicios. Además, la solicitud de reconocimientos de alianzas transitorias deberá ser efectuada hasta 80 días antes de la fecha establecida para la elección general. También plantea que la presentación de listas a la Junta Electoral deberá ser presentada con 70 días de anticipación a la ley electoral.

“Venimos trabajando, no con suspender, creemos que habría que tomar la conciencia de que las PASO tendrían que desaparecer. Que hoy los bonaerenses se ahorren 150 mil millones de pesos es importante. Nosotros vamos a insistir con la eliminación”, planteó el senador provincial y presidente de bloque de La Libertad Avanza, Carlos Curestis.

En tanto, el presidente del bloque UCR, Agustín Máspoli, dijo que en labor se llegó a un acuerdo total, pero que “esa satisfacción no es completa porque discutir cuestiones electorales en un año de elecciones no es lo ideal”. El legislador agregó que “estamos fuera de tiempo, esto se debe a la tensión que ha tenido el oficialismo. Todos tenemos tensiones dentro del partido y todos tenemos responsabilidades. Las tensiones que tuvo el oficialismo se excedieron”.

En el PRO, el presidente del bloque, Christian Gribaudo, planteó que “algunos pensaban que esto era una interna del oficialismo, pero no es así. Es un debate al interior de cada fuerza política. Esta discusión la podemos haber dado, hace meses. Lo importante es que se va a lograr”.

“No puede haber más modificaciones, no puede haber ninguna otra ejecución del Poder Ejecutivo de cambiar las reglas del juego”, agregó.

Por Unión por la Patria, la senadora Teresa García, habló sobre la cuestión interna del bloque. Es que ella con un la mayoría de la bancada empujaban la concurrencia. Mientras que la senadora de UP Ayelén Durán y Pedro Borghini no se plegaron. “Podemos perder una votación, pero no la discusión política”, dijo y detalló que acompañará la suspensión de las PASO.

“Creemos que es mejor una sola elección, una elección concurrente. Este no es el momento para experimentar. La concurrencia no resolvía todo el problema, pero lo peor de todo ocurrió con la Boleta Única en Papel. No creemos en la municipalización ni provincialización de la política. Creemos en los proyectos nacionales que nos contengan y que seamos capaces de conformar un discurso fuerte, propositivo, que transparente lo que le esté pasando a nuestra sociedad”, planteó Garcia.

Además, la legisladora que responde políticamente a Cristina Kircnhner describió que “con la elección de Santa Fe no hubo dificultades con la ingeniería electoral y votó solo el 55% del padrón. Esto habla del hastío. Imagino que con el volumen de la Provincia, si hubiéramos sostenido el error de hacer tres elecciones, qué hubiera pasado acá. No se puede seguir discutiendo, fecha, decreto, ley, ida y vuelta permanentemente.”

“La postura de nuestro sector político siempre fue la misma. Pero como nos arrancaron la simultaneidad y ahora tenemos el desdoblamiento, nuestra presidenta del partido salió por arriba. Es de una enorme inteligencia política. Sabemos que tuvimos costo en esa discusión, los dirigentes políticos tiene que asumir los costos y no esconderse abajo de las baldosas”, ratificó. “Hay que respetar la norma vigente”, dijo en un mensaje al Ejecutivo que pide modificar artículos del régimen electoral de la Provincia en el proyecto que se votaba en la tarde de este martes en el Senado provincial.

En tanto, el senador del bloque de Unión por la Patria, Federico Faggioli pidió la palabra para abstenerse de la votación. Su sector, Patria Grande, está a favor de las PASO.